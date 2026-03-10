山下智久×ENHYPEN・JUNGWON、映画『正直不動産』挿入歌でコラボ 追加キャストに岩崎大昇＆吹石一恵＆山崎努も決定
俳優の山下智久が主演を務める映画『正直不動産』（5月15日公開）の本予告映像とメインポスタービジュアルが解禁された。さらに、挿入曲として、山下が自ら作詞を手掛け、グローバルに活躍するENHYPENのリーダー・JUNGWON（ジョンウォン）をゲストに迎えた夢のコラボレーションが決定。加えて、物語に深みを与える追加キャストとして、岩崎大昇（KEY TO LIT※崎＝たつさき）、吹石一恵、山崎努（※崎＝たつさき）の出演も発表された。
【動画】山下智久×JUNGWONの挿入歌入り予告映像
今作は、2022年4月期以降スペシャルドラマ、シーズン2、スピンオフドラマとNHKで放送されてきた人気シリーズの映画化。ひょんなことから“嘘がつけなくなってしまった”不動産営業マン・永瀬財地（ながせさいち／山下）と、後輩社員で“カスタマーファースト命”の月下咲良（つきしたさくら／福原遥）の2人が、家を売る人、そして求める人を相手に、正直さと誠実さだけを武器に海千山千の不動産業界で悪戦苦闘する姿を描いた社会派コメディー。
「千の言葉のうち真実は三つしかない」という意味で、千三つといわれる不動産業界。わがままな顧客の要望、一癖も二癖もある資産家の大家たち、次々起こる不動産にまつわるトラブル、そしてライバル不動産会社としのぎを削る闘いに、嘘をつかない正直営業で立ち向かう主人公・永瀬の活躍が、大スクリーンで描かれる。
今回解禁された本予告映像では、嘘がつけない営業マン・永瀬の前に、現代社会の闇を象徴する不動産の難題が次々と立ちはだかる。海外不動産投資詐欺、悪質な地上げに加え、かつて「ライアー永瀬」として強引な契約を結んでいた時代の過去のトラブルまでが噴出し、絶体絶命の危機が永瀬を襲う。かつてのライバルであり元同僚の不動産ブローカー・桐山貴久（市原隼人）との場面では、一触即発の緊張感が漂う一方で、永瀬が「友達として協力する」と宣言し、2人が共闘する胸熱な展開も収められている。
また、本ポスターのビジュアルは「正直者は“夢”を見る!?」というキャッチコピーと共に、青空と東京の街並みを背景にした清々しくも力強い仕上がり。登坂不動産の月下らお馴染みのメンバーに加え、今回発表された追加キャスト、そして因縁のライバル・ミネルヴァ不動産の面々までが勢揃いし、まさに映画版にふさわしいオールスターキャスト集合のスペシャルなビジュアルとなっている。
また山下自身が作詞を担った楽曲「声（feat. JUNGWON of ENHYPEN）」が本作挿入曲として決定。山下にアーティストとしても本作にかかわってもらいたいという製作陣の長年の熱望が結実したこの楽曲に、グローバルに活躍する7人組グループ・ENHYPENのリーダーJUNGWONがフィーチャリングとして参加、山下×JUNGWONの2人による奇跡のコラボレーションが実現した。同楽曲は劇中、永瀬と桐山の友情が描かれる重要なシーンで印象的に流れ、観客の胸を熱く焦がす。本編を彩る挿入曲にも注目だ。
映画のゲストとして、吹石、岩崎が「正直不動産」初参戦。トマト農園を一人で守り桐山が関わる大規模開発計画に巻き込まれていく道畑早苗を演じた吹石は『Ｓ−最後の警官−奪還 RECOVERY OF OUR FUTURE』（15）以来、久々のスクリーン登場となる。売れないミュージシャンで月下の幼なじみ・山口ヒロトを演じた岩崎はライアー永瀬との過去の契約がきっかけで賃貸トラブルに発展するという役どころ。劇中で歌唱シーンがあることから、「歌も芝居もギターも上手い」という起用理由の精度をよりアップさせるため、ギター演奏を猛特訓したと明かしている。
さらに、ドラマでも登場している、神出鬼没の和菓子職人、石田努役の山崎の出演も満を持して解禁。山崎と山下は『クロサギ』で初共演して以降の仲。山崎のドラマ版「正直不動産」への定期的な出演も「智久のためなら」と山崎が快諾して実現したもので、今回も山下が師と仰ぐ山崎は製作陣からのオファーに二つ返事で応え、共演の約束を実現させた。
また、ムビチケの発売が決定。20日午前10時より一部オンラインサイトで販売がスタートする。
■「声（feat. JUNGWON of ENHYPEN）」についてコメント
▼山下智久
答えが明確でなくとも、進む先が見えなくとも構わない、不安や揺らぎを否定せず、むしろそれらをすべて受け止めてくれるような曲にしたくて、丁寧に紡ぎました。
この音が、誰かの孤独な瞬間に寄り添い、少しだけ心の重さを軽くできたらうれしいです。
そしてJUNGWONくんと、彼のすばらしい才能とのコラボをとてもうれしく思います。楽しみにしていてください。
▼JUNGWON
初めて日本のアーティストの方の楽曲に参加させていただき光栄ですし、映画の挿入歌を歌うことも初めてだったので、とても良い経験になりました。
個人的にこうした穏やかな雰囲気の楽曲が好きなので、制作過程も非常に楽しかったです。完成した音源を聴いた際、山下さんとの歌声の相性が想像以上に良く、とてもマッチしているなと感じました。
日本にいるファンの皆さんに、この曲を通じて少しでも近くに感じていただければうれしいです。すぐに会いに行きますね。映画『正直不動産』も応援よろしくお願いします！
