シタ夫の家庭をぶっ壊す… 四角関係は泥沼化へ 『略奪奪婚』第10話【あらすじ】
テレビ東京のドラマチューズ！『略奪奪婚』（毎週火曜 深0：30〜）の第10話が10日深夜に放送される。
【場面写真】泥沼…向かい合って睨み合う内田理央＆中村ゆりか
本作は、長年の恋人生活を経て結婚した千春（内田理央）と司（伊藤健太郎）を巡る物語。2人は子どもには恵まれずとも幸せな生活を送っていた。そんな千春の前に突然現れたのが、司の子どもを身ごもった不倫相手のえみる（中村ゆりか）だった。そんなショッキングな出来事から繰り広げられるスパイラルサスペンスとなっている。
第10話では、千春が司の浮気相手・梅田（川島鈴遥）から司が無精子症だと告げられる。一方、司は、えみると梅田の間に挟まり身動きがとれなくなっていた。
司を奪い合うえみると、梅田。そんな中、梅田が発した「司が愛しているのは元妻の千春だけ」という言葉に憤慨したえみるは、千春に対して酷い嫌がらせをする。司とえみるにあらためて憤りを感じた千春は、司に対しある行動に出る。
