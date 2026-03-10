◆ＷＢＣ １次ラウンドＢ組 米国ーメキシコ（９日・米テキサス州ヒューストン＝ダイキンパーク）

ＷＢＣ米国代表のタリク・スクバル投手（２９）は９日（日本時間１０日）、Ｂ組メキシコ戦の試合終了後にチームを離脱し、準々決勝以降登板しないことになった。試合前にデローサ監督がメディアに対応し「彼は今夜、チームを離れ、（フロリダ州）レークランドに戻り、タイガースに再合流する」と話した。所属するタイガースのキャンプ地に戻り、この先の試合では投げないことを明言した。

デローサ監督は「１試合でも我々のために投げてくれただけでも、ありがたかった。それは、チーム内のみんなにとっても大きな意味があった。状況が違えば、チームを去ることはなかった。でも、皆が次（今オフ）のＦＡでは、世代的な富が机上に置かれる彼の状況があり、３年連続のサイ・ヤング賞を狙うシーズンを迎えることを理解している。参加してくれたことだけで彼を誇りに思う」とした。

２年連続サイ・ヤング賞左腕は、当初からＷＢＣでは１試合だけ登板する予定で、７日（同８日）１次ラウンドＢ組の英国戦に登板。３回を投げ２安打１失点５奪三振でチームを勝利に導いた。試合後、大会の熱狂的な雰囲気の中で投げた経験が心を揺さぶり、「この環境に身をおくと、去ることは本当に難しい」と気持ちの変化をメディアに訴え、動向が注目されていた。熟考の末に、予定通り１試合の限定参加で、チームを離脱することを最終的に決断した。

デローサ監督は前日、ペティット投手コーチと本人を交え、約４５分間会談したと明かし、「彼の苦悩が伝わってきたが、最終的には彼が家族と決断しなければならない。どっちにしろ、我々はその決断を支援するだけ。９８マイル（１５７．７キロ）の剛速球とえげつない変化球を投げる投手をチームに望まない監督などいないだろう。だが、我々は彼が向き合っているものを理解しているし、離脱するケースに準備するだけだった」と話した。

今後、ＦＡで大型契約が予想される選手（特に投手）が同大会への参加に及ぼす影響を問われ、「場合によって異なると思う」とも語った。チームメートのブレグマン内野手は「１００％（支持する）。タリクは素晴らしい人間で、最高の投手の１人。状況は理解できるし、どういう結果になって彼の決断を全面的に尊重したい」と理解を示した。