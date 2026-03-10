10万人の民間人がたった一晩で死んだ「東京大空襲」と「わたくし96 歳」が語る長崎原爆投下前の「5回の空襲」

イラク対イスラエル軍、アメリカ軍の紛争が激化している。ニュースをつければ、紛争の映像が流れ、殺傷兵器、兵役という言葉が以前にも増して聞かれるようになった。変わりつつある世の中の空気に対して、「戦争反対」の声を挙げる人たちがいる。しかし、もっとも変わったのは、「戦争反対」の声に反論する人たちが増えたことだ。

「戦争反対と言ってるだけじゃ戦争が終わらない」

「軍備を備えてこその平和だ」

「戦争反対というなら戦地に行って戦ってください」

「いつまでそんなお花畑なことを言っているのか」

いつから「戦争反対」という言葉の意味が変わってしまったのだろうか。

そんな中、毎回「戦争反対」のハッシュタグを掲げて、Xにポストする96歳の女性がいる。アカウント名「わたくし96歳」の森田富美子さんで、9.1万ものフォロワーがいる。16歳のときに、長崎に投下された原爆で両親と3人の弟をほぼ即死に近い形で失った。富美子さんは、軍備増強に傾く世の中に対して、常に「戦争反対」を言い続け、2025年には娘の森田京子さんと共著で自らの生き様を綴った書籍『わたくし96歳「＃戦争反対」』を出版した。

SNS上で、「戦争反対」を軽視する発言に対して、3月1日にこうポストした。戦争反対がお花畑であるなら、満開花畑だ、と返したのだ。

「#戦争反対」をお花畑と嘲笑う人達が増えているそうだ。選挙中のあのハッシュタグすらバカにしているそうで、私に言わせれば何と満開花畑。ちゃんと理解できているのかな、大丈夫かな、変だな〜。

わたくし96歳（@Iam90yearsold）3月1日

81年前の今日、3月10日深夜0時7分、東京は大規模な空襲に見舞われた。世に言う「東京大空襲」だ。 空からニューヒューと音を立ててアメリのように降り注いだ焼夷弾の数は、約33万発〜38万発以上。木造家屋が密集していた地域では、建物も人も何も焼き尽くした。3月10日の空襲だけで、約10万5400人の命が失われたと言われている（死亡者数は確認できたご遺体のみなので亡くなった方はもっと多いとも推測されている）。あなたがいま東京にいるのなら、その足元に無数の人がたちが焼けただれ倒れていたのかもしれないと想像してみてほしい。年齢も性別も関係なく、火災旋風で逃げられなくなった人たちを……。

81年という月日から、戦時中の出来事を語れる人たちが少なくなっている。「過去の歴史の失敗は繰り返してはいけない。でも、知らないと再び繰り返してしまう」と富美子さんは語る。今回は、富美子さんの著書、『わたくし96歳 ＃戦争反対』から東京大空襲と長崎で遭った空襲の出来事の部分を抜粋しお届けする。

戦争と国の責任

東京に来てから……、バルコニーから街を見るようになってから、空襲というものを考えるようになった。最初は３月10日、東京大空襲の日だった。いつものようにバルコニーに出て軽く体操をし、遠くを眺めていた。ふと、その朝ラジオで聴いた東京大空襲を思い出した。雨のように降る焼夷弾を想像した。このキレイな街が炎に包まれる様が頭の中いっぱいに映し出された。怒りが込み上げた。

長崎にいると、つい原爆だけを考えがちだ。それが東京に来て変わった。東京大空襲の日に放送された番組で、その被害がどれほどだったかを知った。そして、それをきっかけに空襲を考え始めた。日本のあらゆる場所が空襲を受け、それらの被害が予想を遥かに超えることも知った。ショックを受けた。そんなことも知らなかったのかと自分で自分が情けなくなった。

長崎も原爆投下前にひどい空襲を５回受けている。駒場町に引っ越してからの父は、毎日のように「空襲警報」「空襲警報解除」をメガホンで伝えながら近所をっていた。しかし、私の記憶にある空襲は２回だけだ。

