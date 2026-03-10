²¦µ£³°Áê86Ê¬²ñ¸«21Ìä21ÅúÁ´·ÇºÜ¡Öº£Ç¯¤ÏÅìµþºÛÈ½80¼þÇ¯¤À¡ª¡×
¸½ºß³«ºÅÃæ¡Ê3·î5Æü¡Á12Æü¡Ë¤ÎÁ´¹ñ¿ÍÌ±ÂåÉ½Âç²ñ¡Ê¹ñ²ñ¤ËÁêÅö¡Ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢3·î8Æü¸áÁ°10»þ¡ÊËÌµþ»þ´Ö¡Ë¤«¤é11»þ26Ê¬¤Þ¤Ç¡¢1»þ´Ö26Ê¬¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡¢²¦µ£³°Áê¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¿ÍÌ±Âç²ñÆ²¤Î²ñ¸«¾ì¡Ö¶â¿§ÂçÄ£¡×¤Ë¤Ï¡¢Æâ³°¤Î600¿Í¤òÄ¶¤¨¤ëµ¼Ô¤ä¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤¬½¸·ë¤·¤¿¡£
²¦³°Áê¤ÎÄê´ü²ñ¸«¤ÏÇ¯¤Ë°ìÅÙ¤À¤±¤Ç¡¢»ä¤Ï2014Ç¯°ÊÍè¡¢·ç¤«¤µ¤º¸«¤Æ¤¤¿¤¬¡¢º£Ç¯¤ÏÃ¸¡¹¤È¤·¤¿ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£¥¤¥é¥óÌäÂê¤Î¤»¤¤¤«¡¢À¼¤ÏÎ«¡Ê¤«¤¹¡Ë¤ì¡¢¤À¤¤¤Ö¤ªÈè¤ì¤Î¤è¤¦¤À¡£
²¦³°Áê¤Î²ñ¸«¤Ï¡¢»öÁ°¤ËÌÊÌ©¤Ë¼ÁÌä¼Ô¤ä¼ÁÌäÆâÍÆ¤òµÍ¤á¤Æ½àÈ÷¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤òÆÉ¤ß¾å¤²¤ë¤Î¤¬´ðËÜ¤À¡£¡Ö½¬¶áÊ¿ÂåÍý¿Í¡×¤È¤«¡Ö²¦¶áÊ¿¡×¤Ê¤É¤È¸À¤ï¤ì¤ëÂçÊª´´Éô¤À¤±¤Ë¡¢¡Ö½¬¶áÊ¿¡×¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤ò½Ð¤·¤Æ¾Î¤¨¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¡¢·×15²ó¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£
º£Ç¯¤Ï¡¢Æâ³°¤Î21¿Í¤Îµ¼Ô¤¿¤Á¤Î¼ÁÌä¤ò¼õ¤±¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç17ÈÖÌÜ¤Ë¤Ï¡¢¸å½Ò¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÆüËÜ¤Î¶¦Æ±ÄÌ¿®¼Ò¤Îµ¼Ô¤ÎÆüÃæ´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¼ÁÌä¤À¤Ã¤¿¡£²ñ¸«¤Î¾ì¤ÇÆüËÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥¤¥¤¥¿¥¤¥³¥È¡×¤ò¤Þ¤¯¤·Î©¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢»öÁ°¤Ë¼þÅþ¤Ë½àÈ÷¤·¤¿Ãæ¹ñÂ¦¤ÎÀïÎ¬¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¤Þ¤º²¦³°Áê¤¬¡¢ÁíÏÀ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡Ö¤³¤ó¤Ë¤Á¤ÎÀ¤³¦¤Ï¡¢É´Ç¯¤Ë°ìÅÙ¤ÎÊÑ²½¤¬²ÃÂ®¤·¤Æ¿Ê¤ß¡¢ÊÑ³×¤ÈÆ°Íð¤¬Áê¸ß¤Ë¿¥¤ê¸ò¤¸¤ê¡¢ÀïÁè¤È¾×ÆÍ¤Îµ¯Éú¤¬¤¢¤Á¤³¤Á¤Çµ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ó¤Ë¤Á¤ÎÃæ¹ñ¤Ï¡¢¶¯¹ñ·úÀß¤ËÊÜÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ì±Â²¤ÎÉü¶½¤ÎÀª¤¤¤ÏÁË¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢¹ñºÝÅª¤Ê±Æ¶Á¤âÆüËè¤ËÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
½¬¶áÊ¿Æ±»Ö¤ò³Ë¿´¤È¤¹¤ë¶¦»ºÅÞÃæ±û°Ñ°÷²ñ¤Î·ø¶¯¤Ê»ØÆ³¤Î¤â¤È¤Ç¡¢Ãæ¹ñ³°¸ò¤Ï¶¦»ºÅÞ¤È¹ñ²È¤ÎÃæ¿´Åª¤ÊÇ¤Ì³¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤Ã¤Æ¡¢½¬¶áÊ¿³°¸ò»×ÁÛ¤Î²Ê³ØÅª¤ÊÆ³¤¤ò½â¤Ë¡¢¹ñ²È¤Î¼ç¸¢¡¦°ÂÁ´¡¦È¯Å¸¤¹¤ëÍø±×¤ò·èÁ³¤È»à¼é¤·¤Æ¤¤¤¯¡£°ìÀÚ¤Î°ì¹ñ¤Ç¤Î¹ÔÆ°¤È¶¯¸¢Åª¤ÊÍÞ°µ¤Ë·èÁ³¤ÈÈ¿ÂÐ¤·¡¢²Ì¤¿¤¹¤Ù¤¹ñºÝµÁÌ³¤ò¤¤Á¤ó¤È½ç¼é¡¦Íú¹Ô¤·¡¢Îò»Ë¤òÁ°¤Ë¿Ê¤á¤ëÀµ¤·¤¤Â¦¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
À¤³¦¤ÎºÇ½ÅÍ×¤ÎÊ¿ÏÂ¡¦°ÂÄê¡¦ÀµµÁ¤ÎÂ¸ºß¤È¤·¤Æ¡¢¤ï¤ì¤ï¤ì¤Ï¿ÍÎà¤ÎÁ°ÅÓ¤Ë¼«¿®Ëþ¡¹¤Ç¤¢¤ë¡£¤ï¤ì¤ï¤ì¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤Î»Ö¤òÆ±¤¸¤¯¤¹¤ë¹ñ¤È¶¦¤Ë¡¢¿ÍÎà±¿Ì¿¶¦Æ±ÂÎ¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¿ò¹â¤ÊÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡¢Ê¿ÏÂ¡¦È¯Å¸¡¦¶¨ÎÏ¡¦¶¦¾¡¤Î»þÂå¤Î°ìÊÓ¤òÉÔÃÇ¤Ë½ñ¤Â³¤±¤Æ¤¤¤¯¡×
¤³¤ì¤Ï¡¢¡ÖÃæ¹ñ¤Ï¥È¥é¥ó¥×¤Î¥¢¥á¥ê¥«¤È¤Ï°ã¤¦¤Î¤À¡×¤È¡¢¤Þ¤ºÀ¤³¦¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¤³¤ÎÆü¤Î²ñ¸«¤ÎºÇÂç¤Î¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Ï¡¢¡Ö¿ÍÎà±¿Ì¿¶¦Æ±ÂÎ¡×¤À¤Ã¤¿¡£°Ê²¼¡¢½çÈÖ¤Ë·×21¤Î¼ÁÌä¥Æ¡¼¥Þ¤È²¦³°Áê¤Î²óÅúÍ×»Ý¡¢¤½¤ì¤ËÃ»É¾¤òµ¤¹¡£
½¬¶áÊ¿³°¸ò¤ò¤Þ¤º¥¢¥Ô¡¼¥ë
¡ CCTV¡ÊÃæ¹ñÃæ±û¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¡§¼óÇ¾³°¸ò
¡Ö¼óÇ¾³°¸ò¤ÏÃæ¹ñ³°¸ò¤ÎËÌ¶ËÀ±¤À¡£¤³¤Î°ìÇ¯¡¢¹ñºÝ¾ðÀª¤Î¹â¤¤É÷ÇÈ¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢½¬¶áÊ¿¼çÀÊ¤ÏÍºÂç¤Ê¼óÇ¾³°¸ò¤òÅ¸³«¤·¡¢°ì¤Ä°ì¤Ä¤Î½ÅÍ×¤ÊÎò»Ë¤Î½Ö´Ö¤òºî¤Ã¤¿¡£ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¡¢¥í¥·¥¢¡¢Ãæ±û¥¢¥¸¥¢¡¢´Ú¹ñ¤òË¬Ìä¤·¡¢¼þÊÕ¤ÈÁ±ÎÙÍ§¹¥¤Î¿·¶ÉÌÌ¤ò³ÎÎ©¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¾å³¤¶¨ÎÏµ¡¹½¡ÊSCO¡ËÅ·ÄÅ¥µ¥ß¥Ã¥È¤ÈÃæ¹ñ¡¦¥é¥Æ¥ó¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥«¥ê¥Ö½ô¹ñ¶¦Æ±ÂÎ¥Õ¥©¡¼¥é¥à¤ò¼çºÅ¤·¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥µ¥¦¥¹¤ÎÂçÃÄ·ë¤Î¿·¤¿¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò·ë½¸¤µ¤»¤¿¡£Ãæ¹ñ¿ÍÌ±¹³ÆüÀïÁè¡¦À¤³¦È¿¥Õ¥¡¥·¥º¥àÀïÁè¾¡Íø80¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿°ìÏ¢¤Î³èÆ°¤Ë¤â½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
½¬¶áÊ¿¼çÀÊ¤Ï¼«¤éÃæ¹ñ³°¸ò¤ò¹½ÁÛ¤·»Ø´ø¤·¡¢Æ°ÍÉ¤¹¤ëÀ¤³¦¤ËºÇ¤âµ®½Å¤Ê°ÂÄêÀ¤È³ÎÄêÀ¤òÄó¶¡¤·¡¢À¤³¦¤Îº®Íð¤ËÂå¤¨¤¬¤¿¤¤ÃæÎ®¤Î»ÙÃì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡½¡½¤³¤Î¤³¤È¤ò¤Þ¤¹¤Þ¤¹Â¿¤¯¤Î¹ñ¤¬Ç§¼±¤·¤¿¤Î¤À¡×
Ã¯¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤éÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¤¤Ã¤È¡¢Ãæ¹ñÁ´ÅÚ¤äÀ¤³¦Ãæ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤Î¾å»Ê¡Ê½¬¶áÊ¿¼çÀÊ¡Ë¤À¡£
ÂÐ³°´Ø·¸¤Ï¡Ö¥í¥·¥¢Âè°ì¡×
¢ ¥í¥·¥¢¡¦¥¹¥×¡¼¥È¥Ë¥¯ÄÌ¿®¡§Ãæ¥í´Ø·¸
¡Öº£Ç¯¤ÏÃæ¥íÀïÎ¬Åª¶¨ÎÏ¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¼ùÎ©30¼þÇ¯¤Ç¤¢¤ê¡¢¡ØÃæÏªÁ±ÎÙÍ§¹¥¶¨ÎÏ¾òÌó¡ÙÄ´°õ25¼þÇ¯¤À¡£ÊÑÆ°¤Èº®Íð¤¬Æþ¤êº®¤¸¤ë¹ñºÝ¾ðÀª¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤â¡¢Ãæ¥í´Ø·¸¤Ï¾ï¤Ë¡ÖÉ÷±«¤Ë¤âÆ°¤¸¤º¡¢»³¤Î¤è¤¦¤ËÍÉ¤ë¤¬¤Ê¤¤¡×¾õÂÖ¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¡¢Ãæ¥í´Ø·¸¤¬Åö½é¤«¤éÊ¿Åù¡¦Âº½Å¡¦¸ß·Ã¤Î´ðÈ×¤Î¾å¤ËÃÛ¤«¤ì¡¢¿·¤¿¤Ê¹ñºÝ´Ø·¸¤ÎËÜ¼Á¤òÈ¿±Ç¤·¡¢¿··¿¤ÎÂç¹ñ´Ø·¸¤ÎÊý¸þÀ¤òÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£
Ãæ¥í¤Ï¡¢ÀïÎ¬Åª¤ËÆÈÎ©¼«¼ç¤Ç¤¢¤ë¡£¤ï¤ì¤ï¤ì¤Ï¾ï¤ËÁê¼êÊý¤Î³Ë¿´ÅªÍø±×¤òÂº½Å¤·¡¢¼«¤é¤Î°Õ»Ö¤äµÄÂê¤òÁê¼ê¤Ë²¡¤·ÉÕ¤±¤º¡¢ÈóÆ±ÌÁ¡¦ÈóÂÐ¹³¡¦Âè»°¹ñ¤òÉ¸Åª¤È¤·¤Ê¤¤Êý¿Ë¤ò·ø»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤¤¤«¤Ê¤ë³°Éô¤«¤é¤ÎÄ©È¯¤ä°µÎÏ¤â¶²¤ì¤º¡¢¶¯¸Ç¤ÊÀïÎ¬Åª¿ÙÀ¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
Ãæ¥í¤Ï¡¢¹ÔÆ°¾å¤â¶ÛÌ©¤ËÏ¢·È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£½ÅÂç¤Ê¹ñºÝ¡¦ÃÏ°èÌäÂê¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÀïÎ¬Åª¹ç°Õ¤ÏºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢ÀïÎ¬Åª¶¨ÎÏ¤ÏºÇ¤â¶ÛÌ©¤Ç¤¢¤ê¡¢¹ñºÝ¥ë¡¼¥ë¤ÈÃá½ø¤ÎÍÊ¸î¤â¤½¤Î°ì´Ä¤À¡£
