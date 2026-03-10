Ž¢°ìÍºŽ£¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤ËÊÌÌ¾¤Ç¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡ÄŽ¢¤Ð¤±¤Ð¤±Ž£¤Ç¤ÏÉÁ¤±¤Ê¤¤Ž¤¾®ÀôÈ¬±À¤¬Ä¹ÃË¤Ë"3¤Ä¤ÎÌ¾Á°"¤ò¼ø¤±¤¿ÍýÍ³
¢£½Ð»º¤ÇÊÑ²½¤·¤¿¡Ö½ÉÌ¿Åª¤Ë¸ÉÆÈ¡×¤Î°Õ¼±
NHKÄ«¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤â»Ä¤¹¤È¤³¤í¤¢¤È¤ï¤º¤«¡£6ÆüÊüÁ÷¤Î110²ó¤Ç¤Ï¡¢¤Ä¤¤¤Ë¥È¥¡ÊüâÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤È¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤Î´Ö¤ËÂÔË¾¤ÎÂè1»Ò¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£¤³¤³¤ËÍè¤ÆÅ¸³«¤ÎÂ®¤µ¤Ë¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¶Ã¤¯¤Î¤À¤¬»Ä¤êÏÃ¿ô¤ò¹Í¤¨¤ë¤È»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¡£
¤È¤â¤¢¤ì¡¢¤³¤Î½Ð»º¡¢È¬±À¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï°ìÂç»ö¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¤À¤Ã¤Æ¡¢È¬±À¤Ï¤½¤â¤½¤âÎ¾¿Æ¤¬Â·¤Ã¤Æ²ÈÂ²ÃçÎÉ¤¯¤È¤¤¤¦²ÈÄí¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¡£¶Ï¤«¤Ëµ²±¤Ë»Ä¤ëÊì¤È¤ÎÀ¸³è¤âÉã¤ÏÉÔºß¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¡¢È¬±À¤Ë¤È¤Ã¤Æ²ÈÂ²¤ÏÆ´¤ì¤ë¤À¤±¤Î¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢Æ±»þ¤Ë¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¤Ï±ï¤Î¤Ê¤¤ÂÃ´þ¤¹¤Ù¤¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ê»²¹Í¡§¤À¤«¤é¥»¥Ä¤È¤Îµ÷Î¥¤¬°ìµ¤¤Ë½Ì¤Þ¤Ã¤¿¡ÄŽ¢¤Ð¤±¤Ð¤±Ž£¤Ç¤ÏÉÁ¤«¤ì¤Ê¤¤Ž¤¾®ÀôÈ¬±À¤¬½Å¤Í¤¿Ž¢À¸¤ÊÌ¤ì¤¿ÊìŽ£¤ÎÌÌ±Æ¡Ë
¤È¤Ë¤«¤¯¼«Ê¬¤Ïºî²È¤Ç¤¢¤ê¡¢½ÉÌ¿Åª¤Ë¸ÉÆÈ¤Ê¤Î¤À¤È»×¤¤¹þ¤ó¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¤³¤¦¤¤¤¦¥¿¥¤¥×¤ÎÃËÀ¤ÏÎã³°¤Ê¤¯¡¢Ç¥¿±¤«¤é½Ð»º¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤Ë°Õ¼±¤¬180ÅÙÅ¾´¹¤¹¤ë¡£¤ª¤ª¤à¤ÍÇ¥¿±¤«¤é½Ð»º¤Î´Ö¤ÏÌÂ¤¤¤Î»þ´Ö¤Ç¤¢¤ë¡£¤º¤Ã¤È¡Ö»Ò¶¡¤Ê¤ó¤Æ¡Ä¡Ä¡×¡Ö²¶¤Ë¤Ï¡¢Éã¿Æ¤Ë¤Ê¤ëÇ½ÎÏ¤Ê¤ÉÌµ¤¤¡×¡Ö¤³¤ì¤ÇÉ®¤¬Æß¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤·¤è¤¦¡×¤Ê¤É¤Ê¤É¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¤¤¤¶»Ò¶¡¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤é¡¢ÌÂ¤¤¤Ï¿á¤Èô¤Ó¥Ç¥ì¥Ç¥ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤À¡£
