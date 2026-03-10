スピードスケート女子で五輪２大会連続メダルの高木菜那さんが９日付でインスタグラムを更新。現役最後の大会に出場した妹・美帆のレースを観戦し、思いをつづった。

「本当にお疲れ様でした」と書き出し、「オールラウンドでもオリンピックでも本気で勝つために戦いに行く姿は最高にかっこよかった。美帆も綾乃も。そして一緒に戦ってたヨハンも。今日の写真と４年前の私の引退レース後の写真。４年の時が過ぎても同じメンバーで同じ場所で写真が撮れて良かった」とつづり、美帆と押切美沙紀、佐藤綾乃、コーチであるヨハン・デビット氏との５ショットを投稿した。

また、「オランダに来れて良かった。あの歓声を聞けてよかった。本当に楽しい２日間でした。そしてやっぱり美帆の１５００ｍは好きだなあ。これが高木美帆だってレースが見れて良かった。ガッツポーズが見れて良かった。そして笑顔も。感動をありがとう！！」と感謝をつづった。 この投稿にファンからは「最高の姉妹」「最高のメンバー」「感動をありがとう」「お疲れ様でした」などの声が寄せられている。

美帆はオランダのヘーレンフェインで行われた世界選手権のオールラウンド部門で総合３位に入った。