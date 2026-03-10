東日本大震災から15年、「週刊ポスト」は被災地を定点撮影して復興の歩みを伝えてきた。そこには故郷を立て直そうと奮闘する人々が、カメラに向けてくれた笑顔が写っている。店舗再建を果たした「理容 鹿折軒」（宮城県気仙沼市）の変遷をたどりながら、「復興」とは何かを改めて考えてみたい。

【写真】「気仙沼で一番安い店なので、わざわざ探して来てくれるのです」 2026年2月14日現在の「理容 鹿折軒」

人口減少が進む現実

震災から5か月後、プレハブで営業を再開した宮城県気仙沼市の「理容 鹿折軒」店主・小野寺光男さん。現在は元の土地で店の再建を果たした。

「2012年から地元紙に広告を載せています。その効果もあり、唐桑など市内各地からお客様が来てくださいます。この町も以前はスーパーが1軒のみでしたが、今は2軒。コンビニも複数あり、便利になりました」

一方で、不安もある。

「気仙沼市の人口は約5万5000人。若者は仕事を求めて都会へ流れ、高齢化が加速しています。息子もゲームクリエイターを目指して仙台の専門学校に通っていますが、将来は東京へ出るでしょう。10年後には間違いなく限界集落。寂しいですが、現実ですね」

※週刊ポスト2026年3月20・27日号