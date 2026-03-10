「りくりゅうペア」の絆を見て悩む女性たち…！家庭より「ビジネスパートナー女性」を優先する夫に悩む「社長夫人」の告白

ミラノ・コルティナ五輪で日本中を沸かせた、フィギュアスケートの「りくりゅう」ペア。ネット上で話題になっていた「二人の関係性」については置いておくとしても、その強固な絆と息の合ったパフォーマンスには日本中が心を奪われた。

ただ一方で、世の女性たちのなかには「りくりゅう」の活躍をみて、ひっそりと悩みを深めている人たちもいる。それは、「果たして、真のパートナーシップで結ばれている男女は世の中に存在するのだろうか……」という悩みだ。女性が抱える問題や心の闇、家族間のトラブルなどをテーマに執筆活動を行っているライターの清水芽々氏が取材した。

妻よりもビジネスパートナーの女性を優先

東京都内在住の池谷織江さん（仮名・40歳）の夫・勇作さん（仮名・47歳）は、15年前、大学時代の同級生である真由子さん（仮名・47歳）とデザイン事務所を起業。その3年後に織江さんと結婚した。

「勇作と知り合ったのは彼が起業して1年ほどたった頃でした。『仕事が軌道に乗ったから』とプロポーズされたんです。その時は真由子さんもお祝いしてくれたんです」（織江さん）

「時代錯誤と言われるかも知れないけど、妻には家庭を守って欲しい」

そう勇作さんに言われた織江さんは、結婚と同時に専業主婦となり、家事や子育てに専念していた。経済力のある夫に守られ、社長夫人として周囲から丁重にもてなされる生活は傍から見れば幸せかも知れないが、織江さんは「家庭よりも仕事を優先する」夫に不信感を拭えないでいた。

「正確に言うと、夫が私や子ども達よりも真由子さんを優先しているようにしか思えなかったんです。二人が学生時代から切磋琢磨し、ようやく起業にこぎつけたという経緯は聞いていますし、夫の仕事に対する熱意も理解していますが、ちょっと度が過ぎていました」

たとえば、織江さんが家族旅行を計画しても「仕事が忙しい」と同行を拒否する勇作さんが、真由子さんとは泊りがけで出かけるという。

「純粋にビジネスで出かけるのであれば、私も仕方ないかなと思いますが、『大きなプロジェクトが成功した慰労』や『アイデアを出すための気分転換』という名目で温泉やリゾート地に出かけるのは違うと思うんです。家庭を守っている私だって労ってもらいたいし、気分転換なら家族と一緒にしてもいいじゃないですか？ でも夫は『そういう問題じゃないんだよ』と聞き入れてくれませんでした」

夫への当てつけで浮気をするように…

織江さんが寝込んでも仕事に出かける勇作さんだったが、真由子さんが体調を崩した時は彼女の自宅へ飛んで行き、病院に連れて行くのだそうだ。

「真由子さんも既婚者ですが、ご主人が単身赴任中のため夫が世話をやくんです。『私のことは放っておくのに』と責め立てても『真由子の体調は会社に関わることだから』と言い張ります。でも、私には屁理屈にしか聞こえませんでした」

「妻なのに蔑ろにされている」

そう悩み続けた織江さんは勇作さんへのあてつけに出会い系サイトで知り合った男性と浮気するようになるのだが、勇作さんは無関心だった。

「浮気相手との写真をスマホの待ち受けにしたり、ホテルの領収証をわざと目にみえるところに置いたりしました。だから絶対わかっているはずなのに、『外出も外泊も構わないけど、子どもを置いて家を空けることだけはやめてくれ』と言うだけでした」

そんななか、真由子さんの夫に浮気騒動が持ち上がる。

「赴任先で現地妻みたいな方がいたそうです。その話を聞いた夫は『許せない』と言って、真由子さんの夫の赴任先まで怒鳴り込んだんです。その後もずっと真由子さんのメンタルを心配していました」

他にも、勇作さんは真由子さんの誕生日に二人でプレゼントを買いに行ったり、食事などに出かけるのに、織江さんの誕生日は「好きなものを買っていいよ」と言うだけで一緒に出掛けることはなかった。

「社員の方が何人も『社長から言いつかりましたー！』と言って、花束やケーキを持ってお祝いには来てくれるんですが、嬉しさよりも惨めさのほうが上回りました。『こんなに愛されて奥様は幸せですね』と言われても喜べなかったです」

離婚したのに復縁を申し込んだ理由

「夫にとって私って何なの？」

自問自答を繰り返す織江さん。

「思い起こせば、子どもを二人もうけてからは夫婦生活もありません。子どものために時間を作ってくれることはあっても、私のためにはない。私は高額の報酬で雇われた『家政婦』なんだと思うようになりました」

思い悩んだ末、織江さんは5年前、勇作さんに離婚届けを突き付けた。

「理由は特に聞かれなかったですね。『それが織江の望みなんだね？』と言われ、あとは親権とか財産分与の話し合いでした」

勇作さんが出て行く形で離婚は成立した。

「離婚後も夫は週一くらいで子どもたちの顔を見にやってくるし、生活費も入れてくれるし、結局結婚している時と何も変わらなかったですね。強いて違ったことと言えば、『ただいま』ではなく『お邪魔します』と言って家の中にあがるようになったことや『行ってきます』と言わずに出て行くこと、夫がお風呂を使わないこと、夫の洗濯物を洗わなくなったことです」

日に日に他人行儀になる夫に対して寂しさを感じていたという織江さん。

そんな織江さんは真由子さんが離婚したことを知る。

「ショックでした。めちゃくちゃ動揺しました。このままでは夫は真由子さんと再婚するに違いない。そうなったら子どもたちまで顧みてもらえなくなるかも知れないし、夫の中から完全に私の存在が消えてしまう！」

焦燥感に駆られた織江さんは、何かに突き動かされたかのように勇作さんに復縁を申し入れた。

「この時も『それが織江の望みなら』と受け入れてくれました」

それから3年半が過ぎたが、織江さんは「堂々巡り」の生活を送っている。

「もう考えても埒が明かないので、とりあえず妻の座は死守して、恵まれた生活を楽しもうと開き直ってます。これが正しいのかどうかわからないけど、他にどうすれば良いのかわからないんです」

そう言って織江さんは夫の家族カードを手にブランドショップへと出かけるのであった。

続く後編記事『「得意先の社長がお前と寝たがっている」…！夫から「枕営業」を持ち掛けられた20歳年下元モデル妻「私は提案を断れませんでした」』では、略奪婚で資産家の男性と結婚した元グラビアモデルの女性の「誰にも言えない苦悩」について紹介する。

