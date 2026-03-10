¡ÚWBC¡ÛÂçÃ«æÆÊ¿¤Ë°æÃ¼´ÆÆÄ¡Ö¸«¤Æ¤¤¤ÆÍê¤â¤·¤¤¡×¥Á¡¼¥à¤Ø¤Î»ÑÀª¤ò¹â¤¯É¾²Á¡¡ÂÇ¤Ã¤Æ¤Ï3Àï2È¯¡õÂÇÎ¨.556
¥ï¡¼¥ë¥É¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¥¯¥é¥·¥Ã¥¯(WBC)¤Ç³«Ëë3Ï¢¾¡¤·¤¿ÌîµåÆüËÜÂåÉ½¡¦»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡£9Æü¡¢°æÃ¼¹°ÏÂ´ÆÆÄ¤¬¥Á¡¼¥à¤ò¤±¤ó°ú¤¹¤ëÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÂçÃ«Áª¼ê¤Ï6Æü¤Î¥Á¥ã¥¤¥Ë¡¼¥º¡¦¥¿¥¤¥Ú¥¤Àï¤ÇÀèÀ©¤ÎËþÎÝ¥Û¡¼¥à¥é¥ó¡¢7Æü¤Î´Ú¹ñÀï¤Ç¤ÏÆ±ÅÀÃÆ¤È³«Ëë¤«¤éÇúÈ¯¡£8Æü¤Î¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢Àï¤³¤½Ìµ°ÂÂÇ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î2»Íµå¤òÁª¤Ó¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤³¤Þ¤Ç¤Î3»î¹ç¤Ç¤ÏÂÇÎ¨.556¡¢2ËÜÎÝÂÇ¡¢6ÂÇÅÀ¡¢4»Íµå¡¢½ÐÎÝÎ¨.692¡¢Ä¹ÂÇÎ¨1.333¤ÈÁÇÀ²¤é¤·¤¤À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿ÂçÃ«Áª¼ê¤Ï»î¹ç°Ê³°¤Ç¤â¥Á¡¼¥à¤ò¤±¤ó°ú¡£ËÌ»³ÏË´ðÅê¼ê¤Ë¿·¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Î¹Í°Æ¤ò°ÍÍê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥×¥ì¡¼°Ê³°¤Ç¤â¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤È¤Î´Ø¤ï¤ê¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥°¥é¥¦¥ó¥ÉÆâ³°¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ëÂçÃ«Áª¼ê¡£¤½¤Î»ÑÀª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°æÃ¼´ÆÆÄ¤Ï¡Ö»î¹ç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éÀèÆ¬¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢À¼¤ò´Þ¤á¤Æ±ß¿Ø¤Ê¤É¤Ç(Ê·°Ïµ¤ºî¤ê¤ò)¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¸«¤Æ¤¤¤ÆÍê¤â¤·¤¤¡×¤È¤½¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤ò¹â¤¯É¾²Á¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡Ö»Ä¤ê¤Î»î¹ç¤â¤¹¤Ù¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡×¤È¡¢Í¥¾¡¤Þ¤Çº£¸å¤â¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤³¤È¤òË¾¤ß¤Þ¤·¤¿¡£