公益財団法人スプリックス教育財団（東京都渋谷区）は、基礎学力に対する意識の現状を把握することを目的に、「基礎学力と学習の意識に関する保護者・子ども国際調査2025」を実施しました。それによると、子どもに期待する学歴について、海外の保護者と比べて日本の保護者は「大学進学」の期待が強い一方、「大学院進学」の期待は極端に低いことがわかりました。



【調査結果を見る】子どもをどの学校まで進学させたいとお考えですか？

調査は、世界10カ国の小学4年生1475人とその保護者1158人および中学2年生1090人とその保護者884人を対象として、2025年4月〜8月の期間にインターネットパネルおよび学校、自宅にて実施されました。



なお、調査参加国はパネル調査がアメリカ、イギリス、フランス、中国、南アフリカ、学校調査がペルー、エジプト、インドネシア、ネパール、日本となっています。



まず、小学4年生に対して、「自身が希望する最終学歴」を聞いたところ、日本は「未定・わからない」（44％）を除くと、「大学以上」（大学53%、大学院9%）が6割を超えたものの、パネル調査5カ国（大学50%、大学院36%）や学校調査4カ国（大学29%、大学院31%）と比較すると、特に「大学院」への進学希望が低く、「現実的で控えめ」な進学希望を日本の小学生が持っていることが示されました。



なお、パネル調査と学校調査では調査方式が異なる（前者はインターネットによる親子調査、後者は1カ国あたり1〜数校での学校での調査）ため、国を代表した数字ではなく傾向を示すものであることをご留意ください。



一方、「保護者が期待している子どもの最終学歴」としては、日本は「未定・わからない」が23%と海外（パネル5カ国2%、学校4カ国4%）と比べると多い傾向が見られました。



「未定・わからない」を除いて比較すると、「大学」まで進学することを期待する日本の保護者は77%で、海外（同47%、31%）と比べると多い一方で、「大学院」まで進学することを期待する日本の保護者は2％と、海外（同41％、52％）と比べると非常に少ないことがわかりました。



「子どもが希望する最終学歴と保護者自身の最終学歴、子どもに期待する最終学歴」について、「大学院」と回答した割合を比較すると、海外では保護者の最終学歴よりも子の希望、さらに保護者の期待が高くなる傾向が見られます。これは、「自分の親と同等か高い学歴がいい」と思う子ども、「子どもが思っているよりももっと高い学歴を目指してほしい保護者」と捉えると自然な傾向に見えます。



一方、日本では保護者の最終学歴（8％）と子の希望（9％）がほぼ同水準となったのに対して、保護者の期待（2％）は大きく下回っており、日本では大学院進学については保護者の方がより控えめな傾向が見られました。



次に、「大学以上希望率（大学または大学院進学を希望する割合）と、計算テストの正答率の関係」について、日本、パネル調査5カ国、学校調査4カ国の各グループ内において正答率により四分位に分割し、下位25%/中位50%/上位25%でそれぞれ子ども自身が大学以上の進学を希望する割合を比較しました。



その結果、3グループすべてで、学力が高いほど大学以上希望率が高い傾向が見られました。しかし、日本は学力上位層でも大学以上希望率が76％にとどまり、パネル5カ国の上位層（96％）を大きく下回りました。学力下位層でも同様の傾向があり、日本（50％）はパネル5カ国（74％）と比べると低い結果となりました。



学力が高いほど高学歴を希望する傾向は日本にもあるものの、成績上位層（上位25%）においてもおよそ4分の1は大学や大学院への進学を希望しておらず、海外と比べると低いことがわかりました。



◇ ◇



【出典】

▽スプリックス教育財団調べ