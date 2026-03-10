『カイジ』超えの”強制労働施設”は岡山県に実在した…栄養失調で死者が相次ぎ、脱走者は死ぬまで殴られた「戦後日本の闇」

戦慄の施設が岡山にあった

累計3000万部の発行部数を誇り、今年2026年に連載開始30周年を迎えるギャンブル漫画『カイジ』シリーズ（作：福本伸行）。そんな作品の人気エピソードに「地下強制労働編」がある。

描かれているのは、多額の借金のカタに強制労働施設で働くことになってしまったカイジの姿だ。騒音と悪臭にさらされる劣悪な地下環境で、労働者には最低限の食事しか与えられない。この施設では死の影が常にちらつく。

『カイジ』は漫画であるため、人道を無視した地下施設はフィクションの存在のように見える。だが、かつての日本には、現代人である我々の想像を絶するような劣悪な環境の施設が実在した。

岡山県倉敷市の浮浪者収容施設「岡田更生館」である（以下、本稿では当時の社会情勢や公的文書 、報道に基づき、歴史的事実を正確に伝えるため、あえて「浮浪者」という言葉を使用する）。

では、どのような施設だったのか。まず第二次世界大戦後の日本の状況を説明しておきたい。

大戦後、敗戦国である日本には、家を失った者、職を失った者、そして家族を失った子供たちが浮浪者として町のなかで生活していた。浮浪者のなかには当然、犯罪に手を染める者もおり日本の治安は悪くなる一方であった。

当時、日本を統治していたGHQ（連合国軍最高司令官総司令部）は日本の浮浪者対策として、社会的生活訓練、および収入を得るための軽作業を行える施設「更生館」を全国に設置することを決める。

岡田更生館の内部

岡山県は戦中から「米や野菜がよく採れる」「食糧事情が良い」という噂があり、主に関西圏から食料を求めて多くの浮浪者が流入していた。そのため県営の更生館の設置は必然であった。

岡田更生館の名称は、岡山県吉備郡岡田村（現在の倉敷市真備町岡田）に作られたことに由来する。もともとは健民修錬所という徴兵される国民の体力を向上させるための施設で、終戦時点で300人ほどを受け入れることができたため、更生館として活用するにはうってつけであった。

岡山県は1946年（昭和21年）5月から浮浪者の実態調査を進めるとともに、「狩りこみ」と称される徹底的な補導を行った。

前述の通り、岡田更生館は戦中から使用していた修錬所を改装した建物だ。カラー写真は残っていないが、残された資料によると白壁の大きな庄屋屋敷のような建物で、正門には「県立岡田更生館」という大きな看板がかかっていた。

内部には「作業場」と称する畳敷きの部屋が計20室ほどあり、入居者は社会復帰するまで、この部屋で寝食を共に行い生活していくことになる。

収容人数は健民修錬所時代から変わらず最大300人とされていることから、ひとりあたり一畳、仮に部屋のすべてが埋まったとしても半畳にひとりのスペースを用意する計算だったようだ。

人がカネに変わっていた

だが、定員300人だったはずの岡田更生館は出所者を出さず、次第に400人、500人……と収容人数がどんどん増えていく。当然、部屋は収容された浮浪者で溢れかえってしまう。食べ物もなく衛生環境も悪化の一途を辿り、岡田更生館では死者が続出した。

さらに内部の実態が警察やマスコミに露見するのを防ぐため、脱走を企てた者は職員に捕らえられ、見せしめとして死ぬまで暴行を加えられた。

そこはまさに、『カイジ』に登場する地下労働施設以上に人権が蹂躙された、地獄のような場所と化していたのである。

一体なぜ、岡田更生館は収容人数が増えてしまったのか？

それは浮浪者をひとり収容するごとに国から多額の扶助費が支給されていたためである。

現に1946年12月の運営開始から1949年2月までの2年強の間に、同館に収容された浮浪者は25万3500人とかなり膨大で、これに対し国からは505万224円84銭が支払われている。

当時の物価は現在の20倍〜50倍とされているため、現在の価値では1〜2億円規模の扶助費が岡田更生館に支給されていた計算になる。

岡田更生館の真実

岡田更生館の館長は名木田安男という健民修錬所の所長を勤めていた人物で、彼は遠縁にあたる会計係と共謀し「収容人数により扶助費が増減される」というシステムを利用し多額の金銭を着服していたのだ。

なお、300人しか収容できない施設に25万人は信じられない数字ではあるが、これはあくまで「書類上」の話であり、実際はもっと少なかったと予想される。戦後の混乱期ということもあり、このような「ザル会計」がまかり通るほど国の統計も杜撰であったと捉えるべきだろう。

今でこそ「助成金の不正受給」という言葉は当たり前になったが、岡田更生館事件はその元祖といえる事件かもしれない。

なお、岡田更生館事件は、名木田安男館長個人が私利私欲を満たすために着服とされる向きも多いが、収容数25万人以上という規模を考えても名木田館長の裏には当時の岡山県警察や村役場の重役がグルになっていた可能性が高い。

その根拠として挙げられるのが、岡田更生館と岡山県警の関係の深さだ。

入所者の確保は岡山県警による「狩りこみ」と呼ばれる浮浪者狩りからはじまっており、名木田館長はそんな警察からの視察者に対して接待を欠かさなかった。実際、当時高級品とされていた菓子を振る舞ったり、酒宴を催したりしていた事実が判明している。

このような工作もあり、岡田更生館は警察関係者から「模範施設」として評価されていたが、その裏には恐ろしい「搾取」が渦巻いていたのだ。

ただ、当時のジャーナリストの大胆な行動により、岡田更生館の裏側がついに暴かれることになる。

つづく記事〈毎日人が死ぬ「岡山県営の殺人施設」に新聞記者が潜入…撲殺寸前まで追い込まれた男の「最後の決断」〉で詳しく解説する。

取材協力：おかゆう