ÂèÆó¼¡À¤³¦ÂçÀï¸å¤Î¹ñºÝÃá½ø¤Ï¡¢80Ç¯¤ÎÉ÷±«¤ò·Ð¤Æ¡¢ºÆ¤Ó½ÅÍ×¤Ê´ôÏ©¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ºòÇ¯¡¢Ãæ¥íÎ¾¹ñ¼óÇ¾¤Ï¸ß¤¤¤ÎÈ¿¥Õ¥¡¥·¥º¥àÀïÁè¾¡ÍøµÇ°¼°Åµ¤Ë½ÐÀÊ¤·¡¢Á´ÌÌÅªÀïÎ¬¶¨ÎÏ¤Î¿¼²½¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ëÀïÎ¬°ÂÄê¤Î¶¯²½¡¢¹ñºÝË¡¤Î¸¢°Ò°Ý»ý¤ò¤á¤°¤ê3¤Ä¤Î½ÅÍ×¤Ê¶¦Æ±À¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¡¢À¤³¦¤ËÌÀ³Î¤Ê¿®¹æ¤òÈ¯½Ð¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤Ï¡¢Àµ¤·¤¤ÂèÆó¼¡À¤³¦ÂçÀï»Ë´Ñ¤òÃÇ¸Ç¤È¤·¤Æ¼é¤ê¡¢Àï¾¡¤ÎÀ®²Ì¤òÍÊ¸î¤·¡¢°ìÊýÅª¤ÊÇÆ¸¢Åª¹Ô°Ù¤ËÈ¿ÂÐ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¡£80Ç¯Á°¡¢¤ï¤ì¤ï¤ì¤ÏÀï¸åÃá½ø¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¾å¤Ç¡¢¡ØÃæ¥í¤Î¹×¸¥¡Ù¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£80Ç¯¸å¤Î¤³¤ó¤Ë¤Á¡¢Â¿¶ËÀ¤³¦¤ÎÅþÍè¤Ë¸þ¤±¤Æ¡ØÃæÏª¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¡Ù¤òÃí¤®¹þ¤à¤Î¤À¡×
¥í¥·¥¢¤Ï´Ý4Ç¯¤Ë¤â¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¤ò»ß¤á¤Ê¤¤¹ñ¤Ç¡¢¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤«¤é¤âÇÓ½ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ë¡¢Ãæ¹ñ¤Ï¥í¥·¥¢¤ÎÂ¦¤ËÉÕ¤¯¡ÖÀµµÁ¤ÎÌ£Êý¡×¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥ó¥¹¤À¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤È¤ÎÂÐ¹³¾å¡¢¥í¥·¥¢¤¬É¬Í×¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤È¡¢½¬¶áÊ¿¼çÀÊ¤Î¡Ö¥í¥·¥¢¡Ê¥×¡¼¥Á¥ó¡Ë¹¥¤¡×¤¬±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
11·î¤Î¿¼圳APEC¤ÎÀÄ¼Ì¿¿
£ ¿¼圳±Ò»ë¡§¡¡11·î¤Î¿¼圳APEC¡Ê¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎ·ÐºÑ¶¨ÎÏ²ñµÄ¡Ë
¡Öº£Ç¯¤ÏAPECÃæ¹ñÇ¯¤Ç¤¢¤ê¡¢Ãæ¹ñ¤¬3ÅÙÌÜ¤Î¥Û¥¹¥È¹ñ¤òÌ³¤á¤ëÇ¯¤Ç¤¢¤ë¡£2001Ç¯¤Î¾å³¤¡¢2014Ç¯¤ÎËÌµþ¡¢¤½¤·¤Æº£Ç¯¤Î¿¼圳¤À¡£
Ãæ¹ñ¤Ï¡¢¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎ¶¦Æ±ÂÎ¤Î¹½ÃÛ¤ò¡¢ÌÜÉ¸¤«¤é¹ÔÆ°¤Ø¡¢ÀÄ¼Ì¿¿¤«¤é¸½¼Â¤Ø¤ÈÅ¾´¹¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¡£²ñµÄ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎ¶¦Æ±ÂÎ¤Î¹½ÃÛ¤È¶¦Æ±ÈË±É¤ÎÂ¥¿Ê¡×¤À¡£¿¼圳APEC¤Ï³«Êü¡¦³×¿·¡¦¶¨ÎÏ¤È¤¤¤¦»°¤Ä¤ÎÍ¥ÀèÊ¬Ìî¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¡¢´ôÏ©¤ËÎ©¤Ä¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎ¶¨ÎÏ¤ÎÊý¸þÀ¤òºÆ³ÎÇ§¤·¡¢ºÆ¤Ó·ëÂ«¤ò¸Ç¤á¤Æ¤¤¤¯¡£¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¡¦¥¹¥Þ¡¼¥È²½¡¦¥°¥ê¡¼¥ó²½¤È¤¤¤¦»°¤Ä¤ÎÊÑ³×¤ò¶¯ÎÏ¤Ë¿ä¿Ê¤¹¤ë¡×
¡Ö¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎ¶¦Æ±ÂÎ¤Î¹½ÃÛ¡×¤òëð¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢·ãÎõ¤ÊÆüËÜÃ¡¤¤ò»ß¤á¤Ê¤¤¤Î¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤È¤â¤¢¤ì¡¢11·î¤Î¿¼圳APEC¤Ç¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤È½¬¶áÊ¿¼çÀÊ¤Î²ñÃÌ¤¬¼Â¸½¤¹¤ë¤«¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¡£
¥¤¥é¥óÌäÂê¤ò²ò·è¤Ç¤¤Ê¤¤Ãæ¹ñ
¤ ¹á¹ÁË±Ñà¡Ê¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡Ë±Ò»ë¡§¥¤¥é¥óÌäÂê
¡ÖÃæ¹ñ¤Ï¥¤¥é¥óÌäÂê¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¤¹¤Ç¤Ë²¿ÅÙ¤â¸¶Â§Åª¤ÊÎ©¾ì¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢°ì¸À¤Ç¸À¤¨¤Ð¡ØÄäÀï¤ÈÀïÁè½ª·ë¡Ù¤À¡£¤³¤ì¤ÏËÜÍèµ¯¤³¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿ÀïÁè¤Ç¤¢¤ê¡¢¤¤¤º¤ì¤ÎÅö»ö¼Ô¤Ë¤âÍø±×¤ò¤â¤¿¤é¤µ¤Ê¤¤ÀïÁè¤Ç¤¢¤ë¡£ÉðÎÏ¤Ç¤ÏÌäÂê¤Ï²ò·è¤»¤º¡¢ÉðÎÏ¾×ÆÍ¤Ï¿·¤¿¤ÊÁþ¤·¤ß¤òÁýÉý¤µ¤»¡¢¿·¤¿¤Ê´íµ¡¤ò¾úÀ®¤¹¤ë¤À¤±¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢ÃæÅì¤ÎÎò»Ë¤¬¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¹ñ¤Ï²þ¤á¤Æ¡¢·³»ö¹ÔÆ°¤òÄ¾¤Á¤ËÄä»ß¤·¡¢¾ðÀª¤Î°½Û´ÄÅª¤Ê¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òËÉ¤®¡¢Àï²Ð¤Î³°Éô¤Ø¤ÎÇÈµÚ¤ò²óÈò¤¹¤Ù¤¤À¤ÈÁÊ¤¨¤ë¡£
¤½¤ÎºÝ¤Î´ðËÜ¸¶Â§¤Ï¡¢Âè°ì¤Ë¹ñ²È¼ç¸¢¤ÎÂº½Å¡£¥¤¥é¥óµÚ¤ÓÏÑ´ß½ô¹ñ¤Î¼ç¸¢¡¦°ÂÁ´¡¦ÎÎÅÚÊÝÁ´¤¬Âº½Å¤µ¤ì¡¢¿¯³²¤µ¤ì¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
ÂèÆó¤Ë¡¢ÉðÎÏ¤ÎÍôÍÑ¤Î¶Ø»ß¡£·ý¡Ê¤³¤Ö¤·¡Ë¤Î¶¯¤µ¤¬Íý¶þ¤Î¶¯¤µ¤È¤Ï¸Â¤é¤º¡¢À¤³¦¤Ï¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¤ÎË¡Â§¤ËÌá¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
Âè»°¤Ë¡¢ÆâÀ¯ÉÔ´³¾Ä¤Î·ø»ý¡£ÃæÅì¤Î¿Í¡¹¤³¤½¤¬¤³¤ÎÃÏ°è¤Î¿¿¤Î¼ç¿Í¤Ç¤¢¤ê¡¢ÃæÅì¤ÎÌäÂê¤ÏÃÏ°è¤Î³Æ¹ñ¤¬¼«¼çÅª¤Ë·èÄê¤¹¤Ù¤¤Ç¤¢¤ë¡£
Âè»Í¤Ë¡¢¥Û¥Ã¥È¥¤¥·¥å¡¼¤ÎÀ¯¼£Åª²ò·è¤Î¿ä¿Ê¡£Ãæ¹ñ¤Ï°ì´Ó¤·¤ÆÏÂ¤òÂº¤Ö¤³¤È¤ò¼çÄ¥¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢´Ø·¸³Æ¹ñ¤ÏÂ®¤ä¤«¤Ë¸ò¾Ä¤Î¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ËÌá¤ê¡¢ÂÐÅù¤ÊÂÐÏÃ¤òÄÌ¤¸¤ÆÁê°ãÅÀ¤ò²ò·è¤·¡¢¶¦ÄÌ¤Î°ÂÁ´¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤ÆÅØÎÏ¤¹¤Ù¤¤Ç¤¢¤ë¡£
Âè¸Þ¤Ë¡¢Âç¹ñ¤Î·úÀßÅªÌò³ä¤ÎÈ¯´ø¡£Âç¹ñ¤ÏÅöÁ³¡¢¸øÀµ¤ò¼é¤ê¡¢Àµ¤·¤¤Æ»¤òÊâ¤ß¡¢ÃæÅì¤ÎÊ¿ÏÂÅªÈ¯Å¸¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë¹×¸¥¤¹¤Ù¤¤Ç¤¢¤ë¡×
²¦³°Áê¤Î¼óÁê¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤ÎÀµÏÀ¤Ç¤¢¤ê¡¢É´¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È»¿À®¤Ç¤¤ë¤¬¡¢¤Ç¤Ï¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¥¢¥á¥ê¥«¤Î¡Ö¥´¥¸¥éÂçÅýÎÎ¡×¤Î¼ó¤ËÎë¤ò¤Ä¤±¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦ÏÃ¤À¡£º£²ó¾ÚÌÀ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤ËÂÐ¤·¤Æ±Æ¶ÁÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¥¤¥é¥ó¤Î¤è¤¦¤Ê¡ÖÆ±»Ö¡×¤¬µ¾À·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âËµ´Ñ¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¸½¼Â¤À¡£
ÌµÎÏ¤Ê¹ñÏ¢³°¸ò¤ò¿®Êô
¥ ¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¿·Ê¹¡§À¤³¦¤Î¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹
¡Ö½¬¶áÊ¿¼çÀÊ¤¬Äó¾§¤·¤¿¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¡¦¥¤¥Ë¥·¥¢¥Á¥Ö¤Ï¤Þ¤µ¤Ë»þµ¹¤òÆÀ¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢150°Ê¾å¤Î¹ñ¤È¹ñºÝµ¡´Ø¤«¤é¿×Â®¤Ë»Ù»ý¤È±þÅú¤òÆÀ¤¿¡£Ãæ¹ñ¤¬¼çÆ³¤·¤ÆÈ¯Â¤·¤¿¡Ø¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¡¦¥Õ¥ì¥ó¥É¥°¥ë¡¼¥×¡×¤Ï¡¢¹ñÏ¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯ËÜÉô¤È¥¸¥å¥Í¡¼¥ÖËÜÉô¤ËÁê¼¡¤¤¤ÇÀßÎ©¤µ¤ì¡¢³Æ¹ñ¡¢ÆÃ¤Ë¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¡¦¥µ¥¦¥¹½ô¹ñ¤¬ÀÑ¶ËÅª¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¡¦¥¤¥Ë¥·¥¢¥Á¥Ö¤¬¹¤¯»Ù»ý¤òÆÀ¤¿¸°¤Ï¡¢¼ç¸¢Ê¿Åù¡¦¹ñºÝË¡¤Î»ÙÇÛ¡¦Â¿¹ñ´Ö¼çµÁ¡¦¿Í´ÖÃæ¿´¼çµÁ¡¦¹ÔÆ°»Ö¸þ¤È¤¤¤¦¸Þ¤Ä¤ÎÍýÇ°¤ò¶¯Ä´¤·¡¢¹ñºÝ¼Ò²ñ¤Î¶¦ÄÌ¤Î´ê¤¤¤Ë¹çÃ×¤·¡¢³Æ¹ñ¹ñÌ±¤Î¶¦ÄÌ¤ÎÀ¼¤òÈ¿±Ç¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ë¤¢¤ë¡£