¢£È¬±À¡Ö¸æÂÎ¤Îµ§¤ê¤òÊû¤²¤Þ¤·¤¿¡×
ÌäÂê¤Ï¡¢¤½¤ÎÅ¾´¹ÅÀ¤Ç¤¢¤ë¡£
È¬±À¤¬Å¾´¹¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥È¥¤Î½Ð»º¤ÎÄ¾Á°¤À¡£
°ÊÁ°¤Îµ»ö¤Ç¤âµ¤·¤¿¤¬¡¢È¬±À¤Ï¿ÆÍ§¤Î¥¨¥ë¥¦¥Ã¥É¡¦¥Ø¥ó¥É¥ê¥Ã¥¯¤ËÂ©»Ò¤ÎÃÂÀ¸¤òÃÎ¤é¤»¤ë¼ê»æ¤ò¶½Ê³µ¤Ì£¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ê»²¹Í¡§¾¾¹¾¤Ë½»¤ßÂ³¤±¤ì¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡ÄŽ¢·§ËÜ¤ÏÂà¶þ¤¹¤®¤ëŽ£¤ÈÃ²¤¤¤¿¾®ÀôÈ¬±À¤¬¤½¤ì¤Ç¤âÎ¥¤ì¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿ÍýÍ³¡Ë
¤³¤Î¿·¤·¤¤·Ð¸³¤Ç¡Ö½Ð»º¡×¤È±¾¤¦»ö¤Ï¡¢¿ÀÀ»¤ÊÊªËô¶²¤í¤·¤¤Êª¤Ç¡¢½¡¶µ¤ÎÎÏ¤ò¼Ú¤ê¤ÆÊÝ¸î¤·¤Æ¤â¤Þ¤À½½Ê¬¤È±¾¤Ø¤Ê¤¤»ö¤òÈó¾ï¤Ë¿¼¤¯¤µ¤È¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤«¤é¼«Ê¬¤Î»Ò¶¡¤òÀ¸¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë½÷¤òµÔÂÔ¤¹¤ëÃË¤âÀ¤¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¤½Ð¤·¤¿¤é¡¢Å·ÃÏ¤â¤·¤Ð¤é¤¯°Å¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬Ã×¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤«¤é»ä¤Ï¤³¤ó¤Ê¹¬Ê¡¤ò¼ø¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¡ÖÉÔ²Ä»×µÄ¤ÎÎÏ¡×¤ËÂÐ¤·¤Æ¶³¤·¤¯´¶¼Õ¤·¤¿»ö¤òÇò¾õ¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤«¤é¸æÂÎ¤Îµ§¤ê¤òÊû¤²¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤Î¤¬¶ò¤«¤Ê»ö¤À¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
²áµî¡¢´ó½É³Ø¹»¤Ç²¡¤·¤Ä¤±¤é¤ì¤¿·Ð¸³¤«¤é¥«¥È¥ê¥Ã¥¯¤ò·ù¤Ã¤Æ¤¤¤¿È¬±À¤¬¡¢¸æÂÎ¤Îµ§¤ê¡á¡Ö¥¢¥Ë¥Þ¡¦¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¡Ê¥¥ê¥¹¥È¤Îº²¡Ë¡×¤Îµ§ÅøÊ¸¤òÉ¬»à¤Ë¾§¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¤ï¤«¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£¤â¤Ï¤ä¡¢È¬±À¤â¡Ö½ÉÌ¿Åª¤Ê¸ÉÆÈ¡×¤ò¼«Ê¬¤Î¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¡¼¤È¤·¤Æ¼é¤êÂ³¤±¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¢£È¬±À¤ËË¬¤ì¤¿¡Ö¤Ò¤¶¤Þ¤º¤¯¤·¤«¤Ê¤¤½Ö´Ö¡×
