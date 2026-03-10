生見愛瑠「週刊FLASH」表紙登場 グラビアで柔らかな表情披露
【モデルプレス＝2026/03/10】女優でモデルの生見愛瑠が、3月10日発売の雑誌「週刊FLASH」（光文社）の表紙と巻頭に登場。10ページにわたるグラビアを披露している。
◆生見愛瑠「週刊FLASH」表紙登場
モデルや俳優として活躍し、映画「君が最後に遺した歌」ではヒロインを熱演するなど、活動の幅を広げ続ける生見。今号では、春を先取りしたような柔らかな日差しが降り注ぐ中で撮影されたグラビアが、10ページにわたって展開されている。インタビューでは、3月20日に公開される映画に対する姿勢を丁寧に語っている。
◆麻倉瑞季・豊田ルナらも登場
今号には生見のほか、麻倉瑞季、穂波あみ、青海ひな乃、斉藤優里、田村愛美鈴、内藤沙季、東堂とも、豊田ルナ、榛名ういらが登場する。（modelpress編集部）