¥¤¥Ë¥·¥¢¥Æ¥£¥Ö¤¬È¯¿®¤·¤¿ºÇ¤âÌÀ³Î¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ï¡¢¹ñÏ¢¤Î¼çÆ³ÅªÃÏ°Ì¤ò·ø»ý¤·¡¢ÍÉ¤ë¤¬¤»¤Ë¤·¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£¹ñÏ¢¤Ï´°àú¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¹ñÏ¢¤¬¤Ê¤±¤ì¤ÐÀ¤³¦¤Ï¤µ¤é¤Ë°²½¤¹¤ë¤À¤±¤À¡£¹ñÏ¢¤«¤éÎ¥Ã¦¤·¤Æ¿·¤¿¤ÊÏÈÁÈ¤ß¤ò¹½ÃÛ¤·¤¿¤ê¡¢Ã±ÆÈ¤Ç¹ÔÆ°¤·¤¿¤ê¡¢¤Þ¤·¤Æ¤äÍÍ¡¹¤Ê¾®¥°¥ë¡¼¥×¤ä¾®¥µ¡¼¥¯¥ë¤ò´ó¤»½¸¤á¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¡ÊÀ¤³¦¤Î¡Ë¿Í¡¹¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤º¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ç¤â¤Ê¤¤¡×
¤³¤ì¤Þ¤¿ÀµÏÀ¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¸ý¤À¤±ÈÖÄ¹¡×¤Î°è¤ò½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¹ñÏ¢¤Ï¡¢4Ç¯Á°¤Î¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÀïÁè¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢º£²ó¤Î¥¤¥é¥óÀïÁè¤Ç¤âÌµÎÏ¤µ¤ò¤Þ¤¶¤Þ¤¶¤È¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£
¥È¥é¥ó¥×Ë¬ÃæÌÜÁ°¤Î¥³¥á¥ó¥È
¦ ¥¢¥á¥ê¥«¥á¥Ç¥£¥¢¡§ÊÆÃæ´Ø·¸
¡ÖÃæÊÆ´Ø·¸¤Ï³ÆÊýÌÌ¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¡¢À¤³¦Á´ÂÎ¤ËÇÈµÚ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢Î¾¹ñ¤¬¸òÎ®¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¸í²ò¤ä¸í¤Ã¤¿È½ÃÇ¤ò¾·¤¯¤À¤±¤Ç¤¢¤ê¡¢ÂÐÎ©¤ä¾×ÆÍ¤Ë¸þ¤«¤¦¤³¤È¤ÏÀ¤³¦Á´ÂÎ¤Ë°±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¡£ÃæÊÆ¤Ï¤¤¤º¤ì¤âÂç¹ñ¤Ç¤¢¤ê¡¢¸ß¤¤¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤¬¡¢ÉÕ¤¹ç¤¤Êý¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¡£¤½¤ì¤ÏÁê¸ßÂº½Å¤ÎÂÖÅÙ¤ò·ø»ý¤·¡¢Ê¿ÏÂ¶¦Â¸¤ÎºÇÄã¥é¥¤¥ó¤ò¼é¤ê¡¢¶¨ÎÏ¤È¥¦¥£¥ó¥¦¥£¥ó¤ÎÅ¸Ë¾¤òÄÉµá¤¹¤ë¤³¤È¤À¡£¤³¤ì¤³¤½¤¬Î¾¹ñ¹ñÌ±¤ÎÍø±×¤Ë¹çÃ×¤·¡¢¹ñºÝ¼Ò²ñ¤Î´üÂÔ¤Ë¤â±þ¤¨¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¿´¶¯¤¯´¶¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢Î¾¹ñ¼óÇ¾¤¬¼«¤éÎ¨Àè¤·¤Æ¹ÔÆ°¤·¡¢ºÇ¹â¥ì¥Ù¥ë¤ÇÎÉ¹¥¤Ê¸òÎ®¤ò°Ý»ý¤·¡¢ÊÆÃæ´Ø·¸¤Î²þÁ±¤ÈÈ¯Å¸¤Ë½ÅÍ×¤ÊÀïÎ¬ÅªÊÝ¾Ú¤òÄó¶¡¤·¡¢¤Þ¤¿ÊÆÃæ´Ø·¸¤¬Éâ¤ÄÀ¤ß¤ò·Ð¸³¤·¤Ê¤¬¤é¤âÁ´ÂÎ¤È¤·¤Æ°ÂÄê¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤è¤¦¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¡£º£Ç¯¤ÏÃæÊÆ´Ø·¸¤Î¡Ø½ÅÍ×¤ÊÇ¯¡Ù¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¸òÎ®¤ÎµÄÂê¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î¾å¤ËºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£É¬Í×¤Ê¤Î¤Ï¡¢ÁÐÊý¤¬¼þÅþ¤Ê½àÈ÷¤òÀ°¤¨¡¢Å¬ÀÚ¤Ê´Ä¶¤òÀ°¤¨¡¢Â¸ºß¤¹¤ëÁê°ã¤ò´ÉÍý¤·¡¢ÉÔÉ¬Í×¤Ê´³¾Ä¤òÇÓ½ü¤¹¤ë¤³¤È¤À¡£
Ãæ¹ñ¤ÎÂÖÅÙ¤Ï¾ï¤ËÀÑ¶ËÅª¤«¤Ä³«ÊüÅª¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¢¥á¥ê¥«Â¦¤âÊâ¤ß´ó¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤À¡£ÁÐÊý¤¬À¿°Õ¤ò¤â¤Ã¤ÆÀÜ¤·¡¢¿®Íê¤ò¤â¤Ã¤Æ¸òÎ®¤¹¤ì¤Ð¡¢¶¨ÎÏ¤Î¥ê¥¹¥È¤òÀä¤¨¤º³ÈÂç¤·¡¢ÌäÂê¤Î¥ê¥¹¥È¤ò·ÑÂ³Åª¤Ë½Ì¾®¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¤À¡£Î¾¹ñ¼óÇ¾¤ÎÀïÎ¬Åª¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤Î¤â¤È¡¢Î¾¹ñÌ±¤¬ËþÂ¤¹¤ëÀ®²Ì¤ò¼ý¤á¡¢¹ñºÝ¼Ò²ñ¤¬´¿·Þ¤¹¤ë¥³¥ó¥»¥ó¥µ¥¹¤òÃ£À®¤·¡¢2026Ç¯¤òÃæÊÆ´Ø·¸¤¬·òÁ´¤Ç°ÂÄêÅª¤«¤Ä»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÈ¯Å¸¤Ë¸þ¤«¤¦¾ÝÄ§Åª¤ÊÇ¯¤Ë¤·¤è¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×
¤³¤ì¤Ï¡¢¤¤Ã¤ÈÂÀÊ¿ÍÎ¤Î¸þ¤³¤¦¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ë¸þ¤±¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤À¤í¤¦¡£3·î31Æü¤ËË¬ÃæÍ½Äê¤À¤«¤é¤À¡£¼ÁÌä¤ËÎ©¤Ã¤¿Ãæ¹ñ·Ï¤Î¥¢¥á¥ê¥«¿Íµ¼Ô¤¬¡¢±Ñ¸ì¤ÈÃæ¹ñ¸ì¤ÇÆ±¤¸¼ÁÌä¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤È¡¢²¦³°Áê¤Ï¡ÖÄÌÌõ¤Î»Å»ö¤Þ¤Ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤ÈÌÜ¤òºÙ¤á¤¿¡£1»þ´Ö26Ê¬¤Î²ñ¸«¤ÇÍ£°ì¡¢¾ì¤¬ÏÂ¤ó¤À½Ö´Ö¤À¤Ã¤¿¡£
¼þÊÕ³°¸ò¤ò¼«²è¼«»¿
§ ¥Ñ¥¥¹¥¿¥óÄÌ¿®¡§¼þÊÕ³°¸ò
¡Ö½õ¤±¹ç¤¤¤ÏÃæ¹ñ¤ÎÅÁÅý¤Ç¤¢¤ê¡¢ÎÙ¹ñ¤ÈÍ§¹¥´Ø·¸¤òÃÛ¤¯¤³¤È¤ÏÃæ¹ñ¤ÎÊ¸²½¤À¡£Ãæ¹ñ¤Ï¾ï¤Ë¼þÊÕÃÏ°è¤ò³°¸òÁ´ÂÎ¤ÎºÇÍ¥Àè¤Î°ÌÃÖ¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£½¬¶áÊ¿¼çÀÊ¤Ï¡ØÍ§¹¥¡¦À¿¼Â¡¦²¸·Ã¡¦ÊñÍÆ¡Ù¤È¤¤¤¦¼þÊÕ³°¸òÍýÇ°¤òÄó¾§¤·¡¢ÅÞÃæ±û¤ÏºòÇ¯½é¤á¤Æ¼þÊÕ¹©ºî²ñµÄ¤ò³«ºÅ¡¢¡Ø¼þÊÕ±¿Ì¿¶¦Æ±ÂÎ¡Ù¹½ÃÛ¤ÎÌÜÉ¸¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ÏÃæ¹ñ¤¬¼þÊÕÃÏ°è¤ËÂÐ¤¹¤ëÇ§¼±¤È½Å»ë¤òÀä¤¨¤º¿¼²½¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼þÊÕ½ô¹ñ¤«¤é¤â´¿·Þ¤È»Ù»ý¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡£
¸½ºß¡¢À¤³¦¤ÏÂ¿»ö¤Î»þ¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥¢¥¸¥¢ÃÏ°è¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÁ´ÂÎÅª¤Ë°ÂÄê¤ÈµÞÂ®¤ÊÈ¯Å¸¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢²áµî1Ç¯´Ö¤ÎÀ¤³¦·ÐºÑÀ®Ä¹¤Ø¤Î´óÍ¿Î¨¤Ï60¡ó¤òÄ¶¤¨¤¿¡£¤³¤Î¾õ¶·¤ÏÍÆ°×¤ËÆÀ¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ãæ¹ñ¤È¼þÊÕ¹ñ¤¬¶¦¤ËÅØÎÏ¤·¤¿·ë²Ì¤Ç¤¢¤ë¡£
¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤â¤·Ãæ¹ñ¤¬°ìÉô¤ÎÂç¹ñ¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¼þÊÕÃÏ°è¤ÇÀªÎÏ·÷¤ò²èÄê¤µ¤»¤¿¤ê¡¢¿Ø±Ä¤ÎÂÐÎ©¤òÀú¡Ê¤¢¤ª¡Ë¤Ã¤¿¤ê¡¢ÎÙ¹ñ¤òµ¾À·¤Ë¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¥¢¥¸¥¢¾ðÀª¤Ïº£Æü¤Î¤è¤¦¤Ë°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤í¤¦¤«¡©¡¡¹ñºÝ¼Ò²ñ¤Ï¥¢¥¸¥¢¤ÎÈ¯Å¸¤Îµ¡²ñ¤ò¶¦Í¤Ç¤¤¿¤À¤í¤¦¤«¡©
»ö¼Â¤¬¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Ãæ¹ñ¤Ï¾ï¤ËÃÏ°è¤Î°ÂÁ´¤È°ÂÄê¤ÎÁÃ¡Ê¤¤¤·¤Å¤¨¡Ë¤Ç¤¢¤ê¡¢È¯Å¸¤ÈÈË±É¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¢¥¸¥¢¤Î¶¦ÄÌ²ÁÃÍ¤ò¼ÂÁ©¤¹¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤»¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÂçÊÑ´î¤Ð¤·¤¯»×¤¦¡×
¤â¤Î¤¹¤´¤¤¼«²è¼«»¿¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤Ê¤é¤Ð¤¤¤ÞÃæ¹ñ¤¬¡¢ÆüËÜ¤äÂæÏÑ¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï²¿¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡©
¥¤¥é¥óÀïÁè¤òÍ½´ü¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿
¨ Ãæ¹ñ¿·Ê¹¼Ò¡§Ãæ¹ñ¿Í¤ÈÃæ¹ñ´ë¶È¤Î³¤³°¿Ê½Ð
