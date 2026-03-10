山下智久主演映画『正直不動産』本予告＆ポスター解禁！山下が歌う挿入歌にはENHYPEN・JUNGWONが参加

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

山下智久が主演を務める映画『正直不動産』（5月15日公開）より、オールスター感溢れる本予告とポスターが解禁。

また、山下智久の「声(feat. JUNGWON of ENHYPEN)」が挿入曲に決定。追加キャストも発表された。

■「JUNGWON君との素晴らしい才能とのコラボをとても嬉しく思います」（山下智久）

今回解禁された本予告映像では、嘘がつけない営業マン・永瀬財地（山下智久）の前に、現代社会の闇を象徴する不動産の難題が次々と立ちはだかる。海外不動産投資詐欺、悪質な地上げに加え、かつて「ライアー永瀬」として強引な契約を結んでいた時代の過去のトラブルまでが噴出し、絶体絶命の危機が永瀬を襲う。かつてのライバルであり元同僚の不動産ブローカー・桐山貴久（市原隼人）との場面では、一触即発の緊張感が漂う一方で、永瀬が「友達として協力する」と宣言し、ふたりが共闘する胸熱な展開も収められている。

本ポスターのビジュアルは「正直者は“夢”を見る!?」というキャッチコピーとともに、青空と東京の街並みを背景にした清々しくも力強い仕上がり。登坂不動産の月下（福原遥）らおなじみのメンバーに加え、今回発表された追加キャスト、そして因縁のライバル・ミネルヴァ不動産の面々までが勢揃いし、まさに映画版にふさわしいオールスターキャスト集合のスペシャルなビジュアルとなっている。

■熱い友情を彩る山下智久の「声(feat. JUNGWON of ENHYPEN)」が本作挿入曲に！

また、山下自身が作詞を担った楽曲「声(feat. JUNGWON of ENHYPEN)」が本作挿入曲として決定。

山下にアーティストとしても本作にかかわってもらいたいという製作陣の長年の熱望が結実した本楽曲に、グローバルに活躍する7人組グループ・ENHYPENのリーダーJUNGWONがフィーチャリングとして参加、山下×JUNGWONのふたりによる奇跡のコラボレーションが実現した。

本楽曲は劇中、永瀬と桐山（市原隼人）の友情が描かれる重要なシーンで印象的に流れ、観客の胸を熱く焦がす。本編を彩る挿入曲にも注目だ。

■物語の鍵を握るキャストに、吹石一恵、岩崎大昇（KEY TO LIT）、山崎努の3名の追加が発表！

映画のゲストとして、吹石一恵、岩崎大昇（KEY TO LIT/「崎」は、たつさきが正式表記）が「正直不動産」初参戦。

トマト農園をひとりで守り桐山が関わる大規模開発計画に巻き込まれていく道畑早苗を演じた吹石は『Ｓ－最後の警官－奪還 RECOVERY OF OUR FUTURE』（2015年）以来、久々のスクリーン登場となる。売れないミュージシャンで月下の幼馴染・山口ヒロトを演じた岩崎はライアー永瀬との過去の契約がきっかけで賃貸トラブルに発展するという役どころ。劇中で歌唱シーンがあることから、「歌も芝居もギターも上手い」という起用理由の精度をよりアップさせるため、ギター演奏を猛特訓したと明かしている。

さらに、ドラマでも登場している、神出鬼没の和菓子職人、石田努役の山崎努（「崎」は、たつさきが正式表記）の出演も満を持して解禁。山崎と山下は『クロサギ』で初共演して以降の仲。山崎のドラマ版『正直不動産』への定期的な出演も「智久のためなら」と山崎が快諾して実現したもので、今回も山下が師と仰ぐ山崎は製作陣からのオファーにふたつ返事で応え、共演の約束を実現させた。

また、映画『正直不動産』ムビチケの発売が決定。3月20日10時より一部オンラインサイトで販売がスタートする。詳細は映画の公式サイトをチェックしよう。

■山下智久 コメント

■NHYPEN・JUNGWON コメント

■映画情報

『正直不動産』

5月15日（金）公開

出演：山下智久

福原遥

市原隼人 泉里香 長谷川忍 見上愛 松本若菜

ディーン・フジオカ 大地真央 / 倉科カナ 高橋克典 草刈正雄

原作：大谷アキラ（漫画）夏原武（原案）水野光博（脚本）『正直不動産』（小学館『ビッグコミック』連載中）

監督：川村泰祐

脚本：根本ノンジ

配給：ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント

(C)大谷アキラ・夏原武・水野光博／小学館 (C)2026 映画『正直不動産』製作委員会

