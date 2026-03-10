『ゴールデンカムイ』山田杏奈、アシリパ役に決まった理由が明らかに…「日本の自然を守る、地球を守る」
俳優・山崎賢人（※崎＝たつさき）、山田杏奈が9日、大阪市内で行われた映画『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』公開直前舞台あいさつに、松橋真三プロデューサーとともに登壇した。
野田サトル氏による同名漫画（集英社ヤングジャンプ コミックス）の実写化シリーズ最新作。映画『ゴールデンカムイ』、続編ドラマ『連続ドラマＷ ゴールデンカムイ −北海道刺青囚人争奪編−』に続き、今回の映画では、原作の第一部・完結編ともいえるエピソードが描かれる。3月13日に公開される。
シリーズを通じて、山崎は “不死身の杉元”こと日露戦争帰りの元兵士・杉元、山田はアイヌの少女・アシリパ（※リ＝小文字）を演じてきた。
松橋プロデューサーは、山崎、山田それぞれに感謝の言葉。山田に向けては「出会えてありがとう」と語りかけ、「本当にアシリパさんをキャスティングするのが大変で、悩んで、悩んで」と当初を回顧。「アシリパさんの魂を守ること、それはひいては日本の自然を守る、地球を守るとか、そういうことに直結する」と振り返った。
そうしたピュアな姿、原作の姿、そして演技面など「いろんなものをクリアするのが山田杏奈さんでした」と松橋プロデューサーはしみじみ。「皆でアシリパさんを守っています」と語りかけられた山田は「ありがとうございます」と感激の表情だった。