長崎の“原爆以外”の空襲の記憶

それは、駒場町に引っ越してさほど月日も経たず、工場にも通っていない頃だった。母方の実家（ 神浦：こうのうら）に不幸があった。両親と弟３人が、そちらに行き、妹と私の２人が駒場町に残っていた。日が暮れ始めた頃だったと思う。空襲警報が鳴った。当時、各町内には数人が逃げ込める防空壕がいくつかあった。私は妹を庇かばいながら、隣との境にある、家から一番近い防空壕に逃げ込んだ。中に入る時、ゴーッという音が近づいた。一瞬振り返り、空を見上げた。Ｂ29が迫っていた。妹を押しやるように壕に入った。妹を両手で抱きしめるように庇い、小さくなった。記憶はそこで途切れる。どれくらい中にいたのかも覚えていない。

もう一つは、もっと曖昧な記憶だ。寝入った頃か、真夜中かもわからない。寝ている時「空襲よ、起きなさい！」と母に起こされた。「逃げるよ、早く！」空襲警報も聞こえる。しかし、私は眠かった。眠くて眠くて、とても起きられない。「私は寝とく」そう言って布団を被った。その後どうなったのか、これもわからない

【長崎市の空襲（原爆投下前）】

１回目 1944年８月11日 市街地 死者13人 重軽傷者26人

２回目 1945年４月26日 ドック地区 死者129人 重軽傷者278人

３回目 1945年７月29日 ドック地区 死者22人 重軽傷者41人 行方不明者３人

４回目 1945年７月31日 川南造船所 死者11人 重軽傷者35人

５回目 1945年８月１日 三菱造船所・操車場 死者169人 重軽傷者215人 行方不明者40人

参考文献『長崎原爆戦災誌』

（※ドック地区とは長崎港の南東岸に位置する小菅修船場周辺）

上の【長崎市の空襲】のリストにある４回目の空襲は私が通っていた工場だ。同じ工場に通っていた女学校の同級生は「毎日のように空襲警報が鳴った」と言うが、私がいたのはトンネル工場の中だったからか、空襲警報の記憶がない。それどころか、この７月31日の空襲のこともよくわからない。

５回目、８月１日の空襲は妹が受けた空襲だ。妹はここから命からがら逃げ帰り、原爆投下後まで油木大防空壕に入ったきり出て来られなくなっていた。妹は機銃掃射を受けた。しかし、私が知っているのはそれだけだ。妹はそれ以上を話すことはなかった。

３回目のドック地区（小菅修船場周辺）では、夫の弟が空襲を受けている。義弟も私の妹同様、機銃掃射の中、逃げ帰ったと聞いた。しかし、それ以上は何も語らなかった。

戦争の傷は、戦争が終わっても続いている

日本被団協（日本原水爆被害者団体協議会）がノーベル平和賞を受賞した。2024年12月10日（日本時間）の授賞式で演説を行ったのは代表委員の田中 巳氏だった。ご自身の被爆体験から、１９５６年に「原水爆被害者団体協議会」を結成し、1994年の「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律」の制定に尽力された方で、私は、その演説の言葉一つ一つ、全てを聞き逃すまいと耳を傾けた。

瓦礫と死体、大火傷をした人々の中を歩く被爆体験の話で「私はほとんど無感動となり」の言葉が出た。娘がそれに反応し、私を見たのがわかった。同じだ、あの時、生き残った誰もが感覚も感動も閉ざし、無感動になっていたのだ。

2025年１月、同年３月に出版される伊兼源太郎さんの小説『戦火のバタフライ』の感想がほしいと依頼された。私はまだ本になっていない原稿をすぐに読み始め、２日半ほどで読み終えた。「読むのは明るい時間が良いかもね」と先に読み始めた娘が言うので、朝食後の少しゆったりした時間に読み始めた。

東京大空襲の章に入ると、どうしても妹と義弟の姿が頭に浮かんだ。２人は何も語らなかったが、身をもって味わった恐怖を読んだ気がした。

この本では登場人物たちが「空襲被害者支援の立法」を国に訴え続ける。銀座で署名活動をすれば、上の世代は勝手に戦争して負けた。そのくせ、『戦争はだめです』って訳知り顔で忠告してくる。（中略）俺たちに言われても困るんですけど」。金欲しさ、本当は空襲による傷ではない、国を そうとしているなどなど、今ならSNSで飛び交いそうな言葉を浴びせかけられる。

被団協はきっと、このような言葉を嫌というほど浴びてきただろう。しかし、それに耐え、「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律」の制定まで実現した。『戦火のバタフライ』には最後のページにこう書かれている。

「2025年3月現在、戦時災害援護法は成立していない。成立の兆しもない。」

