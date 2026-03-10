「防災リュック」では家族を守れない…地震で「死なない環境」を作るために「自宅」でじつは最優先すべき驚きの対策

南海トラフ巨大地震は、近い将来の発生が想定されている「あり得る未来」です。それも、かなり高い可能性として。我が家は日本海側だから関係無い？ 確かに南海トラフ巨大地震の影響は軽微かもしれませんが、日本に住んでいる限り、「いつでも・どこにでも」最大規模の大地震に見舞われる可能性はあるのです。

はたして外出時の大地震から自分は生き延びることができるのか、考えてしまいます。しかし「外出時」と言っても、そこが海の近くか、屋外か屋内か、季節、天候、時間、持ち物、自分の状態、様々な状況が想定され、組み合わせごとに命を守る最適解は異なります。外出時を想定した地震対策は「難易度・ルナティック」であり、地震対策の最初の一歩にすることはおすすめできません。

大地震は24時間365日いつでも生じます。であれば、できるだけ「遭遇する可能性が高い」状況から対策をした方が、「コスパ」が良いわけです。外出時の備えの前に、まずは自宅・学校・職場の地震対策を万全にすることをおすすめします。ということでここからは、多くの方にとって最も地震に遭遇しやすい「自宅」の対策について解説いたします。

※本稿は漫画『南海トラフ巨大地震』第2巻の巻末に掲載されたコラムを期間限定で無料公開したものです。

防災リュックで自宅は守れない

防災と言えば「防災リュック」を作成すること、と考える方は多くいると思います。防災リュックには市販のセット品も多くあり、正直なところかつては「このセットは本当に役立つのか？」と不安になるような商品も多くありました。しかし昨今、被災地の声がSNSなどを通じて広く拡散されるようになったことも受け、「被災者の声を生かした、避難所で本当に欲しかった防災セット」なるものも増加しています。

実際、こうしたセットには良いモノも多く、ひとつふたつ購入して自宅に置いておくことは、防災の一歩目としても有効です。ところが、防災リュックを購入して玄関に設置すると、「これでひと安心」と防災対策を終えてしまうことがよくあります。防災リュックを購入しても自宅が頑丈になるわけではなく、津波を防げる無敵のバリアが張られる訳でもありません。防災リュックはあくまでも防災の一要素でしかないのです。

避難所の声は「生者」の声

大地震や大規模な風水害が発生した際に、避難所が開設されると、地元のテレビ局や新聞記者がやって来て、「この度は大変な目に遭われましたね、お気持ちやお困りのことをひと言お願いします」とインタビューや取材をすることがあります。また、災害の後には被災者に対するアンケート調査などが行われ、被災生活の実態や改善すべき点が教訓として多く残されます。

こうした情報は、避難所運営や防災リュックの中身を改善するための、後日情報として活用されます。「被災者の声」を生かし、次の災害へ備えることは大変重要なことですし、こうした情報は近年の防災に役立っています。

しかし、避難所や事後アンケートから聞こえてくる「被災者の声」は、「災害を無事に生き延びた」方々の声であることに注意が必要です。避難所にたどり着くことができなかった、発災直後や避難中に命を落とされた「死者」の声をイメージしなければなりません。

「死者」の声なき声を聞く

被災経験の無い方にとって、被災者の声は貴重な情報源です。我が家の防災においても、ぜひ参考にすべき教訓と言えます。しかし、防災の優先順位を考える際には、被災地や避難所から聞こえてくる「生者」の声の前に、「死者」の声なき声を聞くことが重要なのです。

大地震で倒壊した建物に押しつぶされた方、津波に巻きこまれてしまわれた方、大規模な火災から逃げ切ることができなかった方、こうした方々の声を聞くことができたら、どのようなアドバイスを得ることができるでしょうか。非常食は美味しいモノを買っておくといいよ、防災グッズは100円ショップでも買えるよ、恐らくはこうした声ではないはずです。

