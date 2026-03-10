くりぃむ有田、約20年ぶりコントテレビ番組始動で奇抜アリ姿に Snow Man深澤辰哉らと現代社会の孤独描く【アリフォルニア】
【モデルプレス＝2026/03/10】テレビ東京では3月30日24時30分より、コメディ番組「アリフォルニア」（同日よりTverにて全4話先行配信）を放送。主演はお笑いコンビ・くりぃむしちゅーの有田哲平が務め、そのほかSnow Manの深澤辰哉、お笑いコンビ・空気階段の鈴木もぐら、ロングコートダディの兎が出演する。
本作は「アリの巣」を舞台に、地中深くの閉ざされた世界で巻き起こる数々の奇妙な事件を通じて、現代社会の孤独や停滞感をユーモラスかつ切実に描く。（modelpress編集部）
【写真】33歳スノメンバー、衝撃のアリ姿
◆有田哲平主演「アリフォルニア」始動
本作は「アリの巣」を舞台に、地中深くの閉ざされた世界で巻き起こる数々の奇妙な事件を通じて、現代社会の孤独や停滞感をユーモラスかつ切実に描く。（modelpress編集部）
◆キャラクター紹介
アリタ：有田
底なしに堕落した生活を送る無職のアリ。働いていない自分を客観視することを恐れ、現実逃避をやめられない。
アリッグ：深澤
真面目で働き者のアリ。アリタと昔から仲が良い。アリタのことを過保護なまでに気にかけ、時に甘やかし、時に厳しい言葉をかける。
アリババ：鈴木もぐら（空気階段）
働かない世界こそが理想だと提唱するカルト的指導者のアリ。「労働とは生命の営みの輝きを失わせる、忌み嫌うべき行為である」と主張して憚らない。
アリーランス：兎（ロングコートダディ）
謎多きフリーランス。具体的に何の仕事をしているかは不明。そもそも、食えているのか食えていないのかもわからない。主張、思想、そして表現がない。
◆「アリフォルニア」第1話あらすじ
「私が怖いのはアリクイではない。客観視だ」。巣の仲間たちが食料を運び、外敵と戦い、せっせと冬の準備に勤しむなか、無職のアリタは20年以上前の求人雑誌をめくり、虚空を眺めていた。その堕落ぶりを心配する幼なじみの防衛隊員、アリツグは、働く意思を持つよう忠告を重ねる。だが、アリタは空返事を並べ、白を切り、へそを曲げるばかり。現実から逃げ続ける様子に、アリッグはますます不安を募らせる。そこへ、働かない世界こそが理想だと訴えるカルト的指導者、アリババが登場。「働かずにただ生きることこそが、存在の尊厳だ」。その哲学的な説法はアリタの胸に深く突き刺さる。アリッグはアリババを激しく非難し、果の中に不穏な空気が漂う。
すると、揉め事の匂いを嗅ぎつけたアリーランスが嬉々とした表情でやってくる。突如、何やら怪しげなポッドキャスト仕事をアリタに提案。このタイプのフリーランスは、思想がない故にやたらと饒舌。まんまと唆されたアリタは、ついに労働へと踏み出そうとするのだが、果たして。これは、アリタが堕落から抜け出すかもしれないし、抜け出さないかもしれない、そんな物語のはじまりである。
◆放送概要
第1話：3月30日（月）24時30分〜25時
第2話：4月9日（木）27時5分~27時35分
第3話：4月16日（木）27時5分~27時35分
第4話：4月23日（木）27時5分〜27時35分
