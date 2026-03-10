山口組本部の上納金が”2000円”から”65万円”にまで一気に膨張したのはなぜか…暴力団の収益源の特殊事情

かつて20万人もの構成員を擁した暴力団。

覚せい剤の輸入や賭博、みかじめ料の徴収で莫大な収益を上げ、1980年代の年間収入は推計8兆円に達したと言われる。だが平成に入って以降、暴対法の制定や警察の行き過ぎた捜査、メディアによる批判的な報道が原因となり、暴力団は衰退の一途をたどってきた。

では、暴力団が社会から消えていくことは、我々一般国民にとって「良いこと」だけなのだろうか？しばし「必要悪」として語られてきた“やくざ”の実態を、『やくざは本当に「必要悪」だったのか』より一部抜粋・再編集してお届けする。

かつて「上納金で飯を食う」ことはなかった

つまり山口組3代目組長・田岡一雄が自伝の中に再三記しているように、上の者が下の者からの上納金で飯を食うのは恥ずべきこととすべきだった。

わたしは山口組3代目を襲名して以来20余年、若い者からいまだかつてコーヒー一杯、うどん一杯ごちそうになったこともない。それがわたしのきょう持である。物や金をもらって、目下の者に頭のあがらぬみっともない真似だけはしたくはないのだ。

親というものは、子がどうにか世間並みに1本立ちしてくれるのを満足とするもので、子に養ってもらうつもりはさらさらない。

食うくらいのことは、わたしはだれの世話にならなくてもやっていけるのだ。まして、子が悪いことをして持ってきた金を親が懐へ入れられるものでもあるまい。（『山口組3代目 田岡一雄自伝』徳間書店）

山口組において下の組員からの月会費（上納金）で組長が飯を食う、まして栄耀栄華を極めた生活を営むなどということは3代目・田岡、4代目・竹中正久の時代までなかったことである。

上納金を一気に値上げした理由

竹中も自分の事業として違法ではあるが野球賭博で財を蓄え、上納金で食うことなど考えず、その必要もなかった。彼は4代目を襲名してわずか1年足らずで死亡したから、月会費の詳細も知らなかっただろうが。

田岡一雄の時代、山口組本部の月会費はわずか2,000円だった（時代により差があるが、いずれにしろ低額だった）。竹中4代目になって月会費は10万円に値上げされたが、これらは組事務所の電気、ガス、水道などの光熱費、通信などの運営費、客への茶菓代、他組との交際費などに充てられ、組長への上納金に回せる余裕はなかった。

5代目・渡辺芳則の代になって月会費は一挙に月65万円に大幅アップされた。渡辺は「やくざは位が上になればなるほどシノギから離れなければならない」という意見の持ち主だった。親戚団体の稲川会などはトップが上納金で食っていたから、宅見勝若頭などの経由でそれを知り、関東に倣ったものだろう。

組長自身がシノギに手を染めると、官憲が目をつけ検挙する口実にすると、渡辺は理由づけしたのだろう。

こうして田岡が教えた「組長は自分の事業やシノギで食う」という教えは反故にされ、6代目・司忍の代で上納金食いが頂点に達したわけだ。

