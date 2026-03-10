冷えた走りは許されない。追い込まれた立場で、HONDAのエンジンが過熱した。「大和証券Mリーグ2025-26」3月9日の第1試合はTEAM雷電・本田朋広（連盟）が2月20日以来の個人7勝目を挙げた。

【映像】ド派手に決めた！役牌だけで4翻ある強烈親跳満

チームは6日、萩原聖人（連盟）が▲83.0の大敗を喫し、セミファイナル進出ボーダーラインとなる6位の座を渋谷ABEMASに明け渡していた。「トップを取れなければ俺が取るから思いっきりやって来いよ」とリーダー・瀬戸熊直樹（連盟）に背中を押されて本田が登板したこの試合、東家から本田、BEAST X・鈴木大介（連盟）、KONAMI麻雀格闘倶楽部・伊達朱里紗（連盟）、EARTH JETS・逢川恵夢（協会）の並びで開始した。

東1局の親番。先制リーチが流局し、まずはテンパイ料1500点を入手。続く1本場、本田は積極的な仕掛けで周囲にプレッシャーをかける。中・白を仕掛け、ピンズの混一色を見据えて前進。先に鈴木大介がリーチをかけてきたが、本田もダブ東と南のシャンポン待ちでテンパイ。その後、山に唯一残っていたアガリ牌であるダブ東をツモ。強烈な高目引きで、ダブ東・白・中・混一色・ドラの1万8000点（＋300点）が完成した。

東3局2本場では伊達から2600点（＋600点）をロン。攻める局面と守る局面をはっきり分けた打ち回しで、巧みにリードを維持する。アガれそうな手はリーチ。難しい形は無理をしない。判断をぶらさず南4局へ進むと、最後は中・赤の2000点をツモって決着となった。

試合後は「僕が勝てていない時に、萩原さんに頑張ってもらっていた。最近は萩原さんが調子を落としていて、ここで僕が勝たないとただの役立たずなので、なんとか頑張れてよかったです」とコメント。東1局1本場の親跳満ツモは「（卓の）下でガッツポーズしていましたよ！『やった！』と。久しぶりにうれしかったですよ」と笑顔を見せた。

ファンに対しては「『最後までドキドキさせちゃいます』みたいなことを言って、本当にドキドキさせていますが、安心してセミファイナルに行けるように頑張りたいと思います」とメッセージを送った本田。最後の1戦までもつれるであろうセミファイナル進出争い。本田のエンジンが温まった以上、隙のない戦いが展開されそうだ。

【第1試合結果】

1着 TEAM雷電・本田朋広（連盟）4万8700点／＋68.7

2着 BEAST X・鈴木大介（連盟）2万6700点／＋6.7

3着 EARTH JETS・逢川恵夢（協会）1万7700点／▲22.3

4着 KONAMI麻雀格闘倶楽部・伊達朱里紗（連盟）6900点／▲53.1

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

