【専門医資格】こそが生き残る唯一の道。これから医者を目指すきみたちへ

AIの登場により、「病院の診察室にいる白衣のお医者さん」のイメージは、いまからの10年で大きく変わる。

その激変の時代に医師になるとはどういうことか。

医師であり、医療未来学者でもある著者が、これから医師になろうとする娘、そして医学部を目指す若い人たちへ向けて語る、医師の仕事のリアルとキャリア、そして「未来の医師の姿」とは。『医療未来学者の父が 医師になる娘へ語る これからの医の世界』より気になる章をピックアップしてご紹介します。

専門性を究めるなら「難病」を診る経験を

前回の記事では、専門領域に強い病院、症例数の多い病院、指導体制が整っている病院を専門医研修先に選ぶアイデアを書きました。ここで、さらに重視すべき点を掘り下げると、僕は、「難しい病態、珍しい病気を診ることができる」病院かどうか、ということも重要だと思います。もちろん、なりたい医師像によるのですけど。研修が終わって通常の病院勤務をするようになったら、日常的に診る症例は、どうしても糖尿病や関節リウマチなどの一般的な病気が中心になってしまいます。それ自体が普通かつ重要な診療であることは置いて、レアな病気を診る機会はぐっと減ってしまう。

専門医研修こそ、あなたが究めたい専門領域の奥深さ、興味深さを、集中的に体得するまたとない機会なのです。初期臨床研修でも個別に難病、希少疾患に出会うことはありますが、体系的に経験できるのは専門医研修です。この時期にどれだけ多様な、そして難解な症例に触れるかが、その後の専門医としての深みを決定づけます。だからこそ、患者数が多い病院より、たとえ患者さんの数は少なめでも、難しい病気を抱えている患者さんが集まる病院を選ぶことを、あなたの選ぶ専門性に応じて、成長のために考慮してほしいのです。

具体的に考えてみましょう。たとえば、あなたが小児科医を目指すのであれば、東京の国立成育医療研究センターや埼玉県立小児医療センター等は、まさに難病の患者さんがたくさん集まる場所です。成育医療研究センターは先天性疾患や希少疾患など高度小児医療の集積地です。それらの機関では一般的な小児科ではなかなか遭遇することがないような、遺伝性疾患や先天性、難治性疾患など、さまざまな難しい病気の方がいます。小児科全体で見れば、こうした疾患は極端なものです。しかし、もしあなたが本当に小児科医として専門性を高めたいのなら、こうした難病の治療は、避けて通るべきではない道なのです。

想像してみてください。研修が終わった後、勤務医として1年365日風邪の子どもばかり診る日々が続いたとしても、3年に1人、あるいは4〜5年に1人、難しい病気を持つ子どもを診る機会が訪れるかもしれません。その「たった1人」の命を救えるかどうかで、あなたの医師としての真価が問われるのです。その可能性がある限り、いざという時のために絶対に必要なのが難病の患者さんを診た経験なのです。

どの診療科でも、難病患者まで幅広く受け入れている病院は存在します。たとえば精神科であれば、うつ病や統合失調症といった代表的な疾患に加え、摂食障害やパーソナリティ障害、あるいは難治性の双極性障害など、複雑で多岐にわたる精神疾患を深く学べる国立精神・神経医療研究センター。循環器内科であれば、心筋梗塞や狭心症といった一般的な疾患に加え、心臓移植が必要な重症心不全や肺高血圧症など、生命に関わる難しい心臓病を扱う国立循環器病研究センター。これらのナショナルセンターにおける研修は、医師の人生にとって、二度と経験できない貴重な財産となります。これらは一例ですが、そういう選択も考えに入れてほしい。

専門医研修の学びが多様で充実していれば、将来のキャリア形成の強固な礎になります。土台さえ強固なら、将来どの道に進んでも、柔軟にキャリアをデザインしていけるようになります。建築物と同じように、土台がしっかりしていれば、建物はいくらでも建て替えられる。二度とやり直せない20代の専門医研修には、そのくらい価値があるのです。

専門医資格取得が一人前の医師の最低条件

専門医資格の取得。これは医師としてどんな道を歩いていくにしても、最低限クリアしなければいけないハードルだと僕は考えています。なぜなら、知識や技術が一定レベル以上あることを証明できない医師が、本当に人の役に立つことはできないからです。

