イラン 権力の空白避ける

【バンコク＝吉形祐司、ワシントン＝阿部真司】イランの新たな最高指導者に反米強硬派のモジタバ・ハメネイ師が選出された。

米国やイスラエルとの交戦が続く戦時下で、死亡した父アリ・ハメネイ師の権威と路線を踏襲して抵抗を続ける姿勢を示す必要があったためとみられる。

モジタバ師の選出は、正式発表前から、選出を担った専門家会議のメンバーやメディアの間で「ハメネイの名が続く」などと示唆され始めていた。米イスラエルの猛攻を受け、トランプ米大統領が無条件降伏を迫る中、体制維持のためには権力の空白が長引くのを避け、国民に結束を促す必要があった。約３７年にわたり権威を象徴してきた「ハメネイ」の名を使うのは、有効な手段と言える。

イランの精鋭軍事組織「革命防衛隊」にとっては、深い関係にあるモジタバ師の最高指導者就任は、父親の時代から拡大してきたビジネス面などの権益を維持できるメリットがある。革命防衛隊がいち早く「命令に従う」と声明を出すと、国防評議会や軍、外務省、国会などが相次いでモジタバ師への忠誠を表明した。

国営テレビによると、モジタバ師は今回の攻撃で自らも障害を負い、妻や母親、義理の弟、めいも死亡したとされる。国民の復讐（ふくしゅう）心に火を付けるには格好の舞台設定となった。

もっとも、１９７９年のイスラム革命で王政を打倒した現体制で、世襲を思わせる権力継承となった点は否めない。モジタバ師がイスラム法学者として高位の称号を持たず、憲法に規定された最高指導者の要件を満たさないなど異論が出る余地も残している。

トランプ氏「注視」 評価明言せず

今後の注目は米国やイスラエル側の対応だ。米国のトランプ大統領は、かねてモジタバ師について「受け入れられない」としていたが、ネットメディア「タイムズ・オブ・イスラエル」の８日のインタビューでは、モジタバ師選出について「何が起きるか注視する」と述べるにとどめ、具体的な評価について明言を避けた。モジタバ師が米国の求める無条件降伏に応じる可能性は低いとみられるが、トランプ氏はイランの出方をうかがい、対応を検討する模様だ。

一方、イスラエル軍は８日、Ｘ（旧ツイッター）にペルシャ語で「いかなる後継者も追跡し続ける」と方針を表明した。最高指導者を選出する専門家会議のメンバーに対しても、「あなたたちも標的にすることをためらわない」と脅しをかけた。これに先立ち、イスラエルのカッツ国防相は４日、「イランの政権が任命するいかなる指導者も殺害の対象となる」と警告する声明を出している。

一方、イランの友好国ロシアのプーチン大統領は９日、モジタバ師に「厳しい試練に直面する国民を結束させると確信している」と支持する祝電を送った。