水や食料はどうでもいいから走って逃げなさい、防災リュックの前に自宅の耐震リフォームをしなさい、恐らくはこのような声が聞こえてくるはずです。災害で命を落とされた方々の声をイメージすることで、本当に大切な対策が見えてきます。

命を守る「死なない環境」作り

自分や家族が死ぬことを想像するのは嫌なものです。そのため、家庭で防災を行う際には、自分や家族が全員生き延びた所をスタート地点にすることが多くあります。しかし防災の優先順位で言えば、この嫌なイメージを正面から受け止め、どのような事前対策を講じておけば家族全員が即死を防げるかを考えることが重要です。

大地震の揺れの直撃を受けても、全員が無事であるためには何をしておけば良いのか。津波や大規模な地震火災が発生した際にどのような準備をしておけば素早く避難することができるのか。自宅が想定される災害に見舞われた際、どのような事前対策が必要であるのかを考え、実行することが「我が家の防災」の各論事項です。

命を守った後に生活を継続する準備、日常を再建するための備えは重要です。しかしこれらの対策は、災害で死ななかった後に初めて必要となります。まず「自分と家族が死なない」環境作りを考えてください。

建物対策／地震対策の最優先事項は「家を倒壊させない」準備

「家」は大地震に対して天国にも地獄にもなる場所です。家が無事であれば避難所へ行く必要はなく、室内にある物も全て活用できます。健全な住宅は、我が家専用の防災倉庫になります。物が倒壊すれば、家は命を奪う直接的な危険になりますし、倒壊した木造住宅は「薪の束」となり火災を広げ、あるいは「バリケード」となり避難を遅らせる原因となるのです。地震対策の最優先事項は、家を潰さないことです。

大地震の直撃を受けても倒壊しない家に住めば、最重要な地震対策はもう終わっていると言えます。新しい家に引っ越しをすれば、それだけで防災の大部分は完了です。半面、耐震性の低い建物に住んでいる場合、地震の揺れの後に備えた準備は全て無駄になる恐れがあります。防災リュックや備蓄品を準備しても、自宅が倒壊してしまえば意味はありません。地震対策の大前提として、家を潰さない準備が最優先事項です。

日本国内で、住宅を始めとする各種の建築物を建てる際には、自治体に「建築確認申請」を行い、法律に違反した建物になっていないかの認定を受ける必要があります。この時、地震に対する頑丈さは「建築基準法」という法律に定められている「耐震基準」に基づいてチェックされます。この基準をクリアしている建物は、設計の偽装や手抜き工事が行われない限り、大地震の直撃にも耐えられる作りとなります。

しかし建築基準法の耐震基準は、大地震が発生すると見直しが行われ、より地震に強い建物が標準となるように改正されます。自宅がどの耐震基準に基づいて建てられているのかにより、耐えられる地震の大きさや回数が変わって来ますので、自宅の耐震性を確認する際には「年月日」を確認することが重要です。現状では、大地震の揺れが繰り返し生じても確実に耐えられる住宅は「耐震等級3」の住宅が唯一となります。

建物対策／安価に行える「建物倒壊」への備え

一方で、全ての方が自宅を頑丈にできるとは限りません。引っ越しにも、お金や手間がかかります。特に高齢者の場合、「もう先は長くないから」「住み慣れた家から引っ越したくない」と考える方もいるでしょう。

古い建物問題は自分自身よりも「実家の両親」や「田舎で暮らす祖父母」に生じることが多いです。大地震に耐えられそうにない家、しかし建て替えも引っ越しも首を縦に振らない。どうすれば良いのでしょうか。このような場合には、できるだけお金や手間をかけない「建物倒壊対策」が重要です。

■寝室を2階にする……旧耐震基準の2階建て住宅やアパートは、大地震に見舞われた際に1階部分だけ潰れることがあります。特に無防備となる寝室を2階にすることで、建物倒壊時に助かる可能性を高くできます。

■シェルターの導入……建物が倒壊しても潰れずに耐えられる空間を設ける方法があります。開閉可能な折りたたみ式のシェルターや、頑丈なフレームに囲まれている耐震ベッドなどです。建物が倒壊してもシェルターやベッドは潰れずに空間を確保できるため、命を守ることができます。費用も数十万円と安価で、自治体が補助金を出す地域もあります。

