お笑いコンビ「サバンナ」高橋茂雄（５０）の妻で女優の清水みさと（３４）が夫婦ショットを公開し、反響を呼んでいる。

９日までにインスタグラムで「サウナの日。３月７日です。まさに『そこにサウナがある限り。』僕たちは山賊サウナからサ旅をスタート！まだまだそこからサウナを巡りました」と報告。

夫婦ショットなどを添え、「世界にも日本にも最高のスペクタクルで想像を絶するサウナがありますねーー！みさとちゃんのＴＲＡＮＳＩＴ特別編集号『世界のサウナをめぐる冒険』には僕が全くしらない世界のサウナと、早くしりたい日本のサウナの物語がてんこ盛りです」とつづり、「サウナの日にぴったりだーーー！！あぁ、サウナ大好き！」と続けた。

この投稿にファンからは「お二人素敵すぎます！！最高ご夫婦です」「奥さんめっちゃ可愛いやん」「幸せいっぱい」「とってもお似合い」「素敵っすー」などの声が寄せられている。

２人は共通の趣味であるサウナで意気投合し、２０２２年１２月１９日に“サウナ婚”を発表。２３年５月には、それぞれ自身のＳＮＳで「京都で結婚式をしました」と報告している。