¸À¸ì²½¤¬¶ì¼ê¡¢¶âÁ¬´ÉÍý¤¬¤Ç¤­¤Ê¤¤¡¢Îø°¦¤¬°ìÊý¸þ¡Ä¶­³¦ÃÎÇ½¤Î¿Í¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ë¡Ö¸·¤·¤¤¸½¼Â¡×

7¿Í¤Ë1¿Í¡¢ÆüËÜ¤ËÌó1700Ëü¿Í¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¤ë¡Ö¶³¦ÃÎÇ½¡×¤Î¿Í¤¿¤Á¡£
¸À¸ì²½¤¬¶ì¼ê¡¢»Å»ö¤ÎÃÊ¼è¤ê¤ò³Ð¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡¢¹ÔÆ°¤¬¥ï¥ó¥Æ¥ó¥ÝÃÙ¤¤¡¢ÂÐ¿Í´Ø·¸¤Îµ÷Î¥´¶¤¬¶ËÃ¼¡¢¶âÁ¬´ÉÍý¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢¥À¥Þ¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤¡Ä¡Äº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ëµ¤¤Å¤«¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í¡¹¤Î¼ÂÂÖ¤È¤Ï¡©
ÃíÌÜ¤Î¿·´©¡Ø¶³¦ÃÎÇ½¤Î¿Í¤¿¤Á¡Ù¤Ç¤Ï¡¢Åö»ö¼Ô¤ò¸«¤Æ¤¤¿Âè°ì¿Í¼Ô¤Î°å»Õ¤¬¡¢Á´ÂÎÁü¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡ÊËÜµ»ö¤Ï¡¢¸ÅÁñ½ã°ì¡Ø¶³¦ÃÎÇ½¤Î¿Í¤¿¤Á¡Ù¤Î°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ë
½¢Ï«¸å¤Îº¤Æñ¤µ¤Ï¶³¦ÃÎÇ½¤Ë¤è¤ë¤â¤Î
½½Ê¬¤ÊÇÛÎ¸¤¬¼õ¤±¤é¤ì¤¿¹â¹»¤È°Û¤Ê¤ê¡¢¿¦¾ìÆâ¤Ç´Ä¶¤ÎÊÑ²½Åù¤Ë¤è¤ëÉÔ°Â¤äÉÔËþ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£½¢Ï«¤Ï·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤ä¶ÐÌ³ÆâÍÆ¤Ë´Ø¤¹¤ëÇº¤ß¤òÁÊ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥±¥ó¥¿¤¬Ä¾ÌÌ¤·¤¿ÌäÂê¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¶âÁ¬´ÉÍý¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤
ÅÅ»Ò¥Þ¥Í¡¼¤ä¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É·èºÑ¤¬´ÉÍý¤Ç¤¤º¡¢²ÈÂ²¤¬µëÍ¿¤ò´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢»þµë¤¬50±ß¾å¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç1Æü1000±ß»¶ºâ¤¹¤ë¡¢°Â¤¤¤â¤Î¤òÇã¤Ã¤Æ¤â¤É¤¦¤»»È¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤ÇÃ»´ü´Ö¤Ë¹â³Û¤ÎÇã¤¤Êª¤ò·«¤êÊÖ¤¹¡¢¤Ê¤É¡£
¢¥Í¥Ã¥È¥ê¥Æ¥é¥·¡¼¡Ê¥Í¥Ã¥È¾ðÊó¤ËÂÐ¤¹¤ëÈ½ÃÇÎÏ¤ä³èÍÑ¤¹¤ëÇ½ÎÏ¡Ë¤Î¤Ê¤µ
¥Í¥Ã¥È¤Ç¸¡º÷¤·¡¢½Ð²ñ¤Ã¤¿¾ðÊó¤ò¤¹¤°¤Ë¿®¤¸¤Æ¡¢ÅÔ¹ç¤Î¤è¤¤Êý¤Ë²ò¼á¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
£¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Îº¤Æñ¤µ
