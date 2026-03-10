ENHYPENのJUNGWONが、5月15日に公開される映画『正直不動産』の挿入曲「声（feat. JUNGWON of ENHYPEN）」にフィーチャリングで参加する。

2022年に放送され、スペシャルドラマ、続編となるシーズン2、スピンオフスペシャルドラマが放送されたドラマ『正直不動産』。小学館『ビッグコミックス』で連載中の漫画作品が原作となっている。その作品が元となった同映画では、山下智久が主演を担当。さらに、同楽曲の作詞を山下自らが手がけている。

今回のコラボレーションでは、JUNGWONの持ち味である繊細かつ中毒性の高い歌声が、山下の紡ぐメロディと音楽的シナジーを引き起こしているという。ENHYPENのリーダーとして活動するときとは一味違う、JUNGWONの新たなボーカリストとしての一面を見ることができる。

■JUNGWON（ENHYPEN） コメント

初めて日本のアーティストの方の楽曲に参加させていただき光栄ですし、映画の挿入歌を歌うことも初めてだったので、とても良い経験になりました。個人的にこうした穏やかな雰囲気の楽曲が好きなので、制作過程も非常に楽しかったです。完成した音源を聴いた際、山下さんとの歌声の相性が想像以上に良く、とてもマッチしているなと感じました。日本にいるファンの皆さんに、この曲を通じて少しでも近くに感じていただければ嬉しいです。すぐに会いに行きますね。映画『正直不動産』も応援よろしくお願いします！

■山下智久 コメント

答えが明確でなくとも、進む先が見えなくとも構わない、不安や揺らぎを否定せず、むしろそれらをすべて受け止めてくれるような曲にしたくて、丁寧に紡ぎました。この音が、誰かの孤独な瞬間に寄り添い、少しだけ心の重さを軽くできたら嬉しいです。そしてJUNGWON君と、彼の素晴らしい才能とのコラボをとても嬉しく思います。楽しみにしていてください。

