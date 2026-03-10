5月15日に全国公開される山下智久が主演を務める映画『正直不動産』の追加キャストとして吹石一恵、岩粼大昇（KEY TO LIT）、山粼努の出演が決定。あわせて山下智久×JUNGWON（ENHYPEN）の挿入曲入り本予告が公開された。

累計発行部数360万部を突破した小学館『ビッグコミック』連載中の漫画（漫画：大谷アキラ・原案：夏原武・脚本：水野光博／既刊20巻）を原作としたビジネスコメディドラマ『正直不動産』。2022年4月期にNHK総合でシーズン1が放送され、2024年1月にはスペシャルドラマ、続編となるシーズン2、2025年2月にはスピンオフ・スペシャルドラマが放送された。ひょんなことから“嘘がつけなくなってしまった”不動産営業マン永瀬財地と、後輩社員で“カスタマーファースト命”の月下咲良の二人が、家を売る人、そして求める人を相手に、正直さと誠実さだけを武器に海千山千の不動産業界で悪戦苦闘する姿が描かれた。

日本映画への出演は8年ぶりとなる山下が主人公・永瀬、福原遥が月下をそれぞれ演じるほか、市原隼人、泉里香、長谷川忍（シソンヌ）、見上愛、松本若菜、ディーン・フジオカ、大地真央、倉科カナ、高橋克典、草刈正雄がドラマ版に続き続投。監督は川村泰祐、脚本は根本ノンジがそれぞれ続投する。

吹石が演じるのは、トマト農園を一人で守り、桐山（市原隼人）が関わる大規模開発計画に巻き込まれていく道畑早苗。吹石は『S-最後の警官-奪還 RECOVERY OF OUR FUTURE』以来、約11年ぶりの映画出演となる。

岩粼が演じるのは、売れないミュージシャンで月下（福原遥）の幼なじみ・山口ヒロト。山口はライアー永瀬（山下智久）との過去の契約がきっかけで賃貸トラブルに発展してしまう。劇中で歌唱シーンがあることから、「歌も芝居もギターも上手い」という理由で起用された岩粼は、精度をよりアップさせるため、ギター演奏を猛特訓したと明かしている。

さらに、ドラマにも登場した神出鬼没の和菓子職人・石田努役の山粼の出演も決定。山粼と山下は『クロサギ』（TBS系）で初共演して以来、絆が深く、山粼のドラマ版『正直不動産』への定期的な出演も「智久のためなら」と山粼が快諾して実現したもの。今回も山下が師と仰ぐ山粼は、製作陣からのオファーに二つ返事で応え共演の約束を実現させた。

公開された本ポスターのビジュアルには「正直者は“夢”を見る!?」というキャッチコピーとともに、青空と東京の街並みを背景にして登坂不動産の月下（福原遥）らお馴染みのメンバーと追加キャスト、そして因縁のライバル・ミネルヴァ不動産の面々までが勢揃いしている。

あわせ公開されたて本予告では、嘘がつけない営業マン・永瀬財地（山下智久）の前に、現代社会の闇を象徴する不動産の難題が次々と立ちはだかる。海外不動産投資詐欺、悪質な地上げに加え、かつて「ライアー永瀬」として強引な契約を結んでいた時代の過去のトラブルまでが噴出し、絶体絶命の危機が永瀬を襲う。かつてのライバルであり元同僚の不動産ブローカー・桐山貴久との場面では、一触即発の緊張感が漂う一方で、永瀬が「友達として協力する」と宣言し、2人が共闘する展開も収められている。

また、本予告でも一部が流れる、山下自身が作詞を担った楽曲「声（feat. JUNGWON of ENHYPEN）」が本作の挿入曲に決定。山下にアーティストとしても本作にかかわってもらいたいという製作陣の長年の熱望が結実したこの楽曲には、ENHYPENのリーダーJUNGWONがフィーチャリングとして参加している。山下とJUNGWONからは楽曲についてのコメントも到着した。

なお、本作のムビチケが3月20日10時より一部オンラインサイトで販売される。

コメント

山下智久（挿入歌担当）答えが明確でなくとも、進む先が見えなくとも構わない、不安や揺らぎを否定せず、むしろそれらをすべて受け止めてくれるような曲にしたくて、丁寧に紡ぎました。この音が、誰かの孤独な瞬間に寄り添い、少しだけ心の重さを軽くできたら嬉しいです。そしてJUNGWON君と、彼の素晴らしい才能とのコラボをとても嬉しく思います。楽しみにしていてください。

JUNGWON（挿入歌担当）初めて日本のアーティストの方の楽曲に参加させていただき光栄ですし、映画の挿入歌を歌うことも初めてだったので、とても良い経験になりました。個人的にこうした穏やかな雰囲気の楽曲が好きなので、制作過程も非常に楽しかったです。完成した音源を聴いた際、山下さんとの歌声の相性が想像以上に良く、とてもマッチしているなと感じました。日本にいるファンの皆さんに、この曲を通じて少しでも近くに感じていただければ嬉しいです。すぐに会いに行きますね。映画『正直不動産』も応援よろしくお願いします！（文＝リアルサウンド編集部）