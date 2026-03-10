関根勤、30年ぶりTBSドラマ出演 『時すでにおスシ!?』で学長役
永作博美が主演を務めるTBS系4月期火曜ドラマ『時すでにおスシ!?』（毎週火曜後10：00）の追加キャストとして関根勤、杏花、平井まさあき（男性ブランコ）の出演が発表された。関根は1996年放送のドラマ『蔵間・愛と涙の2500日「永遠の千秋楽」』以来、約30年ぶりのTBSドラマ出演となる。
【写真】永作博美、松山ケンイチら…豪華キャストを紹介！
同作は、子育てを終えた50歳の主人公・待山みなと（永作博美）が、第二の人生に踏み出す姿を描く完全オリジナルの人生応援ドラマ。夫を事故で亡くして以来、息子のために生きてきたみなとが、3か月で鮨職人を目指す“鮨アカデミー”に入学することから物語が動き出す。堅物講師・大江戸海弥を松山ケンイチが演じる。
関根が演じるのは、みなとが通う“鮨アカデミー”の学長・横田宗満。鮨文化を広めたいという思いで学校を立ち上げた人物で、腕は一流ながら訳ありの講師・大江戸を迎え入れた張本人でもある。関根は「今回のドラマは悪い人が誰も登場しないので安心して楽しめると思います。私の役は、鮨アカデミーの学長ですが、熱い気持ちの持ち主で自分に似ていると思います」とコメント。「登場人物たちがそれぞれの成長を遂げていくので、皆さん応援しながら観てください」と呼びかけた。
また、みなとが働くスーパーの同僚として杏花と平井も出演。杏花は、音楽の夢を追いながらスーパーでアルバイトをする崎田愛華役を担当。台本について「物語の中に流れる時間のあたたかさと、人がもう一度歩き出す瞬間の尊さに心を掴まれました」と語り、「春の夜、観てくださる皆さんが少しでも肩の力を抜いて、自分のペースで進んでいいんだと思える時間を届けられたら嬉しいです」と思いを明かした。
一方、スーパーの鮮魚担当でみなとのおしゃべり仲間・沼田大を演じる平井は「第2の人生を歩まんとするみなとさんに感情移入したり、大江戸さんの不器用に笑い、個性的な仲間たちが物語を形作っていく様がとても“素敵スシ”です」と作品の魅力を語る。「皆さんが落ち着ける心のオアシスとなれるよう尽力します」と意気込みを見せた。
【写真】永作博美、松山ケンイチら…豪華キャストを紹介！
同作は、子育てを終えた50歳の主人公・待山みなと（永作博美）が、第二の人生に踏み出す姿を描く完全オリジナルの人生応援ドラマ。夫を事故で亡くして以来、息子のために生きてきたみなとが、3か月で鮨職人を目指す“鮨アカデミー”に入学することから物語が動き出す。堅物講師・大江戸海弥を松山ケンイチが演じる。
また、みなとが働くスーパーの同僚として杏花と平井も出演。杏花は、音楽の夢を追いながらスーパーでアルバイトをする崎田愛華役を担当。台本について「物語の中に流れる時間のあたたかさと、人がもう一度歩き出す瞬間の尊さに心を掴まれました」と語り、「春の夜、観てくださる皆さんが少しでも肩の力を抜いて、自分のペースで進んでいいんだと思える時間を届けられたら嬉しいです」と思いを明かした。
一方、スーパーの鮮魚担当でみなとのおしゃべり仲間・沼田大を演じる平井は「第2の人生を歩まんとするみなとさんに感情移入したり、大江戸さんの不器用に笑い、個性的な仲間たちが物語を形作っていく様がとても“素敵スシ”です」と作品の魅力を語る。「皆さんが落ち着ける心のオアシスとなれるよう尽力します」と意気込みを見せた。