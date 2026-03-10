意外と知らない「境界知能」の実態…ある青年の事例が教えてくれること

7人に1人、日本に約1700万人いるとされる「境界知能」の人たち。

言語化が苦手、仕事の段取りを覚えられない、行動がワンテンポ遅い、対人関係の距離感が極端、金銭管理ができない、ダマされやすい……困っているのに気づかれなかった人々の実態とは？

注目の新刊『境界知能の人たち』では、当事者を見てきた第一人者の医師が、全体像をわかりやすく解説する。

知能を測るということ

そもそも、知能とはどのように測ることができるのでしょうか。

知能検査にもいろいろな種類があります。

早期に知的障害かどうかを診断することを目標にしている検査は、知能指数（IQ）が明らかに低い子どもを抽出することに主眼を置いています。就学前の子どもにはより簡便な検査を行います。そうでないと、測定時間がかかり、また本人の気分や体調で判定の誤差が大きくなることもあるからです。

一方、学童期以降に実施するのは、知的機能を得点化して客観性を持たせた検査です。現況ではIQ70とされる、正常と異常の線引きを行うことにも利用されています。

早期診断に用いられる知能検査と一般的な知能検査の数値を比較すると、前者が10くらい高いという報告もあります。IQ80を線引きラインとする考えはこの結果をふまえたものです。

IQは生活様式の影響を受けるため、数年おきに再検査を推奨することもあります。しかしながら、すでに知的障害であると判断された人の重症度判定が主な目的になるので、早期診断で正常範囲とされた子どもが再検査することはめったにありません。仮に検査法を変えて再検査するとIQが70を下回ることもあります。

大前提として、知能検査は支援ニーズのある人を見分けることを目的とすべきです。ところが作成した心理学者は、学術性を担保すべく改訂を重ねてきました。現場で判定する立場の人間は数値をもとに線引きとして利用し、検査を受けた人の中には、その数値を「障害者ではないという免罪符」のように理解している人も少なくないのです。

イメージで語られる境界知能

IQ70以上85未満の境界知能の人たち。

数値以上のことはきちんとした議論を行うことなく、「境界知能」という言葉だけが主にネガティブなイメージで使用されるようになりました。

ここでは、境界知能について、学問的・臨床的な意味合いを含めて述べていきたいと思います。

境界知能よりもIQが高い場合は「正常（といわれる）範囲の知能」ということになりますが、低い場合は「知的障害」になります。IQが70以下であることと知的障害は厳密には同一概念ではありませんが、日本では支援対象とされてきました。

ところが、境界知能は診断名でもなく学術的な定義もされていないのです。

「困難さをかかえながらも社会から見落とされてきた人々」

境界知能は、単に知能指数のみの分類です。

知能検査を開発した学者たちからみれば、知能はヒトの生物学的な特徴であり、知能指数の個人差は当たり前のこと。一定の割合で境界知能の人は存在するので、知的障害かどうかの線引きは統計の手法を用いるのがよいといったスタンスです。

境界知能の人たちは、その線引きで対象から外れるものの、知的機能に由来する困難さをかかえています。

こうした点をふまえ、私は、境界知能について「困難さをかかえながらも社会から見落とされてきた人々」という視点で述べていきます。

言葉の意味や概念を知っても実像は見えてきません。具体的にどういう人のことを指すのでしょうか。

その実態を掴んでいただくべく、複数のケースを合わせた典型的な事例を紹介したいと思います。小学生の頃から支援を受けて、発達につれて困難さが目立ってきて以降も、支援が継続できた数少ないケースです。

ADHDと不安障害と境界知能

ケンタ（仮名）は24歳の青年です。現在、障害者就労で週5日勤務しています。

ADHD（注意欠如・多動症）と不安障害という診断で、8歳から継続的に医療支援を受けてきました。初診時に知能検査を受け、境界知能（IQ76）であることはわかっていましたが、境界知能は支援対象にはなっていませんでした。

就労までは、ADHDと不安障害の対応を行ってきました。ところが就労後、2つの精神疾患の症状は安定しているものの、企業内や家庭、社会生活で、さまざまな困難さが表面化してきました。家庭や学校で受けてきた配慮ができなくなったのではなく、その背景には「境界知能」があると考えられました。

ケンタの医療機関での支援状況を開始から時系列で振り返ってみます。

初診時、主訴（受診の理由）は、不注意で勉強に集中できないということでした。成育歴（それまでの発達の様子）を確認すると、歩行や自転車に乗るなどの運動発達は問題ないものの、言葉の発達や数字、文章の理解は遅めで、小学1〜2年でも授業はあまり理解できていなかったそうです。

小学3年になると、以前からあった、教室内での多動・衝動性が目立つようになり、クラスメイトとのトラブルが増えました。また、勉強が苦手なこともあって授業に集中できなくなるため、近所の小児科医を受診しました。

ADHDと診断され、その治療薬の一種であるメチルフェニデート徐放剤を処方されました。衝動性は改善するも、授業に集中できず、また食欲不振、不眠の相談（内服薬の副作用）もあるため、私の外来に紹介されました。

薬の副作用を軽減するとともに、衝動性をコントロールする目的でリスペリドンという精神安定剤を夕食後に併用しました。ADHDという発達障害の診断があるため、通級指導を週1回受けることになりました。ケンタが生活する自治体では、学習に困難さがあっても、境界知能だけでは通級の対象にならないとされています。

ケンタは、他方で生真面目で神経質な性格でした。

小学5年生になり、クラスメイトが陰でいじめを行うなどの「ズルいこと」が許せず、けんかをするようになりました。けんか相手は、教師に対して自己弁護をしましたが、ケンタは状況をうまく説明できず、学校からは「ADHDの特性だから」という対応で片付けられました。

そのほか、ケンタは、人混みが苦手で外出をしないようになり、けんかをしたことや叱られたことを思い出し、何度も家族に確認し謝る行動が増えてきました。

学校には、環境の変化が苦手でいろいろと考えこんで心配する神経質な性格であることを伝えて配慮を求めたため、クラスメイトとのトラブルは改善しましたが、不安が強い状態は続きました。

中学は支援学級に在籍することとなりました。同級生とのトラブルはなく、適応は良好でしたが、対人恐怖と過去の出来事にこだわることは持続したため、不安障害と診断しました。

内服薬を調節して、抗不安作用のあるADHD治療薬であるアトモキセチンに内服薬を切り替えましたが、不安が強く、学校に通うことが困難なケースが増えてきたため、抗不安薬であるフルボキサミンを追加しました。

高校は支援学校に在籍。些細なことが気になる、多くの人がいる場所では不安を感じるなどの様子は持続したものの、就労継続支援A型（病気や障害などにより一般就労が難しい人を対象に、就労機会の提供や訓練を実施するサービス就労）が可能で就職することができました。