»Ò¶¡¤ÎÃÂÀ¸¤È¤¤¤¦¡ÖÉÔ²Ä»×µÄ¤ÎÎÏ¡×¤ÎÁ°¤Ç¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê»×ÁÛ¤â¡¢¤É¤ó¤Ê¿®Ç°¤â¡¢¤Ò¤È¤Þ¤ºÏÆ¤ËÃÖ¤«¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡£·ù¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤Î¥«¥È¥ê¥Ã¥¯¤Îµ§ÅøÊ¸¤ò¸ý¤º¤µ¤à¼«Ê¬¤ò¡¢È¬±À¤Ï¡Ö¶ò¤«¤Ê»ö¤À¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î°ìÊ¸¤Î½Å¤µ¤ò¡¢¤â¤¦¾¯¤·³ú¤ß¤·¤á¤¿¤¤¡£
È¬±À¤Ï¡¢»Ò¶¡¤Îº¢¤«¤é´ó½É³Ø¹»¤Ç¥«¥È¥ê¥Ã¥¯¤òÃ¡¤¹þ¤Þ¤ì¡¢¤½¤Îµç¶þ¤µ¤Èµ¶Á±¤ËÈ¿È¯¤·Â³¤±¤Æ¤¤¿ÃË¤À¡£Ê©¶µ¤ä¿ÀÆ»¡¢ÆüËÜ¤ÎÌ±´Ö¿®¶Ä¤Ë¼æ¤«¤ì¤¿¤Î¤â¡¢À¾ÍÎ¥¥ê¥¹¥È¶µ¤Ø¤Îº¬¿¼¤¤·ù°¤ÈÉ½Î¢°ìÂÎ¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÈ¬±À¤¬¡¢Íý¶þ¤âÂÎºÛ¤â´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢ÂÎ¤Î±ü¤«¤éµ§ÅøÊ¸¤ò¹Ê¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¹¤¬¤ë¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
°¦¤¹¤ë¿Í¤¬Ì¿¤¬¤±¤Ç¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÁ°¤Ë¿Í´Ö¤ÏÌµÎÏ¤Ç¤¢¤ê¡¢»×ÁÛ¤Ê¤É²¿¤ÎÌò¤Ë¤âÎ©¤¿¤Ê¤¤¡£¡ÖÉÔ²Ä»×µÄ¤ÎÎÏ¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÈ¬±À¤Ï¤¢¤¨¤ÆÛ£Ëæ¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÀµÂÎ¤ÏÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£À©¸æ¤Ç¤¤Ê¤¤²¿¤«¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤Ò¤¶¤Þ¤º¤¯¤·¤«¤Ê¤¤½Ö´Ö¤¬È¬±À¤ËË¬¤ì¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¤³¤³¤Ë¡¢È¬±À¤¬¿Í´Ö¤È¤·¤Æ°ìÃÊÀ®Ä¹¤·¤¿»Ñ¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÈ¬±À¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡Ö¿®¤¸¤ë¤³¤È¡×¤Ï¡¢¾ï¤ËÃÎÅª¤ÊÁªÂò¤À¤Ã¤¿¡£Ê©¶µ¤òÁª¤Ó¡¢¿ÀÆ»¤òÁª¤Ó¡¢Ì±´Ö¿®¶Ä¤òÁª¤Ö¡£¤½¤ÎÁªÂò¤Ë¤Ï¡¢¾ï¤Ë´Ñ»¡¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î¼«Ê¬¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤¬½Ð»º¤È¤¤¤¦¶Ë¸Â¤Î¾ìÌÌ¤Ç¡¢È¬±À¤Ï½é¤á¤Æ¡ÖÁª¤Ð¤º¤Ë¡×¤¹¤¬¤Ã¤¿¡£ÃÎÀ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¶²ÉÝ¤È°¦¤«¤é¡£
¢£·§ËÜ¤Î°¸ý¡È¤À¤±¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿
