10日放送『ヒルナンデス！』に出演する（左から）今井美樹、いとうあさこ（C）日本テレビ

　歌手・俳優の今井美樹（62）が、きょう10日放送の日本テレビ系『ヒルナンデス！』（月〜金　前11：55）に登場する。火曜レギュラーのお笑いタレント・いとうあさこ（55）とともに静岡県と山梨県をまたぎ、春の絶景＆ご当地グルメを堪能する。

【番組カット】富士をバックに…空の階段を登る今井美樹＆いとうあさこ

　ロケでは今井の”意外な素顔”が明らかになった。今年でデビュー40周年、62歳を迎える今井は、インスタグラムを最近始めたことを告白。フォトスポットで思わずスマホを向ける場面や、写真に写り込んだ不要なものを削除したりとデジタルに強い一面を披露した。

　さらに旅の途中では、新曲やツアーへの意気込みも披露。さだまさしが作詞・作曲、夫の布袋寅泰がギターで参加した新曲「Smile」に、全国25公演のツアー、そして「自分自身の笑顔」を掘り起こしたいという現在の心境などを赤裸々に語った。

　お土産選びでは、いとうが今井の母親へ静岡銘菓「こっこ」をプレゼントする心温まる場面も。絶品グルメに富士の絶景巡り、乗馬体験など、ふたりが繰り広げる癒やしの旅に注目だ。