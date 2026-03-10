義理チョコでもホワイトデーにお返しをした方が良い５つの理由
刻々と近づくホワイトデーに対して、皆様はどのように準備しているでしょうか？貰ったチョコが全て義理チョコだったために、油断している男性もいるかもしれません。しかし、油断は禁物です。本命チョコを貰えずに、全て義理チョコだったとしても、ホワイトデーにお返しした方が賢明です。今回は、ホワイトデーに対するモチベーションをアップさせるために、「義理チョコでもホワイトデーにお返しをした方が良い５つの理由」をご紹介させて頂きます。
【１】女の子の流行を知る機会となるから。
ホワイトデーのプレゼントを選ぶ過程において、女の子が好きなお菓子やデザートについて調査することになります。普段、女の子の嗜好性について、考える機会が少ない方が多数かと思います。しかし、慣れない分野だからと言って諦めず、自らの学習機会として捉え、前向きに考えてみてはいかがでしょうか。ホワイトデー以外のプレゼントで活かせる知識を獲得できるかもしれませんし、仕事に関しても思いもよらぬヒントがあるかもしれません。
【２】自然に話しかけることができるから。
ホワイトデーのお返しを渡す際には、女の子に話しかける絶好のチャンスです。普段、女の子と話慣れない人も、積極的に話しかけることができる貴重な日となります。ホワイトデーを絶好の機会と捉え、積極的に声をかけましょう。声をかけることがで、コミュニケーションが密となり、一緒に食事行くチャンスもあるかもしれません。
【３】女の子が喜ぶから。
シンプルな理由ですが、プレゼントを貰うことで、女の子は喜びます。できるだけ大きく喜んで貰えるように、女の子が喜びそうなモノを徹底調査して、プレゼントを選びましょう。適当に選んだモノをプレゼントしても、女の子に見透かされる可能性があるので、注意が必要です。
【４】お返しの有無は、評価指標となっているから。
ホワイトデーにおいて、お返しのプレゼントをする男性が多く存在することで、お返ししない男性の存在は、目立ってきます。結果として、お返しを返さないことが、マイナスイメージを植え付ける結果となり、「律儀ではない」「マメではない」というレッテルを張られ、好感度を落とす可能性があります。
【５】自分自身の満足感・達成感を味わうことができるから。
お返しのためのプレゼント選びや購入は、男性にとって、大変面倒な作業です。しかし、大変面倒な作業を前向きに捉え、ホワイトデーのプレゼントを渡し、女の子に喜んで貰うことで、自分自身の満足感や達成感を感じることができます。自分自身の気持ちを高めるためにも、ホワイトデーのお返しに力を入れてみてはいかがでしょうか。自己満足も重要な要素です。
ホワイトデーに「お返し」することで、他にはどんなメリットがあるのでしょうか。皆様のご意見もお待ちしております。