»×ÁÛ¤è¤êÀè¤Ë¡¢ÂÎ¤¬Æ°¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤¬Éã¿Æ¤Ë¤Ê¤ë½Ö´Ö¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¤í¤¦¡£¤À¤¬¤½¤ì°Ê¾å¤Ë¡¢¤³¤ì¤ÏÈ¬±À¤¬¡Ö´°Á´¤Ê´Ñ»¡¼Ô¡×¤«¤é¡ÖÅö»ö¼Ô¡×¤Ø¤ÈÅ¾¤¸¤¿½Ö´Ö¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
Êì¡¦¥í¡¼¥¶¤Î¸Î¶¿¤Ç¤¢¤ë¥ì¥Õ¥«¥ÀÅç¤Î¿®¶Ä¤Ê¤é¤Ð¡¢¿À¤ÏÆ¬¤ÇÁª¤Ö¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Â¸ºß¤´¤È¤¹¤¬¤ë¤â¤Î¡£È¬±À¤Îµ§¤ê¤ÏÊì¤Ø¤Îµ§¤ê¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¼ÂºÝ¡¢¤¤¤è¤¤¤è½Ð»º¤¬Ç÷¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ÈÈ¬±À¤Î¿´¾ð¤ÏÃø¤·¤¯ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£1893Ç¯7·î¡¢·§ËÜ¤Ç¤Î¿¦¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿ÅìµþÄë¹ñÂç³Ø¤Î¥Á¥§¥ó¥Ð¥ì¥ó¤Ø¤Î¼ê»æ¤Ç¤Ï¡¢·§ËÜ¤Ë¤Ï»û¤âÈþ½Ñ¤âÎéµ·¤â¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢²Ë¤ÈµÙÂ©¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¤È½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£°¸ý¤Î¸å¤Ë¡Ö¤½¤ì¤Ç¤â¡×¤¬Â³¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤ÏÂç¤¤ÊÊÑ²½¤À¡£
´Ý»³³Ø¡Ø¾®ÀôÈ¬±À¿·¹Í¡Ù¡ÊËÌÀ±Æ²½ñÅ¹¡¢1936Ç¯¡Ë¤Ï¡Ö¥Ø¥ë¥ó¤Î·§ËÜ¤ËÂÐ¤¹¤ë°¦Ãå¤â¼ç¤È¤·¤Æ¤³¤Î»Ò¶¡¤Î½ÐÀ¸¤Ë¤è¤Ã¤Æ²êÀ¸¤¨¤¿¤È¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤Èµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ä¤Þ¤ê¤Ï¡¢¤ª¤½¤é¤¯¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤À¤í¤¦¡£»Ò¶¡¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ°é¤ÄÅÚÃÏ¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¡Ö»û¤¬¤Ê¤¤¡×¡ÖÎéµ·¤¬¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È°¸ý¤òÊÂ¤ÙÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤¿¤é¶µ°é¤Ë¤è¤¯¤Ê¤¤¡Ä¡ÄÈ¬±À¤Ï¤½¤¦»×¤¤»Ï¤á¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¤³¤¦¤·¤Æ»º¤Þ¤ì¤¿Ä¹ÃË¡¦°ìÍº¤Ï¼«¿È¤ÎÃø½ñ¤Ç¤³¤¦½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
ÌÀ¼£26Ç¯11·î¤Î»ä¤ÎÃÂÀ¸¤³¤½¤ÏÉã¤Î±¿Ì¿¤ò·è¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ê¾®Àô°ìÍº¡ØÉã¾®ÀôÈ¬±À¡Ù¾®»³½ñÅ¹¡¢1950Ç¯¡Ë
¢£È¬±À¤¬´õË¾¤·¤¿¡Ö¥«¥¸¥ª¡×¡¢¥»¥Ä¤Î´õË¾¤Ï¡Ö¥Ò¥Ç¥ª¡×