¡Ö²áµî1Ç¯´Ö¡¢¤ï¤ì¤ï¤ì¤Ï³¤³°¤ÎÃæ¹ñ¸øÌ±µÚ¤ÓÁÈ¿¥¤Ë´Ø¤ï¤ë½ÅÂç¤ÊÆÍÈ¯»ö·ï¤ò100·ï°Ê¾å½èÍý¤·¡¢ÎÎ»öÊÝ¸î¡¦»Ù±ç°Æ·ï7Ëü9000·ï°Ê¾å¤ò½èÍý¤·¡¢ÎÎ»öÊÝ¸î¥Û¥Ã¥È¥é¥¤¥ó¤Ç60Ëü·ï°Ê¾å¤ÎÅÅÏÃÂÐ±þ¤ò¹Ô¤¤¡¢³¤³°°ÂÁ´Ãí°ÕÊó¤ò3000·ï°Ê¾åÎ®¤·¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«¤ÇÙÇÃ×¡¦Í¶²ý¤µ¤ì¤¿Æ±Ë¦50¿Í°Ê¾å¤òµß½Ð¤·¡¢¼þÊÕ¹ñ¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ¥Í¥Ã¥ÈÅÒÇî¡¦ÅÅ¿®º¾µ½¤ò¼è¤êÄù¤Þ¤ê¡¢¿ôËü¿Í¤ÎÉÔË¡ÂÚºß¼Ô¤òÁ÷´Ô¡¦µ¢¹ñ¤µ¤»¤¿¡£
¤Þ¤µ¤Ëº£¤³¤Î½Ö´Ö¤â¡¢¥¤¥é¥ó¤äÏÑ´ß½ô¹ñ¤ÎÂç»È´Û¡¦ÎÎ»ö´Û¤Ç¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¹ñÌ±¤ÎÈòÆñ¤È°ÂÁ´³ÎÊÝ¤Î¤¿¤á¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸ÞÀ±¹È´ú¡ÊÃæ¹ñ¹ñ´ú¡Ë¤¬ËÝ¤ë¾ì½ê¤Ë¤ÏÉ¬¤ºÃæ¹ñ³°¸ò´±¤¬¸«¼é¤ê¡¢Æ±Ë¦¤Î´üÂÔ¤ÈÍ×Ë¾¤¬¤¢¤ë¾ì½ê¤Ë¤ÏÉ¬¤ºÅÞ¤ÈÀ¯ÉÜ¤Î²¹¤â¤ê¤Èµ¤¸¯¤¤¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤È¸À¤¨¤ë¡£³¤³°¤ÎÃæ¹ñÆ±Ë¦¤¿¤Á¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤¡£¤¢¤Ê¤¿¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤ÏÀ¤³¦¤Îº®Íð¤¬±²´¬¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÎÇØ¸å¤ËÎ©¤ÄÁÄ¹ñ¤ÏÂÙ»³¡Ê»³Åì¾Ê¤Ë¤¢¤ëÀ»»³¡Ë¤Î¤è¤¦¤ËÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤¡×
¤¿¤·¤«¤Ë»ä¤âËÌµþÃóºß°÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿»þÊ¬¡¢³¤³°½ÐÄ¥¤Ë½Ð¤ë¤È¡¢½ÐÄ¥Àè¤Î¶õ¹Á¤Ë¹ß¤ê¤¿¤È¤¿¤ó¤Ë¡¢Ãæ¹ñ¤Î·ÈÂÓÅÅÏÃ¤ËÃæ¹ñ³°¸òÉô¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤È¶ÛµÞÏ¢ÍíÀè¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤«¤é¤Ï²¿¤âÍè¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢´¶¿´¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤À¡£
¤À¤¬¥¤¥é¥óÀïÁè¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢ÌÀ¤é¤«¤ËÃæ¹ñÀ¯ÉÜ¤Ï¡Ö³«Àï¡×¤Î¾ðÊó¤ò¼è¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á4000¿Í¤Î¥¤¥é¥óºß½»Ãæ¹ñ¿Í¤Ï¡¢Âçº®Íð¤Ë´Ù¤Ã¤¿¡£
¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥µ¥¦¥¹¤ÎÌÁ¼ç¤ò¼«Ç¤
© Ãæ¹ñÆüÊó¡§¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥µ¥¦¥¹¡Ê¿·¶½¹ñ¡Ë
¡Ö¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥µ¥¦¥¹¤Î½¸ÃÄÅª¤ÊÂæÆ¬¤Ï¡¢À¤³¦¤ÎÂçÅ¾´¹¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÁ¯ÌÀ¤ÊÃû¸õ¤Ç¤¢¤ë¡£²áµî40Ç¯¤Ç¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥µ¥¦¥¹¤Î·ÐºÑÁíÎÌ¤ÏÀ¤³¦¤Î24¡ó¤«¤é40¡ó°Ê¾å¤Ë¾å¾º¤·¡¢À¤³¦¤ÎÂ¿¶Ë²½¥×¥í¥»¥¹¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë½ÅÍ×¤Ê¸¶Æ°ÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¸½ºß¡¢ÇÆ¸¢¼çµÁ¤ä¶¯¸¢À¯¼£¤¬²£¹Ô¤·¡¢¸½¹Ô¤Î¹ñºÝÃá½ø¤Ë¿¼¹ï¤ÊÂÇ·â¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥µ¥¦¥¹¤ÏÏ¢·È¤ò¶¯²½¤·¡¢¼«¤é¤ÎÀµÅö¤Ê¸¢±×¤ò¶¦Æ±¤Ç¼é¤ê¡¢¼«¼çÅª¤ÊÈ¯Å¸¤Î¶õ´Ö¤ò¶¦¤Ë³«Âó¤¹¤Ù¤¤Ç¤¢¤ë¡£
À¤³¦¤¬º®Íð¤ÈÊÑÆ°¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë¤Û¤É¡¢¤ï¤ì¤ï¤ì¤Ï¼«¿®¤ò»ý¤Á¡¢ÃÄ·ë¤·¤Æ¶¨ÎÏ¤·¡¢Ê¿ÏÂ¡¦È¯Å¸¡¦¶¨ÎÏ¡¦¶¦¾¡¤Î´ú¤ò¶¦¤Ë·Ç¤²¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤µ¤é¤ËBRICS¡Ê¼çÍ×¿·¶½¹ñ¡Ë¡¢¾å³¤¶¨ÎÏµ¡¹½¡ÊSCO¡Ë¡¢¡Ø77¥«¹ñ¥°¥ë¡¼¥×¡ÊÈ¯Å¸ÅÓ¾å¹ñ¤Î½àÏ¢ÌÁ¡Ë¤ÈÃæ¹ñ¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿½ÅÍ×¤Ê¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤ò³èÍÑ¤·¡¢Ê¿ÏÂ¤Î¤¿¤á¤ËÀ¼¤ò¾å¤²¡¢È¯Å¸¤ËÎÏ¤òÃí¤°¤Ù¤¤À¡£
Â¿¹ñ´Ö¼çµÁ¤Ï¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥µ¥¦¥¹¤Î¡Ø°õäÆ¡Ê¤¤¤ó¤í¤¦¡Ë¡Ù¤À¡£¿¿¤ÎÂ¿¹ñ´Ö¼çµÁ¤ò¼ÂÁ©¤·¡¢¹ñÏ¢¤òÃæ³Ë¤È¤¹¤ë¹ñºÝ¥·¥¹¥Æ¥à¤È¹ñºÝË¡¤ò´ðÈ×¤È¤¹¤ë¹ñºÝÃá½ø¤ò¼é¤êÈ´¤¯¤è¤¦¿ä¿Ê¤¹¤Ù¤¤À¡£
Ãæ¹ñ¤Ï¾ï¤Ë¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥µ¥¦¥¹¤ò¿´¤ËÎ±¤á¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥µ¥¦¥¹¤Ëº¬¤¶¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¶¦¤Ë¿ÍÎà±¿Ì¿¶¦Æ±ÂÎ¤Î¹½ÃÛ¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¯¡×
Ãæ¹ñ¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤È¤ÎÂÐ¹³¾å¡¢¡Ö¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥µ¥¦¥¹¤ÎÌÁ¼ç¡×¤òÃ´¤ª¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤¬À¤³¦¤¬Íß¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤È¤¤¤¦¤è¤ê¥Á¥ã¥¤¥Ê¥Þ¥Í¡¼¤Ç¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤Æ¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
µÞÀÜ¶á¤¹¤ëÃæ¹ñ¤È²¤½£
ª ¥¹¥Ú¥¤¥ó¥á¥Ç¥£¥¢¡§Ãæ¹ñ¡¦²¤½£´Ø·¸
¡ÖºòÇ¯Íè¡¢Ãæ¹ñ¤È²¤½£¤Î´Ø·¸¤ÏÁê¼¡¤¤¤Ç²óÉü¤ÎÃû¤·¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£ËÇ°×Áí³Û¤Ï1Ãû¥É¥ë¤òÄ¶¤¨¡¢200Ëü¿Í°Ê¾å¤Î²¤½£´Ñ¸÷µÒ¤¬¥Ó¥¶ÌÈ½ü¤ÇË¬Ãæ¤·¡¢²¤½£¤Î»ØÆ³¼Ô¤¬Áê¼¡¤¤¤ÇË¬Ãæ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Áê¸ß¸òÎ®¤ÏÆüÁý¤·¤Ë¶ÛÌ©²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¿·¤¿¤Ê¶¨ÎÏ¶¨Äê¤â¿ôÂ¿¤¯Äù·ë¤µ¤ì¤¿¡£
¤ï¤ì¤ï¤ì¤Ï°ì´Ó¤·¤Æ¡¢²¤½£¤¬Â¿¶Ë²½¹½Â¤¤Ë¤ª¤±¤ëÅöÁ³¤Î°ì¶Ë¤Ç¤¢¤ê¡¢¹ñºÝÃá½ø¤Î°ÂÄê¤ò°Ý»ý¤¹¤ë½ÅÍ×¤ÊÎÏ¤Ç¤¢¤ê¡¢Ãæ¹ñ¼°¸½Âå²½¤ò¼Â¸½¤¹¤ë½ÅÍ×¤Ê¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ç¤¢¤ë¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ²¤´Ø·¸¤¬°ÂÄê¤·¡¢ÎÉ¹¥¤ËÈ¯Å¸¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢²¤½£¤¬Ãæ¹ñ¤ËÂÐ¤¹¤ëÀµ¤·¤¤Ç§¼±¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬¥«¥®¤Ç¤¢¤ë¡£
¤Þ¤¹¤Þ¤¹Â¿¤¯¤Î²¤½£¤Î¼±¼Ô¤¬¡¢Ãæ¹ñ¤Ï¶¥ÁèÁê¼ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ê¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ç¤¢¤ë¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃ¤Ë¼ã¤¤À¤Âå¤ÏÃæ¹ñ¤ò¤è¤êµÒ´ÑÅª¤«¤ÄÀÑ¶ËÅª¤Ë¸«¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ²¤¤Î·ÐºÑËÇ°×¤ÎËÜ¼Á¤ÏÍøÅÀ¤ÎÁê¸ßÊä´°´Ø·¸¤À¡£²¤½£¤ÎÍ§¿Í¤¿¤Á¤¬ÊÝ¸î¼çµÁ¤Î¡Ø¾®¤µ¤Ê²°º¬Î¢Éô²°¡Ù¤«¤é½Ð¤Æ¡¢Ãæ¹ñ»Ô¾ì¤Î¡Ø¥¸¥à¡Ù¤ËÍè¤Æ¡¢¤³¤³¤Ç¶ÚÎÏ¤ò¶¯²½¤·¶¥ÁèÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤ò´¿·Þ¤¹¤ë¡×
À¾Â¦¼óÇ¾¤¬¤³¤Î¤È¤³¤í¡¢µÞÂ®¤Ë¡ÖËÌµþ·Ø¡Ê¤â¤¦¡Ë¤Ç¡×¤ËÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ºòÇ¯Ëö¤«¤é¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¡¦¥«¥Ê¥À¡¦¥¤¥®¥ê¥¹¡¦¥ª¥é¥ó¥À¡¦¥É¥¤¥Ä¡Ä¡Ä¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¡Ö3Âç¹ñ¤òÆ±»þ¤Ë¡ØÅ¨¡Ù¤Ë¤Ï²ó¤»¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÏÀÍý¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤À¡£¥×¡¼¥Á¥ó¤Î¥í¥·¥¢¤Ï´°Á´¤ÊÅ¨¡¢¥È¥é¥ó¥×¤Î¥¢¥á¥ê¥«¤ÏÅ¨¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤ÇÃæ¹ñ¤òÄÏ¤Þ¤¨¤Æ¤ª¤³¤¦¤È¤¹¤ë¤Î¤À¡£ÆüËÜ¤È¤·¤Æ¤ÏÃí»ë¤·¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥ÊÌäÂê¤ÎÍýÁÛÏÀ
