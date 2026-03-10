2026WBC(ワールドベースボールクラシック )1次ラウンドプールBで激戦を繰り広げているアメリカ、メキシコ、イタリアの三か国。いずれも2勝無敗で三つどもえの戦いとなる中、日本時間10日から直接対決が始まります。

準々決勝に進めるのは上位2チームのみ。3勝1敗で並んだ場合は、当該チーム同士の失点率で争われます。

最初の直接対決は、日本時間10日のアメリカ対メキシコ。アーロン・ジャッジ選手やカイル・シュワバー選手などMLB屈指の打者がそろうアメリカは、初戦のブラジル戦(15-5)、2戦目のイギリス戦(9-1)といずれも圧勝しています。対するメキシコは、初戦のイギリス戦(8-2)を制すと、続くブラジル戦では4HR含む16安打16得点の猛攻で大勝を飾りました。

直接対決では先発予定がアメリカはポール・スキーンズ投手、メキシコは2大会連続出場となるマニー・バレダ投手が名前を連ねます。昨季MLBでサイ・ヤング賞に輝いたスキーンズ投手に対し、アレハンドロ・カーク選手やランディ・アロザレーナ選手らを擁するメキシコ打線がどれだけ本領を発揮できるか注目です。

また、日本時間11日にはアメリカとイタリア、12日にはメキシコとイタリアが対戦。イタリアは初戦のブラジル戦は3HR含む12安打で(8-0)と圧倒し、続くイギリス戦でも2HRを含む12安打で(7-4)と勝利を飾るなど、打線が勢いに乗っています。

上位2チームは、投打に超一流プレーヤーを集め、磐石の布陣を整える優勝候補アメリカか、前回大会で日本を苦しめたメキシコか、はたまた実力を伸ばし続けるイタリアか。激戦必至の直接対決から目が離せません。