ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）米国代表の左腕タリク・スクバル投手（29）がチームを離脱し、所属球団タイガースのキャンプに戻ることになった。米国代表のマーク・デローサ監督が9日（日本時間10日）、明らかにしたと、大会公式サイトが伝えた。

2年連続でア・リーグのサイ・ヤング賞に輝いたスクバルは7日（同8日）の1次ラウンドB組・英国戦に先発。3回41球を投げ、2安打1失点5奪三振の好投でチームを連勝に導いた。今大会は1試合のみの登板予定だったが、代表の一員として高揚感を覚えたようで、試合後には「こうした環境に入り、そこから離れるのは難しい。キャリアの中でも最も難しい決断の一つ」と代表残留の可能性も示唆していた。

今季終了後にはFAで超大型契約が予想されており、出場継続については球団、代理人、家族と話し合い「数日以内に決断を下すつもり」と明かしていた。2大会ぶりの優勝を目指す米国はB組で2連勝しているが、まだ1次ラウンド突破も決まっていない。

デローサ監督は「1次ラウンドが終われば離脱する予定だった。米国代表のユニホームを着てマウンドに立ち、チームメートと一緒に過ごすことは特別なことなので、気持ちが揺れ動いたのは分かる」とコメント。「まずは彼がチームのためにプレーする決断をしてくれたことに感激している。違う状況であれば彼もチームを去ることはなかっただろう。FAとなり、破格の契約を手にし、3年連続でサイ・ヤング賞に輝くチャンスを考えれば、99パーセントの選手がそう思うのは理解できえる。我々のためにプレーしてくれたことを誇りに思う」と話した。