« CCTV·ÏÎó¡§¥¬¥¶ÃÏ¶è¡Ê¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¡Ë
¡Ö¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥ÊÌäÂê¤ò²ò·è¤¹¤ëÉáÊ×Åª¤ËÇ§¤á¤é¤ì¤¿¹çÍýÅª¤ÊÊý°Æ¤Ï¡¢¡Ø2¹ñ²È²ò·è°Æ¡Ù¡Ê¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤È¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¤Î2¥õ¹ñ¾µÇ§¡Ë¤Î¤ß¤À¡£¹ñºÝ¼Ò²ñ¤Ï¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥ÊÌäÂê¤¬ºÆ¤Ó¼þÊÕ²½¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤òÍÆÇ§¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¹ñÏ¢¤Ï¤³¤Î¥×¥í¥»¥¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ¼çÆ³ÅªÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤¹ÀÕÇ¤¤ò°ìÁØ¶¯¤¯Éé¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ°Íð¤ÈÀïÁè¤Ï¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥ÊÌ±½°¤Î½ÉÌ¿¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£À¤³¦¤ÎÂ¾¤ÎÃÏ°è¤Î¿ÍÌ±¤ÈÆ±ÍÍ¡¢¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¤Ë¤âÀï²Ð¤«¤éÌÈ¤ì¡¢Ê¿ÏÂÅª¤ËÈ¯Å¸¤¹¤ëÀµÅö¤Ê¸¢Íø¤¬¤¢¤ë¡£Ãæ¹ñ¤ÏÀÕÇ¤¤¢¤ëÂç¹ñ¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÄÌ¤ê¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¤¬Ì±Â²¤ÎÀµÅö¤Ê¸¢Íø¤òµá¤á¤ëÀµµÁ¤Î»ö¶È¤ò»Ù±ç¤·¡¢¹ñºÝ¼Ò²ñ¤¬¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¿ÍÌ±¤Ë¸øÀµ¤Ê°·¤¤¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤è¤¦¿ä¿Ê¤¹¤ë¡×
¡Ö2¹ñ²È²ò·è°Æ¡×¤ÏÆüËÜ¤â»¿À®¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ëµ¤¤ò¸¯¤Ã¤Æ¼Ñ¤¨ÀÚ¤é¤Ê¤¤¡£¤À¤¬º£²ó¤Î¥¤¥é¥óÀïÁè¤Ç¡¢¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê·ú¹ñ¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹±ó¤Î¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡ÖÃæ¹ñ¤ÏÇÆ¸¢¤ò°®¤é¤Ê¤¤¡×
¬ Á´ÊÆ¥é¥¸¥ª¡§G2»þÂå
¡ÖÃæ¹ñ¤È¥¢¥á¥ê¥«¤Ï³Î¤«¤ËÀ¤³¦¤Ë½ÅÂç¤Ê±Æ¶ÁÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·Ëº¤ì¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢ÃÏµå¾å¤Ë¤Ï190¥«¹ñ°Ê¾å¤¬Â¸ºß¤·¡¢À¤³¦¤ÎÎò»Ë¤Ï¾ï¤Ë³Æ¹ñ¤¬¶¦¤Ë½ñ¤µ¤·¡¢¿ÍÎà¤ÎÌ¤Íè¤Ï¾ï¤Ë³Æ¹ñ¤Î¿Í¡¹¤¬¶¦¤ËÁÏÂ¤¤·¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£Â¿ÍÍÀ¤Î¶¦À¸¤³¤½¤¬¿ÍÎà¼Ò²ñ¤ÎËÜÍè¤Î»Ñ¤Ç¤¢¤ê¡¢Â¿¶Ë¶¦Â¸¤³¤½¤¬¹ñºÝÃá½ø¤Î¤¢¤ë¤Ù¤»Ñ¤Ç¤¢¤ë¡£
Îò»Ë¤ò¿¶¤êÊÖ¤ì¤Ð¡¢Âç¹ñ¤Ë¤è¤ëÇÆ¸¢Áè¤¤¤ä¿Ø±ÄÂÐÎ©¤Î¤¿¤Ó¤Ë¡¢¿ÍÎà¤ÏºÒÆñ¤È¶ìÄË¤òÈï¤Ã¤Æ¤¤¿¡£Ãæ¹ñ¤Î·ûË¡¤ÏÌÀ³Î¤Ë¡¢ÆÈÎ©¼«¼ç¤Î³°¸òÀ¯ºö¤ò·ø»ý¤·¡¢Ê¿ÏÂÅªÈ¯Å¸¤ÎÆ»¤òÊâ¤à¤³¤È¤òµ¬Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¹ñ¤Î»ØÆ³¼Ô¤Ï¹ñºÝÅª¤Ë·«¤êÊÖ¤·¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¹ñºÝ¾ðÀª¤¬¤É¤¦ÊÑ²½¤·¤è¤¦¤È¤â¡¢¼«¹ñ¤ÎÈ¯Å¸¤¬¤É¤ÎÃÊ³¬¤Ë»ê¤í¤¦¤È¤â¡¢Ãæ¹ñ¤Ï·è¤·¤ÆÇÆ¸¢¤ò°®¤é¤º¡¢·è¤·¤Æ³ÈÄ¥¤·¤Ê¤¤¡£
Ãæ¹ñ¤ÎÄó°Æ¤Ï¡¢³Æ¹ñ¤¬Ê¿Åù¤Ç¹ñÏ¢¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿Ãá½ø¤¢¤ëÂ¿¶Ë²½À¤³¦¤Î¹½ÃÛ¤Ç¤¢¤ë¡£Âç¹ñ¤ÏÂ¿¤¯¤Î»ñ¸»¤ÈÂç¤¤ÊÇ½ÎÏ¤òÍ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤è¤ê°ìÁØ¤ÎÅÙÎÌ¤ÈÀÕÇ¤´¶¤ò¼¨¤·¡¢Î¨Àè¤·¤Æ¥ë¡¼¥ë¤ò¼é¤ê¡¢¿®ÍÑ¤ò½Å¤ó¤¸¡¢Ë¡¤Î»ÙÇÛ¤Ë½¾¤¦¤Ù¤¤Ç¤¢¤ë¡×
ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤Î³°¸ò´±¤¬°ÊÁ°¡¢¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÖÃæ¹ñ¤ÎÍýÁÛ¤Ï¤³¤Î¾å¤Ê¤¯¿ò¹â¤Ç¡¢¹ÔÆ°¤Ï¤³¤Î¾å¤Ê¤¯¤¨¤²¤Ä¤Ê¤¤¡×¡£
ÊÆÃæ¤Î¥é¥Æ¥ó¥¢¥á¥ê¥«ÁèÃ¥Àï
¥Ö¥é¥¸¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¡§Ãæ¹ñ¡¦¥é¥Æ¥ó¥¢¥á¥ê¥«´Ø·¸
¡Ö21À¤µª¤Î¹ñºÝÉñÂæ¤Ç¡¢19À¤µª¤Î¸Å¼Çµï¤òºÆ¤Ó¾å±é¤¹¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥é¥Æ¥ó¥¢¥á¥ê¥«¤Î»ñ¸»¤Ï¥é¥Æ¥ó¥¢¥á¥ê¥«¤Î¿Í¡¹¤ËÂ°¤·¡¢¥é¥Æ¥ó¥¢¥á¥ê¥«½ô¹ñ¤¬¤É¤ÎÆ»¤òÊâ¤à¤«¤Ï¡¢¥é¥Æ¥ó¥¢¥á¥ê¥«¤Î¿Í¡¹¼«¿È¤¬ÁªÂò¤·¡¢¤É¤Î¹ñ¤ÈÍ§¹¥´Ø·¸¤òÃÛ¤¯¤«¤Ï¡¢¥é¥Æ¥ó¥¢¥á¥ê¥«½ô¹ñ¼«¿È¤¬·è¤á¤ë¤Ù¤¤À¡£
²áµîÈ¾À¤µªÍ¾¤ê¤ÇÃæ¹ñ¤ÈÃæÆîÊÆ´Ø·¸¤¬µÞÂ®¤ËÈ¯Å¸¤·¤¿¥«¥®¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤¬¾ï¤Ë¥é¥Æ¥ó¥¢¥á¥ê¥«¤Î¿Í¡¹¤òÂº½Å¤·¡¢¥é¥Æ¥ó¥¢¥á¥ê¥«³Æ¹ñ¤ÈÊ¿Åù¤ËÀÜ¤·¡¢¸ß·Ã¡¦¥¦¥£¥ó¥¦¥£¥ó¤ò·ø»ý¤·¤Æ¤¤¿ÅÀ¤Ë¤¢¤ë¡£Ãæ¹ñ¤Ï·è¤·¤ÆÃÏÀ¯³ØÅª¤Ê¶î¤±°ú¤¤ò¹Ô¤ï¤º¡¢Â¾¹ñ¤ÎÆâÀ¯¤Ë´³¾Ä¤»¤º¡¢¿Ø±Ä¤ÎÁªÂò¤òÍ×µá¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¤¡£ºòÇ¯¡Ê5·î12Æü¡Ë¤ÎÃæ¹ñ¡¦¥é¥Æ¥ó¥¢¥á¥ê¥«¥Õ¥©¡¼¥é¥à³ÕÎ½µé²ñµÄ¤Ç¤Ï¡¢¡ØÃÄ·ë¡¦È¯Å¸¡¦Ê¸ÌÀ¡¦Ê¿ÏÂ¡¦Ì±¿´¡Ù¤Î5Âç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢Ãæ¹ñ¤È¥é¥Æ¥ó¥¢¥á¥ê¥«¤¬¶¦¤Ë¶áÂå²½¤Ø¸þ¤«¤¦ÀÄ¼Ì¿¿¤òÉÁ¤¤¤¿¡×
Ãæ¹ñ¤ÏÍ¢Æþ¤Î¡ÖÃ¦¥¢¥á¥ê¥«¡×¤Î³èÏ©¤òÃæÆîÊÆ¤Ë¸«½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¿ÆÂæÏÑ7¥õ¹ñ¡×¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤½¤¦¤È¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¡£1·î¤Ë¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤¬¡Ö¿ÆÃæ¹ñ¡×¤Î¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤ÎÍø¸¢¤òÃ¥¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â³ÑÃà¤¬Â³¤¯¤À¤í¤¦¡£º£Ç¯ºÇÂç¤Î¥ä¥Þ¾ì¤Ï¡¢10·î¤Î¥Ö¥é¥¸¥ëÂçÅýÎÎÁªµó¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö°ìÂÓ°ìÏ©¡×¤Î¹ÔÊý
® ¿·²Ú¼ÒÄÌ¿®¡§Âè15¼¡5¥õÇ¯·×²è¡Ê2026Ç¯¡Á2030Ç¯¡Ë
¡Öº£Ç¯¤ÏÂè15¼¡5¥õÇ¯·×²è¤Î½éÇ¯ÅÙ¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢³°¸ò¤Î½ÅÅÀ¤Ï3Ê¬Ìî¤ËÃÖ¤¯¡£Âè°ì¤Ë¡¢¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤Î³«Êü¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¡£¡Ø°ìÂÓ°ìÏ©¡Ù¤Î¶¦Æ±·úÀß¤Î¥Ï¥¤¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤ÊÈ¯Å¸¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤Î¼«Í³ËÇ°×ÃÏ°è¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ò³ÈÂç¤·¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¤Î°ÂÄê¤È±ß³ê¤ÊÎ®ÄÌ¤ò°Ý»ý¤·¡¢¡ØÁö½Ðµî¡Ù¡Ê¥¾¥¦¥Á¥å¡¼¥Á¥å¥¤¡áÃæ¹ñ´ë¶È¤Î³¤³°¿Ê½Ð¡Ë¤Ë¸þ¤±¤¿¸øÊ¿¤Ç³«ÊüÅª¤«¤ÄÈóº¹ÊÌÅª¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹´Ä¶¤Î³ÎÊÝ¤ËÅØ¤á¤ë¡£
ÂèÆó¤Ë¡¢¿ÍÅª¸òÎ®¤Î¡Ø¹âÂ®¥ì¡¼¥ó¡Ù¤ò¤µ¤é¤Ë³È½¼¤¹¤ë¡£¤¹¤Ç¤Ë50¥«¹ñ¤ËÂÐ¤·¤Æ°ìÊýÅª¤Ê¥Ó¥¶ÌÈ½ü¤ò¼Â»Ü¤·¡¢29¥«¹ñ¤È¤ÏÁ´ÌÌÅª¤ÊÁê¸ß¥Ó¥¶ÌÈ½ü¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ºòÇ¯¤Î¥Ó¥¶ÌÈ½ü¤Ë¤è¤ë³°¹ñ¿ÍÆþ¹ñ¼Ô¤Î³ä¹ç¤Ï73¡ó¤ËÃ£¤·¤¿¡£