¡ÖÉã¤Î±¿Ì¿¤ò·è¤¹¤ë¡×Â©»Ò¤¬¤½¤¦¸À¤¤ÀÚ¤ì¤ë¤Û¤É¡¢È¬±À¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ì¤ÐÅöÁ³¤À¡£¥»¥Ä¤Î²ÈÂ²¤Ø¤Î±ç½õ¤Ë¤Ï¡¢³Î¤«¤ËÀÕÇ¤¤¬È¼¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¤½¤ì¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¡Ö±ç½õ¡×¤Ç¤¢¤ë¡£¼«Ê¬¤¬Áª¤ó¤Ç¤½¤¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤Ä¤Ç¤â¹ß¤ê¤é¤ì¤ë¡¢¤È¤Þ¤Ç¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¼«Ê¬¤Î°Õ»Ö¤¬²ðºß¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤·¤«¤·»Ò¶¡¤Ï°ã¤¦¡£
¤³¤Î»Ò¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤³¤È¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¡£¤É¤ó¤Ê¸À¤¤Ìõ¤â¡¢¤É¤ó¤Ê»×ÁÛ¤â¡¢¤³¤Î°ìÅÀ¤ÎÁ°¤Ç¤ÏÄÌÍÑ¤·¤Ê¤¤¡£¡Ö½ÉÌ¿Åª¤Ê¸ÉÆÈ¡×¤ò½â¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤â¡¢¤â¤Ï¤ä¤Ç¤¤Ê¤¤¡£È¬±À¤Ï¤³¤³¤Ç½é¤á¤Æ¡¢Æ¨¤²¾ì¤Î¤Ê¤¤ÀÕÇ¤¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤µ¤Æ¡¢¤³¤¦¤·¤ÆÂÔË¾¤ÎÂè1»Ò¤¬»º¤Þ¤ì¤ë¤ï¤±¤À¤¬¡¢¤¹¤Ù¤Æ±ßËþ¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¡ØÉã¾®ÀôÈ¬±À¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¤±¤Ã¤³¤¦É×ÉØ´Ö¤ÇÌ¾Á°¤ò¤É¤¦¤¹¤ë¤«¤¬Æñ¹Ô¤·¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¤³¤¦½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ë¡£
Éã¤Ï¼«Ê¬¤ÎÌ¾¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¤«¤é¼è¤Ã¤ÆÄ¹ÃË¤Ë¥«¥¸¥ª¡Ê³áÉ×¡Ë¤ÈÌ¿Ì¾¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡ÊÃí¡§¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ªLafcadio¤Î¸åÈ¾cadio¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÆüËÜ¸ìÆÉ¤ß¤¹¤ì¤Ð¥«¥¸¥ª¤Ë¤Ê¤ë¡Ë¡£
Êì¤¬¡Ö³á¡×¤Ï¤Ê¤ó¤À¤«¼Çµï¤ä¾ôÎÜÍþ¤ÎÅ¨Ìò¡¢³á¸¶¤ò»×¤ï¤»¤¿¤ê¡Ö²Ð»ö¡×¤È¤âÆ±²»¤À¤«¤é¤¤¤±¤Ê¤¤¤ÈÈ¿ÂÐ¤·¤Æ±ÑÍº¡Ê¥Ò¥Ç¥ª¡Ë¤È¤Ä¤±¤ë¤è¤¦¼çÄ¥¤·¤¿¡£Éã¤Ï±Ñ¿Í¤À¤«¤é¤È¤Î¹Í¤«¤é¡£
¤³¤ì¤Ë¤ÏÉã¤¬È¿ÂÐ¤·¤¿¡£»ä¤Ï±Ñ¹ñ¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤·¥Ò¥Ç¥ª¤ÏHideous¤Ë»÷¤¿¸ìÏ¤¤Ç¤è¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¡ÊÃæÎ¬¡Ë¤½¤³¤Ç»ä¤ÏÊ¿ËÞ¤Ê¤ë°ìÉ¤¤ÎÍº¡¢Â¨¤Á°ìÍº¤ÈÌ¿Ì¾¤µ¤ì¤ë¤Ë»ê¤Ã¤¿¡£
¢£°ìÍº¡ÖÉã¤Ï½ñ´ÊÃæ¤Ë»ä¤Î»ö¤ò¥«¥¸¥ò¤È½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×
