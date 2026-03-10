永作博美が主演を務める4月期のTBS火曜ドラマ『時すでにおスシ!?』に関根勤、杏花、平井まさあき（男性ブランコ）が出演することが決定した。

本作は、“飯炊き3年握り8年”といわれる伝統ある鮨職人の世界と、現代の価値観が交差する鮨アカデミーの中で描かれる完全オリジナルの人生応援ドラマ。『マイダイアリー』（ABCテレビ・テレビ朝日系）の兵藤るりが脚本を手がけ、『ライオンの隠れ家』（TBS系）の坪井敏雄、『この恋あたためますか』（TBS系）の岡本伸吾、『不適切にもほどがある！』（TBS系）の金子文紀が監督を務める。

主演の永作は、子育てを終え、50歳で久しぶりに訪れた“自分の時間”に戸惑いながらも、“鮨アカデミー”で第二の人生を歩み始める待山みなと役を担当。そして、“鮨アカデミー”の堅物講師・大江戸海弥を松山ケンイチが演じるほか、佐野史郎、ファーストサマーウイカ、中沢元紀、山時聡真の出演がすでに発表されている。

関根が演じるのは、みなと（永作博美）が通う“鮨アカデミー”の学長・横田宗満。横田は「鮨の文化をより多くの人に広める場所を作りたい」という思いからアカデミーを開校し、職人としての腕は超一流だが“訳あり”の大江戸を講師に迎える人物だ。関根がTBSドラマに出演するのは、1996年放送の『蔵間・愛と涙の2500日「永遠の千秋楽」』以来、実に30年ぶり。主演の永作とは、映画『八日目の蝉』で永作が日本アカデミー賞最優秀助演女優賞を受賞した際、関根が授賞式の司会を務めていたという縁もある。関根は自身の役柄について、「私の役は、鮨アカデミーの学長ですが、熱い気持ちの持ち主で自分に似ていると思います」とコメントした。

杏花が演じるのは、みなとが働くスーパーでアルバイトをしている個性派女子・崎田愛華。崎田は、デビューを目指してバンド活動に勤しんでいるが、チャンスをつかめず、将来について悩み始めている。スーパーの常連客・大江戸のことを「さかな組長」と呼んでおり、その名付け親でもある。杏花は自身の役柄について、「私が演じる愛華は、『好き』という気持ちを簡単に手放さない芯の強い子で、不器用ながらも選んだ道を信じて前に進む彼女に自分自身と重なる部分を多く感じています」と語った。

男性ブランコの平井が演じるのは、スーパーの鮮魚担当として働くベテラン社員・沼田大。沼田は3人の子どもを育てるパパで、みなととは同じ親目線で話し合えるおしゃべり仲間でもある。沼田の一言がきっかけでみなとは第二の人生を考えるようになる。平井は『ライオンの隠れ家』（TBS系）で連続ドラマ初レギュラー出演を果たしており、俳優としても活躍の場を広げている。平井は自身の役柄について、「僕が演じさせていただくのは魚好きな、スーパーの鮮魚担当の沼田大です。みなとさんのおしゃべり仲間です。いい響き、おしゃべり仲間」とユーモアを交えて説明している。

コメント関根勤（横田宗満役）今回のドラマは悪い人が誰も登場しないので安心して楽しめると思います。私の役は、鮨アカデミーの学長ですが、熱い気持ちの持ち主で自分に似ていると思います。 登場人物たちがそれぞれの成長を遂げていくので、皆さん応援しながら観てください。

杏花（崎田愛華役）台本を読んだとき、物語の中に流れる時間のあたたかさと、人がもう一度歩き出す瞬間の尊さに心を掴まれました。 私が演じる愛華は、「好き」という気持ちを簡単に手放さない芯の強い子で、不器用ながらも選んだ道を信じて前に進む彼女に自分自身と重なる部分を多く感じています。 春の夜、観てくださる皆さんが少しでも肩の力を抜いて、自分のペースで進んでいいんだと思える時間を届けられたら嬉しいです。ぜひ放送を楽しみにしていてください！

平井まさあき（沼田大役）今、『時スシ』（勝手に略すみません）の6話分の台本をいただき、いただいたその日のうちに、夢中で全て読み尽くしてしまいました。第2の人生を歩まんとするみなとさんに感情移入したり、大江戸さんの不器用に笑い、様々な個性的な仲間たちが物語を形作っていく様がとても“素敵スシ”です。 僕が演じさせていただくのは魚好きな、スーパーの鮮魚担当の沼田大です。みなとさんのおしゃべり仲間です。いい響き、おしゃべり仲間。皆さんが落ち着ける心のオアシスとなれるよう尽力します。 僕自身も今後の『時スシ』の行方が気になって仕方ありません。早くこの「気になって仕方ありません」状態を視聴者の方々と共有したいです。ぜひ、『時スシ』を一緒に観ましょう！ （文＝リアルサウンド編集部）