Âè»°¤Ë¡¢³«Êü¤ÈÍ»ÄÌ¤Î¿·¤¿¤ÊÁë¸ý¤ò¹½ÃÛ¤·Â³¤±¤ë¡£ÃÏÊý¤¬¹ñºÝ»ñ¸»¤ÈÏ¢·È¤·¡¢¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹·Ð¸³¤ò¸òÎ®¤·¡¢ÂÐ³°¶¨ÎÏ¤ò³ÈÂç¤¹¤ë¤³¤È¤ò»Ù±ç¤·¡¢³°¸ò¤¬ÃÏÊý¤ÎÈ¯Å¸¤ò¤è¤êÎÉ¤¯Â¥¿Ê¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¡×
¡Ö¥«¥Í¤ÎÀÚ¤ìÌÜ¤¬±ï¤ÎÀÚ¤ìÌÜ¡×¤È¤Ð¤«¤ê¤Ë¡¢½¬¶áÊ¿À¯¸¢¤¬2013Ç¯¤«¤é¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¹°è·ÐºÑ·÷¹½ÁÛ¡Ö°ìÂÓ°ìÏ©¡×¤Ï¡¢Ãæ¹ñ·ÐºÑ¤Î¼ºÂ®¤È¶¦¤Ë´ôÏ©¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡£¹ñºÝ¸òÎ®³ÈÂç¤âëð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÆüÃæ¤Î¹ñºÝ¸òÎ®¤ÏÃÇÀä¤·¤¿¤Þ¤Þ¤À¡£
²¢À¹¤Ê¥¢¥Õ¥ê¥«³°¸ò
¯ ¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢¥á¥Ç¥£¥¢¡§Ãæ¹ñ¡¦¥¢¥Õ¥ê¥«´Ø·¸
¡ÖÃæ¹ñ¤Î³°Áê¤Ï¿·Ç¯ºÇ½é¤ÎË¬ÌäÀè¤È¤·¤Æ¡¢É¬¤º¥¢¥Õ¥ê¥«¤òÁª¤Ö¤È¤¤¤¦Êý¿Ë¤ò36Ç¯´Ö°ì´Ó¤·¤Æ·ø»ý¤·¤Æ¤¤¿¡£»ä¤¬º£Ç¯½é¤á¤Ë¥¨¥Á¥ª¥Ô¥¢¤òË¬Ìä¤·¤¿ºÝ¡¢¸½ÃÏ¤Î¿Í¡¹¤Ï¼þ²¸Íè¼óÁê¤¬Åö»þ¥¢¥Õ¥ê¥«¤òË¬Ìä¤·¤¿´¶Æ°Åª¤Ê¾ìÌÌ¤ò²û¤«¤·¤ó¤À¡£¥¿¥ó¥¶¥Ë¥¢¤Ç¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤¬»Ù±ç¤·¤¿¥¿¥ó¥¶¥Ë¥¢¡¦¥¶¥ó¥Ó¥¢Å´Æ»·úÀß¤ÎÈþÃÌ¤¬¹¤¯¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¼ã¤¤Ãæ¹ñ¿Íµ»½Ñ¼Ô¤¬Âº¤¤Ì¿¤òÊû¤²¡¢¤½¤ÎÃÏ¤ËÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
º£Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤ÆºÇ½é¤Î2¤«·î¤À¤±¤Ç¡¢½¬¶áÊ¿¼çÀÊ¤Ï¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î·»Äï¤¿¤Á¤Ë3ÄÌ¤Î½ñ´Ê¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Âè°ìÄÌ¤Ï¡ØÃæ¹ñ¥¢¥Õ¥ê¥«¿ÍÊ¸¸òÎ®Ç¯¡Ù³«Ëë¼°¤Ø¤Î½Ë²ì½ñ´Ê¡¢ÂèÆóÄÌ¤Ï¥¸¥ó¥Ð¥Ö¥¨²òÊüÆ®Áè¤Î¸Å»²Àï»Î¤Ø¤ÎÊÖ½ñ¡¢Âè»°ÄÌ¤Ï14Ç¯Ï¢Â³¤ÇÁ÷¤é¤ì¤¿¥¢¥Õ¥ê¥«Ï¢¹ç¡ÊAU¡Ë¼óÇ¾²ñµÄ¤Ø¤Î½ËÅÅ¤Ç¤¢¤ë¡£
º£Ç¯¤ÏÂè°ì¤Ë¡¢Ãæ¹ñ¡¦¥¢¥Õ¥ê¥«±¿Ì¿¶¦Æ±ÂÎ¤Î¹½ÃÛ¤¬¿·¤¿¤Ê°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤¹¡£ÂèÆó¤Ë¡¢Ãæ¹ñ¤Ï5·î1Æü¤«¤é¥¢¥Õ¥ê¥«¸þ¤±Á´ÉÊÌÜ¡Ê100%ÀÇÌÜ¡Ë¤Î¥¼¥í´ØÀÇ¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£Âè»°¤Ë¡¢¡ØÃæ¥¢¥Õ¥ê¥«¿ÍÊ¸¸òÎ®Ç¯¡Ù¤¬Ëë¤ò³«¤±¡¢Ç¯Æâ¤Ë¤ÏÌó600·ï¤ÎÂ¿ºÌ¤Ê¸òÎ®¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡×
»ä¤ÏÃæ¹ñ³°¸ò¤ò40Ç¯¶á¤¯¸«¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¤¿¤·¤«¤ËÃæ¹ñ¤Î¥¢¥Õ¥ê¥«³°¸ò¤¬¶²¤ë¤Ù¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡£¤¹¤Ç¤Ë30Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤Ë»ä¤¬ËÌµþÂç³Ø¤ËÎ±³Ø¤·¤¿Åö»þ¤«¤é¡¢Î±³ØÀ¸ÎÀ¤Ï¥¢¥Õ¥ê¥«À¯ÉÜ¹â´±¤Î»ÒÄï¤¿¤Á¤ÎÁã·¢¤À¤Ã¤¿¡£¿·²Ú¼ÒÄÌ¿®¤Ï¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ç¹ñ¸ò¤Î¤¢¤ë53¥õ¹ñ¤¹¤Ù¤Æ¤ËÆÃÇÉ°÷¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢Èà¤é¤ÏÆü¡¹¡¢Ãæ¹ñ¸ì¡¦±Ñ¸ì¡¦¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì¤Çµ»ö¤òÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¤¬¤¤¤¯¤éÃæ¹ñ¤ò¥é¥¤¥Ð¥ë»ë¤·¤Æ¤â¡¢¤³¤È¥¢¥Õ¥ê¥«³°¸ò¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï°ìÄ«°ìÍ¼¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤±¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
·ÐºÑ¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë²½¤òëð¤¦
° ¿ÍÌ±ÆüÊó¡§·ÐºÑ¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë²½
¡ÖÀ¤³¦·ÐºÑ¤ÏµÕÉ÷¤ËÄ¾ÌÌ¤·¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë²½¤ËµÕÎ®¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÉô¤Î¹ñ¤¬´ØÀÇ¾ãÊÉ¤òÍðÎ©¤µ¤»¡¢Ê¬ÃÇ¡¦Ã¦µÑ¤ò¿Þ¤ë¹Ô°Ù¤Ï¡¢¿Å¤òÊú¤¨¤Æ²Ð¤ò¾Ã¤½¤¦¤È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¡¢·ë¶É¤Ï¼«¤é¤ò½ý¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£½¬¶áÊ¿¼çÀÊ¤¬½Ò¤Ù¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢À¤³¦·ÐºÑ¤È¤¤¤¦Âç³¤¤ò¸ÉÎ©¤·¤¿¾®¤µ¤Ê¸Ð¤ËÌá¤¹¤³¤È¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ê¡¢Îò»Ë¤ÎÄ¬Î®¤Ë¤âµÕ¹Ô¤¹¤ë¡£ÊÝ¸î¼çµÁ¤ËÁö¤ë¤Î¤Ï¡¢¼«¤é¤ò°Å¤¤Éô²°¤ËÊÄ¤¸¹þ¤á¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¡¢°ì»þÅª¤ËÉ÷±«¤òÈò¤±¤é¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Æ¤â¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤ÏÆü¸÷¤È¶õµ¤¤ò¼×ÃÇ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
½¬¼çÀÊ¤Ï¤³¤Î¤¿¤á¡¢ÊñÀÝÅª¤Ç¸øÊ¿¤Ê·ÐºÑ¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë²½¤Î¿ä¿Ê¤òÄó¾§¤·¡¢¤½¤ÎÌÜÉ¸¤Ï·ÐºÑ¥°¥í¡¼¥Ð¥ë²½¤Î¡Ø¥±¡¼¥¡Ù¤òÀä¤¨¤ºÂç¤¤¯¤·¡¢¤è¤ê¸øÊ¿¤ËÊ¬ÇÛ¤¹¤ë¤³¤È¤À¡£¸¶Â§¤Ï¤É¤Î¹ñ¤â¼è¤ê»Ä¤µ¤º¡¢ÉÏÉÙ¤Î³Êº¹¤ò³ÈÂç¤µ¤»¤Ê¤¤¤³¤È¤À¡×
¤¤¤Þ¤ä¤«¤Ä¤Æ¥°¥í¡¼¥Ð¥ë²½¤Î¿ä¿ÊÌò¤À¤Ã¤¿¥¢¥á¥ê¥«¤¬ÊÝ¸îËÇ°×¤ËÁö¤ê¡¢Ãæ¹ñ¤¬¥°¥í¡¼¥Ð¥ë²½¤Î´ú¿¶¤êÌò¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£»ä¤¬¤¤¤ÞÃí»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¡Ö¥È¥é¥ó¥×Åª¤Ê¸½¾Ý¡×¤¬°ì²áÀ¤Ê¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¼¡À¤Âå¤Þ¤ÇÂ³¤¯¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
ºÆÅÙÆüËÜ¤òÌÔÎõÈãÈ½
± ¶¦Æ±ÄÌ¿®¡§ÆüÃæ´Ø·¸
¡ÖÃæÆü´Ø·¸¤Î¹ÔÊý¤Ï¡¢ÆüËÜÂ¦¤ÎÁªÂò¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¨¤ë¡£
ºòÇ¯¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¿ÍÌ±¹³ÆüÀïÁè¾¡Íø80¼þÇ¯¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆÃÊÌ¤ÊÇ¯¤ËÆüËÜ¤¬¤¹¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÂæÏÑ¤Î¿¯Î¬¤È¿¢Ì±ÃÏ²½¡Ê1895Ç¯¡Á1945Ç¯¡Ë¤ò´Þ¤à²áµî¤Î¸í¤Ã¤¿Æ»¤ò¿¼¤¯È¿¾Ê¤¹¤ë¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·ÆüËÜ¤Î¸½¿¦¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤Ï¡¢ÂæÏÑÍ»ö¤Ë¤Ê¤ì¤ÐÆüËÜ¤Î¡ØÂ¸Î©´íµ¡»öÂÖ¡Ù¤ò¹½À®¤·¡¢¤³¤ì¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ï¤æ¤ë½¸ÃÄÅª¼«±Ò¸¢¤ò¹Ô»È¤Ç¤¤ë¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£¼þÃÎ¤ÎÄÌ¤ê¡¢¼«±Ò¸¢¤Î¹Ô»È¤Ï¼«¹ñ¤¬ÉðÎÏ¹¶·â¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤òÁ°Äó¤È¤¹¤ë¡£
»ä¤ÏÌä¤¤¤¿¤¤¡£ÂæÏÑÌäÂê¤ÏÃæ¹ñ¤ÎÆâÀ¯¤Ç¤¢¤ë¤Î¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Ë´³¾Ä¤¹¤ë»ñ³Ê¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡©¡¡Ãæ¹ñ¤ÎÂæÏÑÃÏ°è¤Ç»öÂÖ¤¬È¯À¸¤·¤¿¾ì¹ç¡¢ÆüËÜ¤Ë¼«±Ò¸¢¤ò¹Ô»È¤¹¤ë¸¢¸Â¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡©¡¡¤¤¤ï¤æ¤ë½¸ÃÄÅª¼«±Ò¸¢¤Ï¡¢¸òÀï¸¢¤òÊü´þ¤¹¤ë¤Èµ¬Äê¤·¤¿Ê¿ÏÂ·ûË¡¤ò¹üÈ´¤¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤·¤Ê¤¤¤«¡©
¤«¤Ä¤ÆÆüËÜ¤Î·³¹ñ¼çµÁ¤¬¡ØÂ¸Î©´íµ¡»öÂÖ¡Ù¤ò¸ý¼Â¤ËÂÐ³°¿¯Î¬¤ò»Å³Ý¤±¤¿¤³¤È¤òÁÛµ¯¤¹¤ì¤Ð¡¢Ãæ¹ñ¤È¥¢¥¸¥¢³Æ¹ñ¤Î¿Í¡¹¤¬¹âÅÙ¤Ê·Ù²ü¤ÈÍ«Î¸¤òÊú¤«¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡£ÆüËÜ¤Ï°ìÂÎ¡¢¤É¤³¤Ø¸þ¤«¤ª¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©