°úÍÑ¤À¤±¤À¤È°ÕÌ£ÉÔÌÀ¤À¤¬¡¢²òÀâ¤¹¤ë¤È´°Á´¤ËÉ×ÉØÌ¡ºÍ¤Ç¤¢¤ë¡£
¥»¥Ä¤Î¤Û¤¦¤Ï¡Ö³á¡×¤¬¡Ö³á¸¶¡×¤òÏ¢ÁÛ¤µ¤»¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤³¤ì¤Ï¡¢²ÎÉñ´ì¡¦¾ôÎÜÍþ¤Î±éÌÜ¡Ö³á¸¶Ê¿»°ÍÀÀÐÀÚ¡×¤Î³á¸¶·Ê»þ¤Î¤³¤È¤À¡£¤¿¤À¡¢¼Âºß¤Î³á¸¶·Ê»þ¤Ï¡¢¸»ÍêÄ«¤ÎÊ¢¿´¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢µÁ·Ð¤äÃé¿Ã¤¿¤Á¤ò´Ù¤ì¤¿ì©¸À¼Ô¤È¤·¤ÆÉÁ¤«¤ì¤ë°Ìò¤ÎÂåÌ¾»ì¤Ç¤¢¤ë¡£
¤Ä¤Þ¤ê¸ÅÅµ¤¬¸½Ìò¤Î¸ä³Ú¤À¤Ã¤¿»þÂå¡Ö³á¸¶¡×¤È¤¤¤¨¤ÐÅö»þ¤ÎÆüËÜ¿Í¤Ë¤ÏÂ¨ºÂ¤Ë¡ÖÈÜÎô¤Ê¹ð¤²¸ýÃË¡×¤òÏ¢ÁÛ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£º£¤Ç¤¤¤¨¤Ð¡¢Ã¯¤â¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¥¢¥Ë¥á¤ä¥É¥é¥Þ¤Î°Ìò¤ÎÌ¾Á°¤Ë»÷¤¿Ì¾Á°¤ò¤Ä¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¡£
¤Ê¤é¤Ð¤ÈÄó°Æ¤·¤¿±ÑÍº¤Î¤Û¤¦¤¬¡¢È¬±À¤Ë¤·¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡ÖHideous¡á½¹¤¤¡¢±ø¤¤¡×¤òÏ¢ÁÛ¤·¡¢¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤ò¤¤¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö»ä¤Ï±Ñ¹ñ¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦È¬±À¤ÎµñÈÝ´¶¤â½Å¤¤¡£¤è¤¦¤Ï¡¢¤Ê¤Ë¤â¤è¤¤»×¤¤½Ð¤â¤Ê¤¤¡£¤³¤Î»þÅÀ¤Ç¤Ï¤¿¤À¹ñÀÒ¤¬¤¢¤ë¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¥¤¥®¥ê¥¹¤Ë´Ø¤ï¤ê¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤Ï¡¢°ìÀÚ±ó¤¶¤±¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¤È¤â¤¢¤ì¡¢±ßËþ¤ËÌ¾Á°¤Ï°ìÍº¤Ë¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿¤«¤È»×¤¨¤Ð¤½¤¦¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¡ØÉã¾®ÀôÈ¬±À¡Ù¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ó¤Êµ½Ò¤¬¤Ä¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
Äü¤á¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¢£¡Ö¥ì¥ª¥Ý¥ë¥É¡×¤È¤¤¤¦Ì¾¤âÍ¿¤¨¤¿
¤Ê¤¼¤½¤³¤Þ¤Ç¡Ö¥«¥¸¥ª¡×¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¤Î¤«¡£Åú¤¨¤ÏÃ±½ã¤Ç¤¢¤ë¡£¡Ö¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡×¤«¤é¼è¤Ã¤¿Ì¾Á°¤À¤«¤é¤À¡£¼«Ê¬¤ÎÌ¾Á°¤òÂ©»Ò¤Ë¹ï¤ß¤¿¤¤¡£¤½¤ì¤ÏÍÎ¤ÎÅìÀ¾¤òÌä¤ï¤º¡¢Éã¿Æ¤ÎÉáÊ×Åª¤ÊËÜÇ½¤À¤í¤¦¡£
