何もないところでつまずくのは「老い」じゃない？「手押し車」が転倒を招く原因に【眠れなくなるほど面白い 図解 足と脚の話】

何もないところでつまずくのはおっちょこちょいではなく姿勢のせい

前傾姿勢だと歩き方がすり足気味に

何もない場所や、わずかな段差でつまずくことはありませんか? なぜ、よくつまずいてしまうのでしょうか。理由は、おっちょこちょいなわけでも、足の筋力が低下しているからでもありません。これも歩くときの姿勢の問題です。

地面に対して体をまっすぐに起こした状態で足を前方に出せば、何もないところでつまずくことはありません。ところが、歩く際に足より体が先行して前のめりになると、足が上がりにくくなります。そこで、足を引きずるように歩くことになり、結果的につまずきやすくなるというわけです。

よくつまずく人は外反母趾や魚の目、巻き爪などの足の疾患にもなりやすく、この原因も前傾姿勢で前足部に負担がかかるためです。これらを防ぐには、体から先に前へ出ないこと。足を踏み出すときに、体よりもひざが先に前に出るよう心がけると、前のめりの歩き方が改善できます。

また、前傾姿勢をもたらす要因の1つが「手押し車」です。シルバーカーとも呼ばれ、高齢の方が荷物を運ぶためによく使われるもの。便利ではありますが、どうしても前傾姿勢のクセがつきます。手押し車がないときも前のめりで歩くようになり、つまずいたり転倒が増えたりするので絶対にやめたほうがよいでしょう。代わりにおすすめしたいのがキャリーケース。横に持って引いて歩けば重心が傾かず、歩き方も崩れません。

前傾姿勢の人はつまずきやすい

あなたはどっち?

【Ａ】足から先に一歩を踏み出している 【Ｂ】体から先に出ている

【Ｂ】の人は前重心になっているので要注意

手押し車より、キャリーケースを使おう

前傾姿勢のクセがつき、つま先重心の歩き方疾患に、足もゆるみ、転びやすくなります。

荷物を楽に持ち運びながら、重心を前に傾けることなく歩くことができ、健康な足をキープできます。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 足と脚の話』著：中島武志