「現場を知らない人は、どこに行っても限界がある」

これは医療の世界に限った話ではありません。コンサルタントやベンチャー企業の経営者として、医療分野の課題解決に取り組みたいと考える若手医師もいます。しかし、最低五年は臨床現場で患者さんと向き合い、専門医資格を取った医師でなければ机上の空論となり、限界が見えてしまう。僕は、そういう「名ばかり医師」をこれまで何人も見てきました。彼らは医学の知識はあるかもしれません。しかし、本当の意味で患者さんの苦しみや、医療現場のリアルな課題を理解しているとは言えないのです。

専門医資格を取るためには数多くの症例を診なければならず、内科は最低5年、外科は実質的にそれ以上の年限をかける必要があります。なお、外科専門医の資格取得は、制度上は初期臨床研修2年に加えて専門研修3年で可能ですが、術者としての手術経験数120例などの条件があり、最低年限で達成できるケースは多くありません。だから、できるだけ患者数が多い病院で研修して、多様な症例をたくさん診るほうが有利になる。患者さんにしてみれば、専門医資格は実績がある証明として信頼できるから、非常に合理的な制度なのです。

専門医資格は、先述のように第三者機関が定める研修プログラムを修了し、認定試験に合格すれば取得できます。多くの場合、研修プログラムの中には、一定数以上の論文発表や学会発表が含まれていて、専門医資格取得の要件となっています。そうした条件をクリアできた医師だけが、高度な医療を提供できるようになります。

一つの領域を深く掘り下げていくだけでも、何度も壁にぶつかります。専門医資格を取得する過程では、数え切れないほどの症例を経験し、多くの場合、診断に迷い、治療方針に悩み、患者さんの訴えに真剣に耳を傾ける。

まるでいくつものルートがある登山のように、自分が選んだ道を一歩一歩登っていく過程で、転んだり、道に迷ったり、悪天候に見舞われたりすることもあるでしょう。しかし、そのような困難を乗り越えて辿り着いた頂上から見える景色は格別です。その経験があるからこそ、次の山に挑戦する際にも、より適切な準備と判断ができるようになる。専門医資格取得までのプロセスが、他の分野にも応用できる力になるのです。

一つの領域を究めると、他のこともわかるようになるのは、語学と似ているかもしれません。僕は放射線科医ですから、画像診断の専門家として、五年間の臨床経験を積みました。放射線科の専門医資格は、比較的短期間で取得できます。外科医のように長い年月がかかることはありません。しかしこの5年間で、「一つの専門領域を究める」かけがえのない経験をすることができた。

たとえば、放射線科だけでなく、皮膚科のことも眼科のことも広く浅くわかるようになりました。なぜなら、自分の経験に基づく「推論」と、たくさんの症例を診る中で得られた「知識」を組み合わせることができたからです。そして、その際に「実際の患者さんを通じて学んでいる」ことはとても重要です。病気と患者さんの変化をデータとリアルの両方で見ることになるからです。そのずっしりとした現実感は何よりも貴重な肌感覚です。

専門医資格を取得した後のキャリアパスも多様です。臨床現場で患者さんの診療を続ける医師、研究に重点を置く医師、教育に力を入れる医師、行政や企業で活躍する医師など、さまざまな道が拓けます。

どの道を選んだとしても、専門医としての臨床経験は必ず活かされます。

たとえば、医療機器メーカーで働く医師は、実際に医療現場で医療機器を使用した経験があるからこそ、開発部門や対医師部門の活動（対医師部門は製薬企業ではメディカルアフェアーズ部門と呼ばれ、対医師、医療職の多様な仕事を司ります）において説得力のある提案ができます。行政で医療政策に関わる医師は、現場の実情を知っているからこそ、実効性のある政策を立案できます。

専門医制度は「単なる資格」ではありません。一つの専門性が医学全体を照らす灯台となり、医師のキャリアの多様性を支える基盤となる。そのためにも、専門医研修の期間は、全身全霊で実績を積み上げることに打ち込みましょう。そして、専門医資格取得の過程を通じて、一人前の医師としての実力を身につけてください。

「研修医」になる君に告ぐ――間違っても「家から近いから」という理由で選んではいけない