元乃木坂46斉藤優里、シーツから美バストのぞく 色香漂う
【モデルプレス＝2026/03/10】元乃木坂46でトップライバーとして活躍中の斉藤優里が、3月10日発売の雑誌『週刊FLASH』（光文社）に登場。美しいバストを披露している。
【写真】32歳元乃木坂メンバー、美ボディに釘付け
斉藤は、2011年に乃木坂46の1期生オーディションに合格し、2012年デビュー。2019年に卒業し、現在はトップライバーとして活躍中。2025年には2nd写真集『とけちゃう』（tulle）を発売。映画『あの場所へ』では、映画初の主演を務めた。
今号では、大胆な露出感と色香あふれる表情が印象的なグラビアを見せている。
今号の表紙と巻頭グラビアは生見愛瑠。そのほか誌面には、麻倉瑞季、穂波あみ、青海ひな乃、田村愛美鈴、内藤沙季、東堂とも、豊田ルナ、榛名ういらも登場する。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