¤·¤«¤·¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£È¬±À¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡Ö¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡×¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤Ï¡¢Êì¡¦¥í¡¼¥¶¤Î¸Î¶¿¥ì¥Õ¥«¥ÀÅç¤ËÍ³Íè¤¹¤ë¡£¼º¤ï¤ì¤¿Êì¤È¤Îµ²±¡¢ÆóÅÙ¤ÈÌá¤ì¤Ê¤¤¸¶ÅÀ¡Ä¡Ä¤½¤ÎÁ´¤Æ¤¬¡Ö¥«¥¸¥ª¡×¤È¤¤¤¦²»¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¥»¥Ä¤Ë¤Ï¡Ö²Ð»ö¡×¤ËÊ¹¤³¤¨¤¿²»¤¬¡¢È¬±À¤Ë¤Ï¡ÖÊì¡×¤ËÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢È¬±À¤Ï°ìÍº¤Ë¡Ö¥ì¥ª¥Ý¥ë¥É¡ÊLeopold¡Ë¡×¤È¤¤¤¦Ì¾¤âÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤¼¥ì¥ª¥Ý¥ë¥É¤«¡£¤³¤³¤Ë¤ÏÈ¬±À¤Î¿ÍÀ¸¤Ç¡Ö½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¡×¤Îµ²±¤¬Æó½Å¤Ë½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
°ì¿ÍÌÜ¤Ï½¾·»¤Î¥í¥Ð¡¼¥È¡£¸ÉÆÈ¤ÊÍÄ¾¯´ü¡¢²ÆµÙ¤ß¤ËÂç½ÇÊì¤Î²È¤Ø¹Ô¤¯¤È¡¢¤³¤Î¥í¥Ð¡¼¥È¤¬¿å±Ë¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£°Å¤¤¿ÍÀ¸¤ÎÃæ¤Ç¥í¥Ð¡¼¥È¤Ï¿ô¾¯¤Ê¤¤¥ª¥¢¥·¥¹¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
Æó¿ÍÌÜ¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹¿Í¤Î¥ì¥ª¥Ý¥ë¥É¡£À¾¥¤¥ó¥É»þÂå¡¢È¬±À¤ÏÇ®ÉÂ¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¼ýÆþ¤¬ÅÓÀä¤¨¡¢Ê¸»úÄÌ¤ê°ìÊ¸Ìµ¤·¤Ç»à¤Ë¤«¤±¤¿¡£¤½¤³¤ØÌµÍø»ÒÌµ´ü¸Â¤Ç¶â¤òÍ»ÄÌ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤¬¤³¤ÎÃË¤À¡£ÊÖºÑ´ü¸Â¤Ê¤·¡¢Íø»Ò¤Ê¤·¡Ä¡Ä¸½Âå¤Ç¤â¤á¤Ã¤¿¤Ë¤¤¤Ê¤¤¡£
¤½¤·¤Æ¤³¤ÎÆó¿Í¡¢´é¤¬»÷¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£¤µ¤é¤Ë¤½¤³¤Ø¤â¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢À¸¤Þ¤ì¤¿°ìÍº¤¬¥í¥Ð¡¼¥È¤Ë¤½¤Ã¤¯¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
¢£Â©»Ò¤ËµÍ¤á¹þ¤Þ¤ì¤¿¡ÈÈ¬±À¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î²¸¡É
È¬±À¤Ï²¿¤«¤ò´¶¤¸¤¿¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¤³¤Î»Ò¤Ï¥í¥Ð¡¼¥È¤Ç¤¢¤ê¡¢¥ì¥ª¥Ý¥ë¥É¤Ç¤¢¤ê¡¢¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤òµß¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¡¹¤ÎÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¶ñ¹ç¤Ç¤¢¤ë¡£