¼«Ê¬¤Îº¤¤ê¤´¤È¤ò¡¢Â¾¼Ô¤Ë¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯ÀâÌÀ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¿¦¾ìÆâ¤Î¥¸¥ç¥Ö¥³¡¼¥Á¤Ë»×¤Ã¤¿¤³¤È¤ò½½Ê¬¤ËÁêÃÌ¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢¤Þ¤¿¥¸¥ç¥Ö¥³¡¼¥Á¤«¤é¤Î½õ¸À¤òÀµ³Î¤Ë²ÈÂ²¤ËÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£²ÈÂ²¤ÏËÜ¿Í¤ÎÏÃ¤È¿¦¾ì¤«¤éÆÀ¤é¤ì¤¿¾ðÊó¤Ëº¹°Û¤¬¤¢¤ë¤ÈÀâÌÀ¡£¿¦¾ìÆâ¤Ç¤Î°Õ¸þÄ´ºº¤Î¤È¤¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î°Õ¸«¤òÀâÌÀ¤Ç¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢Â¿¿ô¤Î°Õ¸«¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¤¬¡¢¤½¤Î¸å¼«Ê¬¤Î°Õ¸«¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤ÆÇº¤à¡¢¤Ê¤É¡£
¤Î×µ¡±þÊÑ¤ÊÂÐ±þ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢ÅÅ¼Ö¤Î±¿Å¾¸«¹ç¤ï¤»¤¬¤¢¤ë¤È¡¢¼«¿È¤Ç¾ðÊó¤ò¼ý½¸¤·¤¿¤ê¡¢±Ø°÷¤ËÊ¹¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢²ÈÂ²¤ËÅÅÏÃ¤¹¤ë¡£Çã¤¤Êª¤òÍê¤Þ¤ì¤Æ¤â¡¢ÌÜÅª¤Î¾¦ÉÊ¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¥·ò¹¯´ÉÍý¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤
³°¸«¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢¶ËÃ¼¤Ê¿©À¸³è¤È¥µ¥×¥êÀÝ¼è¤ä¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¹Ô¤¦¡£¥µ¥×¥ê¤ÎÇ½½ñ¤¤ò±ÆÝ¤ß¤Ë¤·¡¢Â¾¼Ô¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÌÏÊï¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î·ò¹¯¾õÂÖ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿Ä´Àá¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£´¨¤¯¤Æ¤â½ë¤¯¤Æ¤â¡¢¼«Ê¬¤Îµ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿Éþ¤òÃå¤Æ½Ð¤«¤±¤ë¡£
¦Îø°¦´¶¾ð¤Î°ìÊý¸þÀ
¿¦¾ìÆâ¤ÇÂ¾¤Î¿Í¤«¤é¹¥°Õ¤ò´ó¤»¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¥¹¥È¥ì¥¹¤Ç¿ÈÂÎÉÔÄ´¤òÄè¤·¤¿¤¬¡¢°ìÊý¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿½÷À¡Ê¶³¦ÃÎÇ½¡Ë¤È°Â°×¤ËÆ±À³¤¹¤ë¤³¤È¤ò´õË¾¡£¿¿ÌÌÌÜ¤ÇÎÑÍý´¶¤Î¤¢¤ë¥±¥ó¥¿¤Ï¡¢²ÈÂ²¤¬È¿ÂÐ¤·¤¿¤¿¤á¡¢¹Í¤¨¤ò¼è¤ê²¼¤²¸½ºß¤â²ÈÂ²¤ÈÆ±µï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±À³¤ò´õË¾¤·¤Æ¤¤¤¿½÷À¤È¤Ïº³ºÙ¤Ê¤³¤È¤Ç´Ø·¸¤¬²õ¤ì¡¢²¿»ö¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
§¼«¸ÊÊÛ¸î¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤
¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÇ½ÎÏ¤È¤â´ØÏ¢¤¹¤ë¤¬¡¢Â¾¼Ô¤Ëµ¿¤ï¤ì¤¿¤ê¡¢¸í²ò¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢Áê¼ê¤ËÀâÌÀ¤·¤¿¤êÍ¡¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£Â¾¼Ô¤«¤é¸«¤ë¤È¡¢¤¹¤°¤Ë¹ÔÆ°²½¤¹¤ë¡¢Æ¨Èò¤¹¤ë¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¤³¤ì¤é¤Îº¤Æñ¤µ¤Ï¡¢ADHD¤äÉÔ°Â¾ã³²¤ÈÄ¾ÀÜ´ØÏ¢¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£°ìÊý¤Ç¡¢·ÚÅÙÃÎÅª¾ã³²¡Ê¤ª¤ª¤à¤ÍIQ50¡Á70¡Ë¤Î¿Í¤ËÎà»÷¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
ÃÎÅª¾ã³²¤Î¿Í¤Ï¡¢½¢Ï«Á°¤«¤é³Ø¹»Â´¶È¸å¤Îº¤Æñ¤µ¤ËÈ÷¤¨¤Æ»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤¿¤ê¡¢¿¦¾ì¤äÀº¿ÀÊÝ·òÊ¡»ãµ¡´Ø¤ÈÏ¢·È¤·¤ÆÁêÃÌÂÎÀ©¤ò¤¢¤é¤«¤¸¤áÍÑ°Õ¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¶³¦ÃÎÇ½¤À¤±¤Ç¤Ï¤½¤ÎÂÎÀ©¤¬À°¤¨¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
Í¾ÃÌ¤Ç¤¹¤¬¡¢¥±¥ó¥¿¤Î¿Ç»¡¤ò¸«³Ø¤·¤Æ¤¤¤¿°å³ØÀ¸¤Î²¿¿Í¤«¤Ë¡¢¿Ç»¡¤Ç¤ß¤é¤ì¤¿ÆÃÄ§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Û¤È¤ó¤ÉÅú¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ÀìÌç¶µ°é¤Ç¤â¤Û¤È¤ó¤É¤Õ¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤É¤³¤í¤«¡¢¶³¦ÃÎÇ½¤Î¿Í¤Îº¤Æñ¤µ¤ÏÃ±¤Ë¼Ò²ñÀ¤ÎË³¤·¤µ¤ä¼«¸ÊÀÕÇ¤¤È¤È¤é¤¨¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤â¤½¤â¡¢24ºÐ¤ÎÀÄÇ¯¤Î¿Ç»¡¤ËËè²ó²ÈÂ²¤¬Æ±ÀÊ¤¹¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¡¢²ÈÂ²¤¬¥±¥ó¥¿¤Î°ì¿ÍÊë¤é¤·¤ÏÆñ¤·¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥±¥ó¥¿¤Î¾ì¹ç¡¢È¯Ã£¾ã³²¤Î¿ÇÃÇ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢°åÎÅ¤ä¶µ°é¡¢½¢Ï«Àè¤ÇÁêÃÌ»Ù±çÂÎÀ©¤¬À°¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢È¯Ã£¾ã³²¤ÎÊ»Â¸¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢½¢Ï«¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï°ìÈÌÏÈ¤Ç¤Î¶¥Áè¤È¤Ê¤ê¡¢¿¦¾ì¤Çº¤Æñ¤µ¤òÄè¤·¤¿¤é¡¢¸ÛÍÑ·ÑÂ³¤ÏÆñ¤·¤¯¤Ê¤ê¡¢ºÆÅÙ½¢Ï«¤Ç¤¤Æ¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Êº¤Æñ¤µ¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¼ÂºÝ¡¢»ä¼«¿È¤â¡¢¡Ö¶³¦ÃÎÇ½¡×¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤ÇÂ¿¤¯¤Î¥±¡¼¥¹¤ò¸«Ä¾¤·¤Æ¤Ï¤¸¤á¤Æ¤³¤Î»ö¼Â¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¥±¥ó¥¿¤Î¤«¤«¤¨¤ë¤è¤¦¤Êº¤Æñ¤µ¤Ï¡¢¼«¸ÊÀÕÇ¤¤äÃ±¤Ë²ÈÄí´Ä¶¤ÎÌäÂê¤È¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤·¤«¤¹¤ë¤È¡¢¼þ°Ï¤Ë¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¿Í¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Êý¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
