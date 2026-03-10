Snow Man深澤辰哉は「仙道」くりぃむ有田が称賛した新たな一面とは「本当に憧れてました」【アリフォルニア】
【モデルプレス＝2026/03/10】Snow Manの深澤辰哉がこのほど、コメディ番組「アリフォルニア」（テレビ東京／3月30日24時30分スタート）の囲み取材会にお笑いコンビ・くりぃむしちゅーの有田哲平、空気階段の鈴木もぐら、ロングコートダディの兎とともに出席。有田が深澤を絶賛する場面があった。
【写真】33歳スノメンバー、衝撃のアリ姿
深澤は、有田ら芸人と共演して学んだことがあるか聞かれると「普通のドラマとかとコントってやっぱり違うし」とコントの難しさを語りつつ「今回はシチュエーションコントなので、アドリブや言い回しを（台本とは）全然違うパターンで皆さんも話したりしてて、それに瞬時に対応できるところは学ぶべきところ」と回答。続けて「僕は覚えてきたらその通りやっちゃう人なので、皆さんの臨機応変さというか、そういう能力はやっぱり本当に素晴らしいなと思って勉強させていただきました」と伝えた。
すると、有田は深澤について「すごいですよ。こっちがセリフを間違えたりすると、それをさりげなくフォローしてくれたりとか、そのワードを引き出させてくれたり…いや、天才です！この番組の仙道です。本当に憧れてました」と絶賛。深澤は「いやいやいや！やめてください！」と謙遜し「もう光栄です。一緒にお仕事させてもらえて」と感謝していた。
兎は、オファーを受けた際の心境について「『コント番組をさせてもらえるんだな』くらいの軽い気持ちで引き受けて。いざ台本渡された時に『うわっ、嘘でしょ』ってなって。それで、遅れをとるわけにはいかないとか、迷惑をかけるわけにいかないので、頑張って覚えてきて」と振り返り、「僕は『リチャードホール』を高校生の時に観て芸人を目指したので、めちゃくちゃ嬉しいなと思って」と有田が出演していたフジテレビ系コント番組「リチャードホール」（2004年）のファンだったことを口に。有田は「マジで！？なんで言わないの！？」「（休憩中）好きなスイーツの話とかしてたけどさ、モンブランの話するくらいだったら言えよ！」とツッコむと、兎も「今気づきました」と驚いた顔を見せていた。
もぐらは、同番組に出演した心境について「とても有名な感情で満たされましたね」とコメント。有田から「どういうこと？」と聞かれると、もぐらは「『出演してください』って言われて、嬉しい」とにっこり微笑んだ。すると、有田は「変な言い方すんなよ」とすぐさまツッコミ。会場は、終始笑いに包まれていた。また、会見前にはフォトセッションを実施。報道陣から次々に「目線ください！」と声をかけられると、深澤が1人ひとりに「はーい！」と返事する一幕も。これにも有田は「うるさいな（笑）！」とすぐさまツッコミ。その後、深澤はさらに元気よく「はぁーい！！」と手を上げ撮影に応じるサービス精神旺盛な様子を見せていた。（modelpress編集部）