¸ø¼°¤Ë¤Ï°ìÍº¡¢»äÅª¤Ë¤Ï¥«¥¸¡¢¤½¤·¤Æ¥ì¥ª¥Ý¥ë¥É¡£Â©»Ò°ì¿Í¤Ë¡¢È¬±À¤Î¿ÍÀ¸¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î²¸¤¬µÍ¤á¹þ¤Þ¤ì¤¿¡Ä¡Ä´°Á´¤Ë¿Æ¥Ð¥«¤Ç¤¢¤ë¡£¤Ä¤¤¤³¤ÎÁ°¤Þ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ï½ÉÌ¿Åª¤Ê¸ÉÆÈ¤òÀ¸¤¤ëºî²È¤Î¤´¤È¤¯¿¶¤ëÉñ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢¤â¤¦»Ò¶¡¤Î¤³¤È¤òÅ®°¦¤·¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤³¤Þ¤ÇÅ®°¦¤µ¤ì¤¿Â©»Ò¤Ï¤É¤¦°é¤Ã¤¿¤«¡£
°ìÍº¤ÏÀ®¿Í¸å¡¢²£ÉÍ¥°¥é¥ó¥É¥Û¥Æ¥ë¤Ê¤É¤Ë¶Ð¤á¤Ê¤¬¤é¡¢Éã¤Î½ñ´Ê¤òÊÔ½¸¤·ÅÁµ¤ò¼¹É®¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢È¬±À¤Î¶ÈÀÓ¤òÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¿ÍÀ¸¤òÈñ¤ä¤·¤¿¡£¿Æ¹§¹Ô¤ÊÂ©»Ò¤Ç¤¢¤ë¡Ä¡Ä¤È¸À¤¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¤¬¡¢°ìÍº¤Ï¤«¤Ê¤ê¥·¥Ë¥«¥ë¤ÊÀ³Ê¤Ë°é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£³Î¼Â¤ËÈ¬±À¤Î·ì¤ò°ú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡ØÉã¾®ÀôÈ¬±À¡Ù¤ÏÉ½¸þ¤²º¤ä¤«¤Ê²óÁÛÏ¿¤À¤¬¡¢ÆÉ¤ß¹þ¤à¤È¶²¤í¤·¤¤ËÜ¤Ç¤¢¤ë¡£Ä¾ÀÜÅª¤Ê°ÇÍ¤³¤½¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢²÷¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿ÍÊª¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¸ÀÍÕ¤ÎÃ¼¡¹¤ËÀäÌ¯¤ÊÆÇ¤¬»Å¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÅÜÌÄ¤é¤º¤Ë»É¤¹¡¢Éã¾ù¤ê¤ÎÎ®µ·¤À¡£
¢£¡Ö½ÉÌ¿Åª¤Ê¸ÉÆÈ¡×¤Ï·§ËÜ¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿
°ìÍº¤¬·§ËÜ¤Ç²á¤´¤·¤¿¤Î¤Ï°ìÇ¯ÄøÅÙ¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·Ä¹ÃË¤À¤±¤Ë¡¢¤Û¤«¤Î·»Äï¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢10ºÐ¤Þ¤ÇÉã¤ÎÇØÃæ¤ò¤ß¤Æ°é¤Ã¤¿¤ï¤±¤À¡£¤³¤ì¤Ç¤Ï¡¢Éã¿Æ¾ù¤ê¤ÎÀ³Ê¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤âÅöÁ³¤À¡£
¤·¤«¤â¡¢Éã¤È¤Ï°ã¤Ã¤ÆÁá°ðÅÄÂç³Ø¤òÂ´¶È¤·¤Æ¤«¤é¤Ï½¢¿¦¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢È¬±À¤È¤Ï°ã¤¤¡¢¼Ò²ñ¾ï¼±¤â¤Á¤ã¤ó¤È·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿ÆÇÀå²È¤È¤Ê¤Ã¤¿¤ï¤±¤À¡£
¿Æ¥Ð¥«¤¬°é¤Æ¤¿»Ò¶¡¤¬¡¢¼Ò²ñ¿Í¤È¤·¤Æ¼«Î©¤·¤Ê¤¬¤éÉã¤Î¶ÈÀÓ¤ò¸åÀ¤¤ËÅÁ¤¨¤ë¡£È¬±À¤Î¡Ö½ÉÌ¿Åª¤Ê¸ÉÆÈ¡×¤Ï¡¢·§ËÜ¤Ç´°Á´¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ê¥ë¥Ý¥é¥¤¥¿¡¼ Ãë´Ö ¤¿¤«¤·¡Ë