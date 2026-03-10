セリエA 25/26の第28節 ラツィオとサッスオーロの試合が、3月10日04:45にスタディオ・オリンピコにて行われた。

ラツィオはマッティア・ザッカーニ（MF）、ダニエル・マルディーニ（FW）、グスタフ・イサクセン（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するサッスオーロはアルマン・ロリエンテ（FW）、ムバラ・エンゾラ（FW）、ドメニコ・ベラルディ（FW）らが先発に名を連ねた。

その直後の2分に試合が動く。ラツィオのダニエル・マルディーニ（FW）がゴールを決めてラツィオが先制。

しかし、35分サッスオーロが同点に追いつく。クリスティアン・トルストベット（MF）のアシストからアルマン・ロリエンテ（FW）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

38分、ラツィオが選手交代を行う。ダニーロ・カタルディ（MF）からパトリック（DF）に交代した。

ここで前半終了。1-1の同点でハーフタイムを迎えた。

サッスオーロは後半の頭から選手交代。ルカ・リパーニ（MF）からネマニャ・マティッチ（MF）に交代した。

46分、ラツィオが選手交代を行う。アレッシオ・ロマニョーリ（DF）からオリバー・プロフストガード（DF）に交代した。

65分、ラツィオが選手交代を行う。ダニエル・マルディーニ（FW）からブレ・ディア（FW）に交代した。

68分、サッスオーロは同時に3人を交代。ムバラ・エンゾラ（FW）、ウリセス・ガルシア（DF）、ウォヨ・クリバリ（DF）に代わりルカ・モーロ（FW）、ジョシュ・ドイグ（DF）、セバスティアン・バルキエビッツ（DF）がピッチに入る。

79分、ラツィオは同時に2人を交代。マッティア・ザッカーニ（MF）、グスタフ・イサクセン（FW）に代わりペドロ（FW）、マッテオ・キャンセリエリ（FW）がピッチに入る。

83分、サッスオーロが選手交代を行う。イスマエル・コネ（MF）からダリル・バコラ（MF）に交代した。

後半終了間際の90+2分ラツィオが逆転。マッテオ・キャンセリエリ（FW）のアシストからアダム・マルシッチ（DF）がヘディングシュートを決めて2-1と逆転する。

そのまま試合終了。ラツィオが2-1で勝利した。

なお、サッスオーロは37分にルカ・リパーニ（MF）、58分にウリセス・ガルシア（DF）、86分にアルマン・ロリエンテ（FW）、88分にセバスティアン・バルキエビッツ（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-03-10 06:50:18 更新