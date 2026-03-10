本木雅弘主演、菅田将暉、宮舘涼太（Snow Man）ら出演映画『黒牢城』緊迫の特報映像＆メインビジュアル解禁

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

本木雅弘が主演を務め、菅田将暉、宮舘涼太（Snow Man）らが出演する映画『黒牢城』（こくろうじょう）より、緊迫の特報映像とメインビジュアルが解禁。併せて、公開日が6月19日に決定した。

■“孤立無援の城主”と“敵方の危険な天才軍師”が謎に挑む

特報映像では、織田信長に反旗を翻し、有岡城に籠城した荒木村重（本木雅弘）と、地下牢に幽閉した敵方の天才軍師・黒田官兵衛（菅田将暉）が対峙し、「謀りましたな、村重様！」と官兵衛が叫ぶインパクトあるシーンから始まる。

密室と化した城内で次々と起こる殺人と怪事件を解決するため、村重は家臣たちを尋問するが行き詰まる。そして村重は事件のあらましや証言を記した調書をもって地下牢を訪れ、囚われた官兵衛に知恵を借りようとする様子が描かれる。一見忠実な家臣たちだが、果たしてその心の内にあるものは…。様々な思惑が交錯するなか、妻・千代保（吉高由里子）は不安に表情を曇らせる。逃げ場のない「密室」で敵同士であるふたりが謎に立ち向かう緊迫の心理戦が映し出されている。

そしてメインビジュアルでは、城主・荒木村重ら総勢13名の鋭い眼光が印象的なデザインとなっており、「心を読め」というコピーのとおり、登場人物たちの思惑が飛び交う濃密な心理戦を予感させるとともに、観る者に対しても心理戦を仕掛けてくるような、ミステリアスな雰囲気を漂わせる。

■映画情報

『黒牢城』

6月19日（金）全国公開

原作：米澤穂信『黒牢城』（角川文庫/KADOKAWA刊）

監督・脚本：黒沢清

音楽：半野喜弘

出演：本木雅弘

菅田将暉 吉高由里子

青木崇高 宮舘涼太 柄本佑

ユースケ・サンタマリア 吉原光夫 坂東龍汰

近藤芳正 矢柴俊博 木原勝利 河内大和 吉岡睦雄 上川周作 前田旺志郎 坂東新悟

荒川良々 渋川清彦 渡辺いっけい ／ オダギリジョー

配給：松竹

(C)米澤穂信/KADOKAWA (C)2026映画「黒牢城」製作委員会