º£Ç¯¤Ï¤Þ¤¿ÊÌ¤Î80¼þÇ¯¤Ë¤¢¤¿¤ë¡£¤¹¤Ê¤ï¤ÁÅìµþºÛÈ½³«Äî80¼þÇ¯¤À¡£80Ç¯Á°¡¢11¥«¹ñ¤ÎºÛÈ½´±¤¬2Ç¯È¾¤ËµÚ¤Ö¿³Íý¤ò·Ð¤Æ¡¢ËÄÂç¤Ê³Î¸Ç¤¿¤ë¾Úµò¤ò¤â¤Ã¤ÆÆüËÜ·³¹ñ¼çµÁ¤¬ÀÑ¤ß½Å¤Í¤¿ºá¾õ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£ÅìµþºÛÈ½¤Ï¿ÍÎà¤ÎÎÉ¿´¤Ë¤è¤Ã¤ÆºÛ¤¡¢Îò»Ë¤Î¸øÀµ¤µ¤Ë¤è¤Ã¤ÆºÛ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
80Ç¯¸å¤Îº£Æü¡¢Îò»Ë¤ÏºÆ¤ÓÆüËÜ¤ËÆâ¾Ê¤Îµ¡²ñ¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£Îò»Ë¤ò´Õ¡Ê¤«¤¬¤ß¡Ë¤È¤¹¤ì¤Ð¶½Ë´¤ÎÆ»Íý¤¬Ê¬¤«¤ê¡¢²áµî¤Î¶µ·±¤òËº¤ì¤Ê¤±¤ì¤ÐÌ¤Íè¤Î»Ø¿Ë¤È¤Ê¤ë¡£¹ÈÏ¤ÊÆüËÜ¹ñÌ±¤¬ÌÜ¤ò³Ð¤Þ¤·¡¢¤³¤ó¤Ë¤ÁºÆ¤Ó²¿¿Í¤«¤¬¡¢¿È¤ÎÄøÃÎ¤é¤º¤Ç²á¤Á¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤Î¤òµö¤µ¤Ê¤¤¤³¤È¤òË¾¤à¡£
¤¹¤Ç¤ËÈ¯Å¸¤·¶¯Âç²½¤·¤¿Ãæ¹ñ¤È14²¯¤ÎÃæ¹ñ¿ÍÌ±¤â¡¢¤¤¤«¤Ê¤ë¼Ô¤¬¿¢Ì±ÃÏ¼çµÁ¤òÍÊ¸î¤·¡¢¿¯Î¬¤òÀµÅö²½¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤·¤Æµö¤µ¤Ê¤¤¤Î¤À¡×
¤³¤Î²óÅú¤À¤±¤Ï¡¢¾ÊÎ¬¤»¤º¤ËÁ´Ìõ¤·¤¿¡£²¦µ£³°Áê¤ÏÀè·î14Æü¤Ë¤â¡¢¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó°ÂÁ´ÊÝ¾ã²ñµÄ¤ÎÀÊ¾å¤Ç¡¢¶¯Îõ¤ÊÆüËÜÈãÈ½¤ò¤Ö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
²¦³°Áê¤ÎÅÜ¤ê¤Ï¡¢¤¤¤ï¤Ð½¬¶áÊ¿¼çÀÊ¤ÎÅÜ¤ê¤ò¡ÖÂåÊÛ¡×¤·¤¿¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÆüËÜ¤È¤·¤Æ¤Ï¤É¤¦¤Ë¤«¤·¤Æ½¬¼çÀÊ¤ÎÅÜ¤ê¤ò²ò¤¯¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¡ÖÃæ¹ñ¤È¤Î´Ø·¸°²½¤Ï¤ä¤à¤Ê¤·¡×¤È³«¤Ä¾¤Ã¤ÆÀµÌÌÆÍÇË¤ò¿Þ¤ë¤«¤Ç¤¢¤ë¡£¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¥Ü¡¼¥ë¤ÏÆüËÜÂ¦¤Ë¤¢¤ë¡£
ÃíÌÜ¤¬Çö¤ì¤ëÆî¥·¥Ê³¤
² ¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¥á¥Ç¥£¥¢¡§Æî¥·¥Ê³¤
¡ÖÆî¥·¥Ê³¤¤Ï¸½ºß¡¢À¤³¦¤ÇºÇ¤â²ßÊªÍ¢Á÷¤¬³èÈ¯¤Ç¡¢¹Ò¹Ô¤¬ºÇ¤â°ÂÁ´¤Ç¡¢ÄÌ¹Ô¤¬ºÇ¤â¼«Í³¤Ê³¤°è¤Ç¤¢¤ë¡£Ãæ¹ñ¤Ï¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤È³¤ÍÎ¶¦Æ±³«È¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¼¤¯¶¨µÄ¤·¡¢¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤È¤Ï³¤ÍÎÌäÂê¤Ë´Ø¤¹¤ëÆó¹ñ´ÖÂÐÏÃ¤ò³«ºÅ¤·¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¤È¤Ïµù¶È¤Î»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÈ¯Å¸¤Ë¸þ¤±¤¿¶¨ÎÏ¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£¤Ä¤¤ÀèÆü¡¢Ãæ¹ñ³¤·Ù¶É¤ÏÆî¥·¥Ê³¤¤ÇÁøÆñ¤·¤¿¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¿ÍÁ¥°÷10¿Í°Ê¾å¤òµß½õ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢Ê¿ÏÂ¡¦¶¨ÎÏ¡¦Í§¹¥¤³¤½¤¬Æî¥·¥Ê³¤¤Î¿·¤¿¤Ê¥Ê¥é¥Æ¥£¥Ö¡ÊÊª¸ì¡Ë¤Ç¤¢¤ê¡¢ÇÈÉ÷¤òÎ©¤Æ¤ë¹Ô°Ù¤Ï¿Í¡¹¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤º¡¢ÌµÍÑ¤ÊÁè¤¤¤òµ¯¤³¤¹¹Ô°Ù¤Ë¤Ï¤â¤Ï¤ä»Ô¾ì¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤ò½½Ê¬¤Ë¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Æî¥·¥Ê³¤¤ÎÄ¹´üÅª¤Ê°ÂÄê¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¶¯¸Ç¤ÊÀ©ÅÙÅªÊÝ¾ã¤¬É¬Í×¤À¡£¡ØÆî¥·¥Ê³¤¹ÔÆ°Àë¸À¡Ù¤Î¸ú²ÌÅª¤Ê¼Â»Ü¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¾å¤Ç¡¢¡ØÆî¥·¥Ê³¤¹ÔÆ°µ¬ÈÏ¡Ù¤Î¶¨µÄ¤Ï½ÅÍ×¤ÊÃÊ³¬¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢´Ø·¸³Æ¹ñ¤Ïº£Ç¯Ãæ¤Î¶¨µÄ´°Î»¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¹ñ¤Ï¼«¿®¤È·è°Õ¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢³Æ´Ø·¸¹ñ¤È¶¦¤Ë¼Â¸úÀ¤Î¤¢¤ë¡Ø²«¶â¤Î¥ë¡¼¥ë¡Ù¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢º£Ç¯ASEANµÄÄ¹¹ñ¤òÌ³¤á¤ë´ü´ÖÃæ¡¢¼«¤é¤¬Ã´¤¦ÀÕÇ¤¤ò¼«³Ð¤·¡¢°ì¹ñ¤ÎÍø±×¤ËÏÇ¤ï¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¤¢¤ë¤Ù¤ÀÕÇ¤´¶¤ò¼¨¤·¡¢ÃÏ°è¤ÎÊ¿ÏÂ¤È°ÂÄê¤ÎÂ¥¿Ê¤ËÀÑ¶ËÅª¤«¤Ä·úÀßÅª¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤¹¤³¤È¤ò´üÂÔ¤¹¤ë¡×
ºÇ¶á¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤¬ÀïÍð¤ËËþ¤Á¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Æî¥·¥Ê³¤¤Ï¤¢¤Þ¤ê¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢Ãæ¹ñ¤È¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Î¡Ö¾×ÆÍ¡×¤Ï·ã²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤¬°ìÈÖÍê¤ê¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤À¤¬¡¢¥Ð¥¤¥Ç¥óÁ°À¯¸¢¤Î»þ¤Ç¤µ¤¨¡¢¥Ï¥ê¥¹ÉûÂçÅýÎÎ¤ËÇ¤¤»¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤À¤Ã¤¿¤Û¤É¤Ç¡¢¤Þ¤·¤Æ¤ä¤¤¤Þ¤Î¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ï¤È¤ó¤È´Ø¿´¤¬¤Ê¤¤¡£¤¹¤ë¤È¼¡¤ËÍê¤ë¤Î¤Ï¶áÎÙ¤ÎÆüËÜ¤Ç¤¢¤ê¡¢ÂæÏÑÌäÂê¤ÈÆ±ÍÍ¡¢ÆüËÜ¤ÎÌò³ä¤¬Ìä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
äþÍ¾¶ÊÀÞ¤ÎÃæ°õ´Ø·¸
³ ¥¤¥ó¥É¥á¥Ç¥£¥¢¡§Ãæ°õ´Ø·¸
¡ÖºòÇ¯8·î¤Ë½¬¶áÊ¿¼çÀÊ¤È¥â¥Ç¥£¼óÁê¤¬Å·ÄÅ¤Ç²ñÃÌ¤·¡¢¡Ê2024Ç¯10·î¤Î¥í¥·¥¢¤Î¡Ë¥«¥¶¥ó²ñÃÌ¤ËÂ³¤¡¢Ãæ°õ´Ø·¸¤ò¤µ¤é¤Ê¤ëÈ¯Å¸¤ËÆ³¤¤¤¿¡£ÁÐÊý¤ÏÎ¾¹ñ»ØÆ³¼Ô¤Î½ÅÍ×¤Ê¹ç°Õ¤òÃå¼Â¤ËÍú¹Ô¤·¡¢³Æ¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤Î¸òÎ®¤¬¶¯²½¤µ¤ì¡¢Æó¹ñ´ÖËÇ°×¤Ï²áµîºÇ¹â¤ò¹¹¿·¤·¡¢¿ÍÅª¸òÎ®¤Ï³èÈ¯²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Î¾¹ñ¹ñÌ±¤Ë³Î¤«¤ÊÍø±×¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Ãæ°õ¤Ï¸ß¤¤¤Ë½ÅÍ×¤ÊÎÙ¹ñ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤È¤â¤Ë¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥µ¥¦¥¹¤ËÂ°¤·¡¢¿¼¤¤¿ÍÅª¸òÎ®¤ÎÎò»Ë¤È¹ÈÏ¤Ê¶¦ÄÌÍø±×¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£É¬Í×¤Ê¤Î¤ÏÂè°ì¤Ë¡¢Àµ¤·¤¤ÀïÎ¬ÅªÇ§¼±¤ò·ø»ý¤·¡¢¡Ø¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ç¤¢¤ê¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ù¡Ø¸ß¤¤¤Î¸òÎ®¤Ïµ¡²ñ¤Ç¤¢¤ê¶¼°Ò¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦°ÌÃÖ¤Å¤±¤ò¼ÂÁ©¤¹¤ë¤³¤È¡£ÂèÆó¤Ë¡¢Í§¹¥Åª¤ÊÎÙ¹ñ´Ø·¸¤ÎÊý¸þÀ¤ò·ø»ý¤·¡¢¹ñ¶ÃÏ°è¤ÎÊ¿ÏÂ¤È°ÂÄê¤ò¶¦¤Ë°Ý»ý¤¹¤ë¤³¤È¡£Âè»°¤Ë¡¢È¯Å¸¤È¤¤¤¦ºÇÂç¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¡¢¼ÂÌ³¶¨ÎÏ¤òÄÌ¤¸¤Æ¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ëÀ®²Ì¤ò¾å¤²¤ë¤³¤È¡£Âè»Í¤Ë¡¢ÀÕÇ¤¤¢¤ë»ÑÀª¤ò¼¨¤·¡¢º£¸å2Ç¯´Ö¤ËÁê¼¡¤¤¤ÇBRICSµÄÄ¹¹ñ¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤òÁê¸ß¤Ë»Ù»ý¤·¡¢¤è¤ê½¼¼Â¤·¤¿BRICS¶¨ÎÏ¤òÄÌ¤¸¤Æ¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥µ¥¦¥¹¤Ë¿·¤¿¤Ê´õË¾¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤³¤È¤À¡×
