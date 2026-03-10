本木雅弘が主演を務める黒沢清監督作『黒牢城』の公開日が6月19日に決定。あわせて特報映像が公開された。

参考：黒沢清監督作『黒牢城』に河内大和、吉岡睦雄、前田旺志郎ら出演 坂東新悟が織田信長に

本作は、第166回直木賞と第12回山田風太郎賞をW受賞、「このミステリーがすごい！」第1位ほか史上初4大ミステリー大賞（「週刊文春ミステリーベスト10」「ミステリが読みたい！」「2022本格ミステリ・ベスト10」）を制覇した米澤穂信の同名小説を映画化するミステリー大作。『岸辺の旅』『Cloud クラウド』などの黒沢が監督を務める。

主演の本木のほか、菅田将暉、吉高由里子、青木崇高、宮舘涼太、柄本佑、オダギリジョー、ユースケ・サンタマリア、吉原光夫、坂東龍汰、荒川良々、渋川清彦、渡辺いっけいらが出演する。

荒木村重（本木雅弘）は暴虐な織田信長のやり方に反発し、籠城作戦を決行する。城は織田軍に囲まれ孤立無援に。城内の血気盛んな家臣たちを抑えながら、村重は妻・千代保（吉高由里子）を心の支えに、城と人々を守ろうと苦心していた。そんな時、城内である少年が殺される事件が発生。その後も怪事件が次々と起こる。容疑者は、密室と化した城内に居る家臣や身内の誰か。城外は敵軍。城内には裏切り者。誰もが疑心暗鬼になっていく中、村重は牢屋に囚われた危険な天才軍師・黒田官兵衛（菅田将暉）と共に謎の解決に挑む。事件の驚きの真相とは。

公開されたメインビジュアルは、城主・荒木村重ら総勢13人の鋭い眼光が印象的なデザインとなっており、「心を読め」というコピーが登場人物たちの思惑が飛び交う濃密な心理戦を予感させる。

あわせて公開された特報映像は、織田信長（坂東新悟）に反旗を翻し、有岡城に籠城した荒木村重（本木雅弘）と、地下牢に幽閉した敵方の天才軍師・黒田官兵衛（菅田将暉）が対峙し、「謀りましたな、村重様！」と官兵衛が叫ぶインパクトあるシーンから始まる。密室と化した城内で次々と起こる殺人と怪事件を解決するため、村重は家臣たちを尋問するが行き詰まる。そして村重は事件のあらましや証言を記した調書をもって地下牢を訪れ、囚われた官兵衛に知恵を借りようとする様子が描かれる。一見忠実な家臣たちだが、果たしてその心の内にあるものは。そしてさまざまな思惑が交錯する中、妻・千代保（吉高由里子）は不安に表情を曇らせている様子も映し出されている。（文＝リアルサウンド編集部）