■一部屋耐震リフォーム……家全体の耐震リフォームは費用が高く、数百万円から条件によっては新築に近い金額が必要になります。一部屋リフォームは、家全体ではなく建物の一部だけに耐震性を持たせ、建物が倒壊してもその部屋は守られるようにする手法です。費用や工期を抑えることができるため、自分以外にも提案しやすい方法となります。

室内対策／家具と家電の固定の基本

大地震の揺れに対する備えとして、建物対策とあわせて重要な項目が「家具や家電の固定」です。大型家具の転倒、重量家電の移動、キャスター器具の衝突、荷物の落下などが発生し、それが人やペットなどに直撃をすると命にかかわる状況となり得ます。また、これらの家具や家電がドアを開かなくしたり、廊下をふさいだり、窓ガラスに直撃して飛散させたりすることで、避難行動にも影響が生じます。

さらには室内がメチャクチャな状況になると、自宅が無事でも中に留まれなくなり、ライフライン回復まで自宅で生活をする「在宅避難」も難しくなるなど、間接的にも問題を生じさせることになります。大地震の揺れから命や生活を守るために、あるいは二次被害から素早く避難するために、家具や家電の固定が重要なのです。

ところで、室内の安全対策としては「突っ張り棒」などを使用した家具固定をイメージしがちですが、そもそもで言えば、転倒するような家具を室内に置かないことが一番です。新築の建物であれば、各部屋に大型のクローゼットや押し入れ、ウォークスルー収納を設けることで、転倒する家具そのものを部屋に置かないようにする方法が有効です。

とはいえ、家具はもちろん家電などを全く設置しないことは難しいでしょう。そこで次に考えるべきは、転倒・移動・衝突・落下などが生じても、人に直撃をしたり、避難経路をふさいだりするような場所に物を置かないことです。特にベッドや窓ガラスに直撃するような場所に、家具や家電を置かないようにするだけでも効果が得られます。

しかし日本の住宅事情を考えれば、全ての家具や家電を「いい感じ」に配置するのはなかなかに困難です。そこで必要となる対策方法が家具や家電の「固定」となるわけです。家具固定は最後の手段であり、最初の手段にしない考え方も重要です。

室内対策／賃貸住宅の家具固定

各種の耐震固定器具の中で、最も頑丈でありながら材料費が安い器具が「金具とネジ」です。いわゆるL字金具などを使用することで、大地震の揺れに負けない固定を行うことができます。持ち家の場合は積極的にネジ固定をしていただきたいのですが、問題は「原状回復義務」の壁が立ち塞がる賃貸の住宅です。敷金が返ってこないだけでも悲しいですが、原状回復費用が請求されるかも……と考えると家具固定に及び腰となります。

一部の公営住宅には、ネジ打ちが可能な物件もありますので、ぜひ問い合わせをしていただきたいのですが、民間の賃貸物件の多くは、耐震固定によるネジ打ちを原状回復の対象としています。この場合は金具による固定ではなく、粘着器具や突っ張り棒を使用するのですが、「敷金は諦めてネジを打つ」という考え方もあります。お金で命は買えません、お金でネジ打ちができると考えて、家具固定をしてしまうことも有効なのです。

室内対策／「金具」による固定

家具や家電を固定する方法として、頑丈で材料費も安い方法が「金具」を使用した固定です。建物の壁と家具や家電を、ネジやボルトを使用して直接固定します。正しく設置すれば大地震の揺れでも転倒を避けられるようになり、メンテナンスもほぼ不要となります。

金属の耐震固定器具は、「L字金具」をはじめ、直線金具や、壁にネジで固定した金属プレートと家具や家電をベルトやワイヤーで固定する器具、テレビとテレビ台をつなぐ金属ポールなど種類が豊富です。用途に合わせて選択をしてください。

