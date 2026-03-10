2011年3月11日に発生した東日本大震災から15年。あの一瞬で変わり果てた景色は、この15年でどうなったのか。たとえどれだけ復興が進んでも、戻らないものは多い。報道の数は減ったが、重要なのは思いをはせ続けること、忘れないこと、それが未来への教訓をつなぐ──。

【写真を見る】2015年11月、閉店から9年ぶりに再オープした食堂の様子、店の前は大行列だった

地元で愛された町の食堂を復興のシンボルに

日本有数の港町である宮城県気仙沼市出身で、東京と千葉でラーメン店を経営する千葉憲二さん。15年前の3月12日、救援物資を車に積んで関東から駆けつけたが、目にしたのは変わり果てた故郷だったという。

「ぱっと見た瞬間に『焼け野原みたいだ』と思いました。18才まで育った実家や思い出の場所は、すべて波に流されてしまって、なにもない。建物もないから道標がなくて、方向もわからなくなってしまう。震災の1週間後から警察の許可を得て炊き出しを始めましたが、車を運転しても自分がどこに向かっているのか、わからない。それほどに様変わりしてしまったんです」（千葉さん・以下同）

"右も左もわからない"中で千葉さんが始めたラーメンの炊き出しは好評で、冷え切った避難者たちの体だけでなく、心も温めた。

「当時、ぼくは日本ラーメン協会の理事長だったので、事情を知った全国のラーメン屋店主が集まってくれて、大規模な炊き出しをすることができました。ラーメン500杯、中華がゆ500杯、鶏ちゃんこスープ400杯をつくる炊き出しを4〜5回行いました」

一時的な炊き出しのほかにも、故郷を復興させるべく、あるプランを考案した。それは、千葉さんが生まれて初めてラーメンを食べた、思い出の店「かもめ食堂」の復活だ。

「亡くなった父に連れられて、4才の頃から通っていた老舗の食堂です。いまは船着き場になっている場所が、昔は魚市場でした。入札の合間を縫って食事をする店が連なるところに、かもめ食堂があった。姉妹で営む、地元民に愛される店だったのですが、後継者不足から震災前に閉店。気仙沼の誰もが知っているシンボル的な店を復活させることで、震災前の記憶をつなぎ、活気を取り戻す助けになると思ったんです」

食堂のオーナーの了承は得たものの、町の復旧はなかなか進まない。土地の取得や建設を経て、2015年にかもめ食堂は念願の再オープンを果たした。

「開店から行列ができて、地元だけじゃなく近県からもお客さんが来てくれたのはうれしかったですね。

かもめ食堂のオーナー姉妹もいらして『おいしかったです』と言ってもらいました。近くでカフェをやっていた俳優の渡辺謙さんも来てくださって、いいスタートが切れたと思います」

震災から15年、気仙沼の人口は減少傾向にあり、地元全体の復興への熱量が下がりつつあるのを感じて、歯がゆさもあると語る。

「かつて気仙沼はさんまの漁獲量が日本一だったので、その特色を生かしてさんまの香油を使ったラーメンをつくっています。このラーメンを食べに来る人が少しでも増えて、気仙沼を盛り上げたいという一心です。でも、スタッフ集めに少し苦労することもあり、復興に対する熱量のギャップを感じたこともありました。

国道が整備されて岩手の陸前高田に行きやすくなり、近くの大島からも橋がかかるなど間違いなく復興は進んでいます。でも、船を使う人が減り、港町の活気はなくなりつつあるのも事実です。以前読んだ料理本に『気仙沼は陸の孤島だ』と書かれていたのはすごくショックを受けましたね」

それでも、店は続けていく。震災から15年を迎える3月11日には、千葉さん自ら限定メニューを振る舞う予定だ。

「私が大学時代を過ごした横浜のご当地ラーメンである、もやしあんかけラーメンをアレンジした限定メニュー『辛味噌サンマーメン』を300食限定でつくります。この一杯を食べながら、かつての気仙沼を思い出してほしい。世界に誇れる日本の漁港の底力を未来に託していきたいです」

【プロフィール】

千葉憲二さん／1951年、宮城県気仙沼市生まれ。料亭などで修業を積み、1992年に独立。現在はラーメン店「ちばき屋」などを手掛ける。日本料理店「銀座㐂いち」は世界的に有名なレストランランキング「La Liste」にてTOP1000に選出。

※女性セブン2026年3月19日号