先の衆院選では高市早苗首相率いる自民党の圧勝により、立憲民主党と公明党が合流した中道改革連合では、大物の落選が相次いだ。そのうちの一人が過去に二度の政権交代を実現した"政界の壊し屋"こと小沢一郎氏（83）だ。議員生活56年目にして味わった、まさかの敗北に、何を思うのか。そして政治家人生には終止符を打たず、「現役続行」を宣言した真意とは。フリージャーナリストの城本勝氏が問うた。（文中一部敬称略）【第1回】

「驚くほどの逆風とは感じなかった」

おう、とあいさつしながら現われた小沢一郎。選挙で少し痩せたが血色は良く、疲れの色は見て取れない。いつものように大股でテーブルの前まで進むと、ソファにどっかと腰を下ろした。いつもと違うのは、そこが初当選以来使い続けた衆議院第一議員会館6階の部屋ではないということだ。その部屋は、いまは自民党の若手議員が使っている――。

1969年の初当選から連続当選19回。56年目にして政治家人生最大の挫折を味わった小沢だ。その心境を質問するこちらの方が、気を使い神経を使うほどだったが、返ってきたのは、気負わず、淡々とした答えだった。

「みんなも言っているけど、バタバタしたまま終わっちゃったから。あまり実感もなく結果だけがダメになった、みたいな感じです。僕の場合は、いつも通り選挙区にもあまり入らなかったし、そういう部分が影響したことも間違いないのだろうけど……。

選挙の途中か、その前からか『どうしようもないな』という感じが心の中によぎっていました。だって、野党が多数を取っているのに政権を取ろうという気がない。国民も『自民党は政権を降りろ』とは言わない。みな何考えているんだろうな、そういう感覚が頭の中によぎっていましたね。

その現状を変えなければという思いはあるんだけど、この状況では容易じゃないなという気もしていました。国内外、非常に平穏にも見えて、平穏ではない。何か予想もしない事態が起きた時、慌てふためいても遅いよ、という思いですね」

高市ブームという旋風が吹き荒れる中で、20回目の選挙を戦った小沢は、どう感じていたのか。中道は小選挙区の候補者の大半が落選、小沢自身も議席を失うという惨憺たる結果だった。しかし、「驚くほどの逆風とは感じなかった」と振り返る。

「国民が求めているのは自分たちの生活の安泰です。平穏で豊かな生活。だけど高市君には、そういうことへの積極的で具体的な政策は何もない。『強く豊かな日本に』と、それは分かったけど、それはどういう意味なのか。具体的にどうするのか、そっちは語らないまま綺麗な言葉を羅列する。それに女性の初の総理ということも加わって、国民はムードに酔っているんです。

実は、高市政権の現状に対する不満は国民にもあるんですよ。こんな中道なんて政党に1000万票も入るんだから。国民も体制批判の意識というのは持っているんです、不満はね。だけど、それに政治家の方が応えきれていない。

（1993年に）我々が自民党を離党し、新生党を結成して作った細川政権は良し悪し別にして、政治改革という大きな目標を持って選挙を戦えた。それから2007年、2009年の時、僕はたまたま民主党のトップだったけど、国民の生活が第一を掲げ、自民党政権とは違う、新しいきっちりとした政策を打ち出して戦った。立憲になってからは何もないでしょう。今回の中道ももちろんだが、その違いだね」

【プロフィール】

城本勝（しろもと・まさる）／1957年、熊本県生まれ。一橋大学卒業後、1982年にNHK入局。福岡放送局を経て東京転勤後は、報道局政治部記者として自民党・経世会、民主党などを担当した。2018年退局後、日本国際放送代表取締役社長などを経て、2022年6月からフリージャーナリスト。著書に1993年の政権交代の舞台裏を描いた『壁を壊した男 1993年の小沢一郎』（小学館）がある。

※週刊ポスト2026年3月20・27日号