ただし、壁にネジなどを打ち込む際には、木材の「下地」部分を探して固定することが重要です。一般的な壁は石膏ボードと呼ばれる板材ですが、釘やネジを打ち込むと崩れてしまうため、ボードの裏にある木材の下地に打ち込む必要があります。下地は、建物の設計図を見たり「下地センサー」などの器具を使うことで探せます。

室内対策／「粘着」固定器具による固定

金具による固定が難しい場合は、「粘着」タイプの器具を使用するのがおすすめです。製品ごとに使用期限が指定されていますので、定期的に固定具合を確認してください。

■「L字」粘着固定器具

ネジの代わりに、「粘着」シートで固定ができる、L字タイプの固定器具もあります。大型のタンスや食器棚など、重量のある家具の固定に向いています。

■「プレート＆ベルト」粘着固定器具

粘着シートで壁に固定したプレートと、家具や家電をベルトなどで固定する器具です。壁に密着させられない冷蔵庫や家電などの固定に向いています。

■粘着ジェルマット

100円ショップなどでも売られている、下側を固定する粘着ジェルマットです。小物やインテリア、テレビやモニタ、PCなどの小型家電の固定に向いています。

室内対策／「突っ張り」器具で固定

後付けが簡単な耐震固定器具としては「突っ張り」タイプの固定器具があります。金具や粘着タイプの器具を設置する際には、家具などを移動させる必要がありますが、突っ張り器具は家具を移動させずに後付けでき、また工具なども不要で設置が簡単です。半面、設置する場所や設置方法を誤ると、固定の効果を得ることができないため、正しく設置することが重要です。

設置ポイントは、必ず2本セットで壁側に設置することです。また弱い天井に対して突っ張りすぎると、天井を歪ませてしまうことがあったり、あるいは大地震に見舞われた際に、天井を突き破ることがあったりするため注意が必要です。

鉄筋コンクリート製の建物のはり（構造体）の部分など、力を加えても歪まない場所に対しては特に効果を発揮します。突っ張り棒を取り付けた箇所は時間経過で緩むことがあるため、半年に1度、または地震に見舞われた後にも緩みの点検をしましょう。

室内対策／荷物や家財の「落下」対策

家具の固定とあわせて必要な対策が、中身の落下防止です。荷物、食器、インテリアなどが室内に散らばらないように固定しましょう。生活を邪魔する固定は長続きしないので、使い勝手に優れたものがよいです。

■ベルト・ワイヤー・テープ

棚の荷物は、ベルトやワイヤーを横方向に通して落下防止を。書籍は、図書館などでも使われる落下抑制テープを棚板に貼ると、出し入れを邪魔せず対策できます。

■粘着マット・粘着ブロック

インテリアの固定は「ダサい」と固定自体をやめたくなりますので、下側を固定する粘着マットや、横側を固定する粘着ブロックを使用し、綺麗な仕上げがおすすめ。

■ストッパー・耐震ラッチ

家具の「開き戸」にはストッパーが有効ですが、揺れたときにだけ自動で扉を固定する「耐震ラッチ」を使うと、生活を邪魔せずに固定ができます。

室内対策／ガラスの「割れ」と「飛散」防止

ガラスの「割れ」や「飛散」防止の対策も重要です。住宅の窓ガラスの他、食器棚、収納棚、インテリアケース、ガラス製テーブルなど、多くの場所にガラスが使われています。割れたガラスは直接的な危険をもたらすため、寝室の枕元……とりわけ、赤ちゃん・要介護者・ペットなどが長時間過ごす場所の近くにあるガラスには、対策が必要となります。

また、割れたガラスが部屋や廊下に散らばると、靴を履かなければ身動きが取れなくなり、避難を遅らせる原因となるため、避難経路上にあるガラス製品への対策も重要です。

大地震でガラスが割れる原因は、揺れにより窓ガラスが歪んで破損する場合と、ガラスに家具や家電が衝突して割れる場合があります。ところで、建物が歪んで窓ガラスが割れるケースは、1978年の宮城県沖地震による窓ガラス被害を受けて法令が出され、改善されています。