Ãæ°õ¤Ï2020Ç¯¤Ë¹ñ¶ÃÏÂÓ¤Ç·³»ö¾×ÆÍ¤·¤¿¤¬¡¢°ìºòÇ¯¤Î¥«¥¶¥ó²ñÃÌ¤Ç»ý¤ÁÄ¾¤·¤¿¡£Î¾¹ñ¤È¤â¤Ë14²¯¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë2Âç¿Í¸ýÂç¹ñ¤À¤¬¡¢¿Í¸ý¥Ô¥é¥ß¥Ã¥É¤Ç¸«¤ë¸Â¤ê¡¢Àª¤¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¥¤¥ó¥É¤Ç¤¢¤ê¡¢Î¾¹ñ¤Î³ÑÃà¤ÏÂ³¤¯¤À¤í¤¦¡£¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¤â¡¢Æü°õ´Ø·¸¤Ï½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ë¡£
ÍêÀ¶ÆÁÀ¯¸¢¤â·ãÎõ¤ËÈãÈ½
´ ¥Á¥ã¥¤¥Ê¥ì¥Ó¥å¡¼ÄÌ¿®¡§ÃæÂæ´Ø·¸
¡ÖÂæÏÑ¤Ï¸ÅÍè¤è¤êÃæ¹ñ¤ÎÎÎÅÚ¤Ç¤¢¤ê¡¢²áµî¡¦¸½ºß¡¦Ì¤Íè¤òÄÌ¤¸¤Æ¤¤¤«¤Ê¤ë¹ñ²È¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤âÀäÂÐ¤Ë¤Ê¤¤¡£ÂæÏÑ¤ÎÃæ¹ñ¤Ø¤ÎÊÖ´Ô¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¿ÍÌ±¹³ÆüÀïÁè¤Î¾¡Íø¤ÎÀ®²Ì¤Ç¤¢¤ê¡¢ÂèÆó¼¡À¤³¦ÂçÀï¤Î¾¡Íø¤Î²Ì¼Â¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¡Ø¥«¥¤¥íÀë¸À¡Ù¡Ø¥Ý¥Ä¥À¥àÀë¸À¡Ù¡ØÆüËÜ¹ßÉúÊ¸½ñ¡Ù¡¢¹ñÏ¢Áí²ñÂè2758¹æ·èµÄ¤Ê¤É°ìÏ¢¤Î¹ñºÝË¡ÅªÊ¸½ñ¤¬¡¢ÂæÏÑ¤ÎÃÏ°Ì¤ò³Î¸Ç¤È¤·¤Æ³ÎÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¹ñºÝ¼Ò²ñ¤Ç¡ØÆó¤Ä¤ÎÃæ¹ñ¡Ù¡Ø°ì¤Ä¤ÎÃæ¹ñ¡¢°ì¤Ä¤ÎÂæÏÑ¡Ù¤ò²èºö¤¹¤ë¤¤¤«¤Ê¤ë´ë¤Æ¤â¡¢É¬¤º¼ºÇÔ¤Ë½ª¤ï¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡ÊÂæÏÑ¤Î¡ËÌ±¿ÊÅÞÅö¶É¤¬´è¡Ê¤«¤¿¤¯¡Ë¤Ê¤Ë¡ØÂæÏÑÆÈÎ©¡Ù¤ÎÊ¬Îö¤ÎÎ©¾ì¤ò·ø»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¡¢ÂæÏÑ³¤¶®¤ÎÊ¿ÏÂ¤È°ÂÄê¤òÇË²õ¤¹¤ëº¬¸»Åª¤ÊÍ×°ø¤Ç¤¢¤ë¡£»ö¼Â¤¬·«¤êÊÖ¤·¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¹ñºÝ¼Ò²ñ¤¬¡ØÂæÏÑÆÈÎ©¡Ù¤ÎÊ¬Îö¤ËÈ¿ÂÐ¤¹¤ëÎ©¾ì¤òÁ¯ÌÀ¤Ë¤·¡¢°ì¤Ä¤ÎÃæ¹ñ¸¶Â§¤ò·ø»ý¤¹¤ë»ÑÀª¤ò¶¯¸Ç¤Ë¤¹¤ë¤Û¤É¡¢ÂæÏÑ³¤¶®¤ÎÊ¿ÏÂ¤È°ÂÄê¤Ï¤è¤ê³Î¤«¤Ê¤â¤Î¤È¤Ê¤ë¤Î¤À¡£
ÂæÏÑÌäÂê¤ÏÃæ¹ñ¤ÎÆâÀ¯¤Ç¤¢¤ê¡¢Ãæ¹ñ¤Î³Ë¿´ÅªÍø±×¤ÎÃæ¤Î³Ë¿´¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤Î°ìÀþ¤Ï±Û¤¨¤é¤ì¤º¡¢Æ§¤ß¤Ë¤¸¤é¤ì¤ë¤³¤È¤âµö¤µ¤ì¤Ê¤¤¡£80Ç¯°Ê¾åÁ°¤Ë¤¹¤Ç¤ËÊÖ´Ô¤µ¤ì¤¿ÂæÏÑ¤ò¡¢ºÆ¤ÓÃæ¹ñ¤«¤éÊ¬Î¥¤µ¤»¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤¤¤«¤Ê¤ë¼Ô¡¢¤¤¤«¤Ê¤ëÀªÎÏ¤â·è¤·¤Æµö¤µ¤Ê¤¤¡£
¹ñºÝ¼Ò²ñ¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë°ì¤Ä¤ÎÃæ¹ñ¤ò·ø»ý¤¹¤ë¤È¤¤¤¦°µÅÝÅª¤Ê¥³¥ó¥»¥ó¥µ¥¹¤ò·ÁÀ®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¹¤Þ¤¹Â¿¤¯¤Î¹ñ¡¹¤¬Ãæ¹ñ¤ÎÂ¦¤ËÎ©¤Á¡¢°ì¤Ä¤ÎÃæ¹ñ¤Î¸¶Â§¤Î·ø»ý¤È¡¢ÂæÏÑ¤¬Ãæ¹ñ¤ÎÎÎÅÚ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òºÆ³ÎÇ§¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¡ØÂæÏÑÆÈÎ©¡Ù¤ÎÊ¬Îö¹Ô°Ù¤ËÌÀ³Î¤ËÈ¿ÂÐ¤·¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÅý°ì¤ÎÂç¶È¤ò»Ù»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¡¢È¿¡ØÆÈ¡ÙÂ¥Åý¡ÊÆÈÎ©È¿ÂÐ¡¦Åý°ìÂ¥¿Ê¡Ë¤¬»þÂå¤ÎÎ®¤ì¤Ë¹çÃ×¤·¡¢¹ñºÝ¼Ò²ñ¤Î´üÂÔ¤Ë¤â±è¤¦¤³¤È¤ò½½Ê¬¤Ë¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÂæÏÑÌäÂê¤ò²ò·è¤·¡¢ÁÄ¹ñ¤Î´°Á´¤ÊÅý°ì¤ò¼Â¸½¤¹¤ëÎò»ËÅª¥×¥í¥»¥¹¤Ï¡¢¤¤¤«¤Ê¤ëÎÏ¤âÁË¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤Ë½ç±þ¤¹¤ë¼Ô¤Ï±É¤¨¡¢¤³¤ì¤ËµÕ¤é¤¦¼Ô¤ÏÌÇ¤Ó¤ë¤Î¤À¡×
ÂæÏÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÈ¯¸À¤â¡¢¾ÊÎ¬¤Ê¤¯Á´Ìõ¤·¤¿¡£ÂæÏÑÌäÂê¤òÃí»ë¤¹¤ëºÝ¤Ë½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢ÊÆÃæ´Ø·¸¤ÈÃæ¹ñ¿ÍÌ±²òÊü·³¤ÎÆ°¸þ¤À¤È»×¤¦¡£
½¬¼çÀÊ¤ËÊû¤²¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
21¡¥´Äµå»þÊó¡§¿ÍÎà±¿Ì¿¶¦Æ±ÂÎ
¡Ö½¬¶áÊ¿¼çÀÊ¤¬Äó¾§¤·¤¿¡Ø¿ÍÎà±¿Ì¿¶¦Æ±ÂÎ¡Ù¤Î¹½ÃÛ¤Ï¡¢Âç¹ñ¤Î»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÎÀè¸«¤ÎÌÀ¤È¹¤¤ÅÙÎÌ¤ò¼¨¤·¡¢¿ÍÎà¤¬¤É¤³¤Ø¸þ¤«¤¦¤Ù¤¤«¤È¤¤¤¦»þÂå¤ÎÌä¤¤¤ËÅú¤¨¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤ÏÀ¤³¦¤Ë¡¢¿ÍÎà¤ÎÅ¨¤Ï¤ª¸ß¤¤Æ±»Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÀïÁè¡¦ÉÏº¤¡¦µ²²î¡¦ÉÔ¸øÀµ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤ë¤¿¤á¤À¡£³Æ¹ñ¤Î¿Í¡¹¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹¡¢¿ÍÎà±¿Ì¿¶¦Æ±ÂÎ¤ÎÍýÇ°¤Î»þÂåÅª¤Ê²ÁÃÍ¤È¿¿Íý¤ÎÎÏ¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¤Þ¤ë¤ÇÅôÂæ¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¿ÍÎà¤ÎÁ°¿Ê¤ÎÆ»¤ò¾È¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ºÇ¶á¤Ï¡¢¿ÍÎà±¿Ì¿¶¦Æ±ÂÎ¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ëÍýÇ°¤¬¡¢¿Í¡¹¤Î¿´¤Ë¿¼¤¯¿»Æ©¤·¡¢100¥«¹ñ°Ê¾å¤Î¹ñ¤È¹ñºÝµ¡´Ø¤Î»Ù»ý¤òÆÀ¤Æ¡¢¹ñºÝÀ¤ÏÀ¤ÎÌó8³ä¤Î»¿Æ±¤òÆÀ¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤ò´î¤Ð¤·¤¯»×¤¦¡£40°Ê¾å¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°èÁÈ¿¥¤¬¡¢±¿Ì¿¶¦Æ±ÂÎ¹½ÃÛ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¿ÍÎà±¿Ì¿¶¦Æ±ÂÎ¤Î¹½ÃÛ¤Ï¡¢Èþ¤·¤¤¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤ËÎò»ËÅª¥×¥í¥»¥¹¤Ç¤¢¤ê¡¢À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤Æ·ÑÂ³Åª¤ÊÅØÎÏ¤È¶¦Æ±¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬É¬Í×¤À¡£Ãæ¹ñ¤ÏÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤¿®Ç°¤È¼ÂÁ©Åª¤Ê¹ÔÆ°¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢³ÆÊýÌÌ¤È¼ê¤ò·È¤¨¡¢¿ÍÎà±¿Ì¿¶¦Æ±ÂÎ¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤òÀä¤¨¤º¸½¼Â¤Î¤â¤Î¤È¤·¤Æ¤¤¤¯¡×
¡Ö¿ÍÎà±¿Ì¿¶¦Æ±ÂÎ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Ä¹¹Àå¤ò¤Ö¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¤À¤¤¤Ö¾ÊÎ¬¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤ª¤½¤é¤¯²¦µ£³°Áê¤Ïµ¼Ô²ñ¸«¤ÎºÇ½é¤ÈºÇ¸å¤ò¡¢¡Ö½¬¶áÊ¿¼çÀÊ¤ËÊû¤²¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡×¤È¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£½¬¶áÊ¿¼çÀÊ¤ËÂÐ¤¹¤ëÃéÀ¿¿´¤È¤¤¤¦°ìÅÀ¤Ç¸«¤ì¤Ð¡¢ËÜÅö¤Ë¡Ö°ÎÂç¤Ê³°Áê¡×¤Ç¤¢¤ë¡£¤¿¤ÀËÁÆ¬¤Ë¤âµ¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢À¼¤ÏÎ«¡Ê¤«¤¹¡Ë¤ì¡¢¤À¤¤¤Ö¤ªÈè¤ì¤Î¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ú¤³¤Á¤é¤âÆÉ¤à¢ªÃæ¹ñ·ÐºÑ¤ò³Ú´Ñ»ë¤¹¤ë¤Î¤Ï¤¿¤Ã¤¿¤Î1¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤À¤±¡ÄÆü·Ï´ë¶È1427¼Ò¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿Ãæ¹ñ¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¼ÂÂÖ¡Û
Ãæ¹ñ·ÐºÑ¤ò³Ú´Ñ»ë¤¹¤ë¤Î¤Ï¤¿¤Ã¤¿¤Î1¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤À¤±¡ÄÆü·Ï´ë¶È1427¼Ò¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿Ãæ¹ñ¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¼ÂÂÖ
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¥À¥¤¥¹,
²£ÉÍ,
Êè,
ÌÀÂçÁ°,
Ä¹Ìî,
°ÖÎîº×,
¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹,
¥ê¥Ú¥¢¹©»ö,
¥°¥ë¡¼¥×¥¦¥§¥¢,
ÇÛÀþ