1978年以降の建物では、建物が歪んで窓ガラスが割れるケースは少なくなり、多くの被害は家具や家電が衝突することで生じています。そのため、前述の家具・家電の固定は、窓ガラスを守る対策としても有効な「コスパの良い」対策になります。

また、今回の主題ではありませんが、窓ガラスが割れる被害は、大地震よりも台風などの暴風によるものの方が深刻です。この場合も、暴風による風圧で窓ガラスが砕けることは稀で、基本的には「飛来物」が衝突することで被害が発生します。大地震や暴風から窓ガラスを守る方法は2つ、「割らない対策」と、「割れても飛散させない」対策です。

暴風に対しては雨戸やシャッターが有効ですが、大地震は突発的に生じるため、事前に「雨戸を閉める」ことができません。そのため飛散防止フィルムなどを窓ガラスに貼る対策や、割れにくく割れても飛び散らない「防災安全合わせガラス」などに交換する方法が有効となります。

室内対策／火災を出さない対策と初期消火の準備

火災への備えも重要です。住宅火災は、大地震などの二次災害として発生することもありますが、いわゆる「普通の火災」として突発的に生じることも多くあります。近年、喫煙率の低下、暖房器具の安全性向上、住宅用火災警報器の普及などに伴い、住宅火災の件数は減っています。

しかし、人の生活あるところに火災あり、我が家の火災対策は常に重要です。火災対策は、「（１）出火させない対策」「（２）出火を察知する対策」「（３）出火時に初期消火を行う準備」の3つが基本です。

我が家からは絶対に出火させない、出火してもすぐに気づいて逃げられる、可能ならば初期消火を行い地域全体の安全も守る。これを平時の火災・大地震時の火災の両方に実施できるよう、設備を用意したり、訓練に参加したりするなどの準備を行います。

地震による火災への備えとしては、「（３）出火時に初期消火を行う準備」が重要です。この時に有効な対策は、消火器の準備です。消火器には住宅用と業務用があり、住宅用は「安い・軽い・かわいい」という特徴を、業務用は「高い・でかい・すごい」という特徴を持ちますが、家庭向けには住宅用消火器がおすすめです。

業務用消火器は法律で「面積の25％以上を赤色」にすることを定められていますが、住宅用消火器のデザインは自由で、オシャレな物、可愛い物が多く存在します。住宅用消火器は「消せる火災」の種類が「普通火災」「天ぷら油火災」「ストーブ火災」「電気火災」の4つに分けられており、それぞれ使用できる場面が異なります。が、多くの消火器は「4種対応」になっています。

また「粉末」タイプと「液体」タイプがありますが、粉末消火器は使用すると粉だらけとなりますので、使用をためらわないために、住宅用には液体タイプがおすすめです。リビングや廊下などに設置し、すぐに使用できるようにしておきましょう。

避難計画／大地震の二次災害から避難する準備

「建物対策」と「室内対策」を行うことで、揺れにより自分や家族が「即死」する可能性を下げることができます。しかし大津波や火災をはじめ、大地震による土砂災害や噴火などが生じた場合は、建物対策や室内対策だけでは命を守ることができません。「揺れ」から命を守った後、その場にとどまると危険が生じる場合に備えた、避難の準備が不可欠となります。

大地震の揺れは、日本中「いつでも・どこにでも」生じます。日本において大地震が生じない土地はありません。そのため、まずは建物と室内の安全対策が優先となりますが、津波・地震火災・土砂災害・噴火といった現象は、生じる場所と生じない場所が決まっています。

海がなければ津波は生じず、ガケがなければがけ崩れは発生しません。一方、自宅が海岸付近にあったり、木造住宅の密集地域にあったりと、大地震による二次災害が生じやすい地域の場合は、命を守る避難計画が必須となります。犬は逃げると追いかけてきますが、地震の二次災害からは逃げることができるのです。

たまたま海岸付近で大地震に見舞われた場合は「難易度鬼・セーブなし」の避難が事前予告無しで開始され、しかもゲームオーバーはすなわち死を意味します。こうした状況への備えは、防災と言うよりは都市型サバイバルのスキルが要求されるため、「こう逃げれば助かる」という攻略手順は存在しません。

一方、自宅で大地震に巻きこまれた場合は、どのような二次災害が発生するのか、どこへ逃げれば良いのか、事前に計画を立てられます。攻略手順を、自分で定めておくことができるのです。自宅の地震対策を行う際には、建物と室内の安全対策を行った後、二次災害からの避難計画を立てることが重要です。

避難計画／ハザードマップを確認する

では、大地震による二次災害からの避難計画を立てるためには、どうすれば良いでしょうか。避難計画の基本はリスクの把握、自宅周辺でどのような現象が発生するのか、それが自宅にどのような影響をもたらすのかを把握することが重要です。この時、参照する資料が「ハザードマップ」です。

例えば「津波ハザードマップ」は、津波による影響が想定されるエリアと、その程度（想定される浸水深）が、地図上に「色」で示されます。台風や大雨による浸水害は事前に警告が出ますが、津波は突然生じますので、発生してから避難の準備を行う余裕はありません。自宅周辺に「色」がついている場合は、高台や最寄りの避難場所へ走って逃げるのか、建物にとどまるのかを定めておくことが重要です。

ハザードマップは原則として自治体（市区町村）が作成します。津波や洪水などの影響度合いを示した色の他、避難場所や避難ルート、自治体の防災施設などが記載されています。ですが、自宅と職場や学校が異なる街にあったり、外出先でハザードマップを確認したかったりする場合、自治体のハザードマップを見るのはやや不便です。そこでおすすめなのが、国土交通省が無料で提供している「重ねるハザードマップ」です。

自治体のハザードマップに「隣町」の情報は掲載されませんが、「重ねるハザードマップ」は全国のハザードマップを、拡大・縮小しながら、途切れることなく閲覧することができます。複数の自治体に自宅・実家・学校・職場などがある場合に役立つ他、旅行や出張先で周辺のリスクを把握してから行動を開始する、という目的にも役立ちます。

避難場所などの情報は、自治体のハザードマップの方が詳しく、地図としての使いやすさは、「重ねるハザードマップ」の方が優れます。それぞれのハザードマップをぜひ確認してください。

避難計画／素早い避難のための夜間停電対策

「死なない環境」を構成する要素に「照明」があります。人間は明かりのない所では文字通り何も行えず、特に災害により停電が発生した場合は、安全行動を取ったり、避難を行ったりすることもできなくなります。命を守るために、あるいは危険から逃げるために、まず照明を確保することが重要です。

とりわけ問題になるのは「大地震と同時に発生する停電」です。大きな揺れの最中に停電すると、身を守る行動が取れなくなります。床に危険物……割れたガラス、刃物、尖ったものがちらばった状態で停電すると、身動きが取れなくなります。この状態で津波や火災が発生すると、避難が遅れて命を落とすことにもつながりかねません。

自宅の備えでは、停電時自動点灯ライトの準備をおすすめします。壁のコンセントにプラグを差しておくと、停電を検知して自動的に点灯してくれるライトです。寝室や風呂場の脱衣所など無防備になりやすい場所、キッチンなど危険物が多い場所、廊下や玄関など避難経路になる場所に設置すると役立ちます。

さらにこのライトは、日常生活においてありがちな「炊飯器と餅つき器と電子レンジを同時に使って、正月からブレーカーを飛ばした」という状況でも点灯します。自宅の分電盤の近くにもぜひ設置してください。

その他、準備すべき照明器具は、避難や救助活動など両手を空けたい状況で使う「ヘッドライト」や「ネックライト」、作業などをする際に便利な「手持ちの懐中電灯」、また生活をする際に使用する「ランタン」などがあります。いずれもLEDタイプのライトを選択してください。また乾電池で使用する器具は、電池のサイズを共通化すると使い回しができます。全て「単3電池」の器具で統一をすると便利です。

