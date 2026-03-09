Image: Raymond Wong / Gizmodo US

先週発表されたNothingのヘッドホンHeadphone (a)。昨年リリースされたNothing初のヘッドホンHeadphone (1)をベースにした廉価モデルです。

このHeadphone (a)は日本での販売価格が税込2万7800円で、Headphone (1)は税込3万9800円。その1万2000円の価格差は、素材と音にあらわれています。

米Gizmodo編集部が発売前にNothing Headphone (a)をレビューしました。

Headphone (a)は現在予約受付中。日本限定カラーであるイエローをのぞく、ブラック、ホワイト、ピンクの各色は3月13日発売です。

出費を抑えつつNothingのヘッドホンが欲しいという人のためのモデル、それがNothing Headphone (a)です。昨年7月にリリースされたHeadphone (1)以来となる、Nothingの新型ヘッドホン。

Nothingの(a)シリーズの戦略ポイントは2つ、カラバリ豊富でお値段は控えめ。ただし、低価格を実現するには何かを犠牲にする必要があり、Nothingに限らず廉価モデルを購入する人は、その犠牲が自分にとっての許容範囲内かどうかを見極める必要があります。

Headphone (1)をベースにしたデザイン

Headphone (1)からどこを妥協したかを語る前に、なぜHeadphone (a)が欲しいのか。これは簡単なことで、(1)より安くて、ビジュがいいからです。

新たにピンクとイエローというポップな色味が追加されたのは大きな魅力。ただし、今すぐ手に入るのはブラック、ホワイト、ピンクのみで、キーカラーと思われたイエローが4月発売なのはちょっと残念かな。

ちなみに、レビュー端末はホワイトでした。

Headphone (1)のカセットテープのようなデザインこそないものの、競合と比較すると圧倒的に個性派なデザインは廉価モデルでも健在です。イヤーカップが(1)と同様に長方形なのもよし。

ただ、(1)はアルミとプラのミックス素材だったのが、(a)はプラのみ。素材感にちょっとしたチープ感があるのは否めません。しかし、その分(1)の329グラムよりも軽い310グラムになったので、プラマイゼロと考えることも。

わずかに軽くなっただけですが、それが装着感のアップに貢献しているのか、(1)よりも付け心地は良好。クールな見た目のヘッドホンをより長く着けていられそう。

(1)と同じく本体に機械式の物理ボタンや音量ローラー、パドルといったコントロール類を備え、移動中でもいちいちスマホを取り出さずに操作できます。音量ローラーは長押しでノイキャンモードを切り替え、1度押しで再生や一時停止。パドルは選曲に使います。

さて、見た目や触り心地はHeadphone (1)と同等とは言わないまでも、遠くはない水準なのですが、音質はそうもいかないようで…。

Aクラスではない音

そんなHeadphone (a)、音のクオリティはAクラスじゃないんです。冒頭で述べたとおり、お手頃価格のモデルには低価格と引き換えにされるものがあります。Headphone (a)でいうと、その最たるものが音。

正直、Headphone (1)と(a)を聴き比べると、ハッキリわかるほどにサウンドクオリティが違います。

Headphone (1)は、KEFをパートナーに迎えてチューニングしたHiFiオーディオが魅力でした。が、このコラボは今回のHeadphone (a)にはなし。2つのモデルを交互に試すとサウンドの差は歴然。(a)は微妙なニュアンスが再現できず、それがそのまま明確なサウンドの差になってしまっているのです。

とはいえ、単純にHeadphone (a)の音が悪いというわけではなくて、(1)と比べると明らかに劣るというだけ。特に高音で差が出ます。(a)の方がキンキン感が強い。ザ・リプレイスメンツの「Sixteen Blue」で聴き比べをしたのですが、(1)の方がナチュラルで歪みが少ない印象でした。

一方で低音は、安価〜中価格帯のワイヤレスヘッドホンあるあるで、低音を意識するあまり「やりすぎ感」がでてしまっているような。

これは、ポジティブにとらえるなら、低音は重ければ重いほうがいいという人なら好きな音質かも。僕個人的には低音の強調を大袈裟に感じてしまいましたが、これは全体のバランスの問題です。

音でいうと、Nothing (a)は、NothingのサブブランドであるCMFが昨年リリースしたCMF Headphone Proに近いかもしれません。CMFのレビュー時にも、低音の人工強化感の強さを感じましたが、今回もそれに似ているかと。

サウンドクオリティと同じく、通話クオリティも「悪くはないけど、Headphone (1)より劣る」という位置付けだと思います。

Gizmodo編集部内を歩きながら数分の通話をしたところ、僕は相手の声がクリアに聞こえたものの、相手からは周辺のノイズがうるさいと言われてしまいました。

編集部内の誰かの声も聞こえたし、手を洗っていたときは水の音も聞こえたとのこと。通話相手につけてもらった点数は10点満点中7点。これ、あまりよくないですね。

良くも悪くも価格に見合った音。並べるなら、ベスト・ベター・グッドで上から順に、Headphone (1)・Headphone (a)・CMF Headphone Proかな。

バッテリーもちはA+クラス、ANCもいい

音ではHeadphone (1)に劣るものの、バッテリーでは圧勝です。

なにしろANCなしで135時間、ありで75時間。(1)はANC（アクティブノイズキャンセリング）なしで80時間、ありで35時間ですから、(1)のバッテリーもちも悪くはないけど、(a)が強すぎる。

レビューしたところ、75％充電で使い始めて3日後（1時間程度の通勤2往復半含む）で、まだ60％あったので、公式のバッテリーもちと同じです。

そしてノイキャンがね、いいんです。ちょっと「おっ？」て声が出るくらいよかった。Headphone (a)のANCは価格以上かも。アクティブ＆パッシブのノイキャンがいい仕事しています。

地下鉄で使ってみると、その日たまたま乗り合わせた何かを大声で叫んでいる人の声を見事にブロックしてくれました。「Nothing X」アプリから、アダプティブANCの発動も可能。僕はヘッドホンを使うときは基本ANCありで使っているので、わざわざアダプティブモードを使う必要は感じませんでした。

機能全体でいうと、価格を抑えた上でNothing (1)と同じ機能が使えるのはお得感があります。

「Nothing X」アプリで、プリセットのイコライザーや他のユーザーが共有したカスタマイズイコライザーを使うことも可能。低遅延モードや空間オーディオを使ったコンサートモード、シネマモードもあります。

まぁ、これらに関しては使ってはみたものの特にどうということもなく。むしろコンサートモードでは音が悪くなったような気も。周辺音が聞こえるトランスペアレントモードもありますが、音の自然さやクリアさはAppleのAirPods Maxほどではないかな。

総評

バッテリーもち最高の安定したヘッドホン。ただし、NothingフラッグシップモデルのHeadphone (1)と比べると、どうしても音が劣ります。

つまり、音を重視する人にはそもそも向かないモデル。ただ、繰り返しますが、Headphone (1)の音が悪いわけではないのです。デザインもHeadphone (1)の方が際立っていますが、Headphone (a)だって他社製品よりは個性的。

音よりも価格とバッテリーもち、カラフルさを重視する人にはぴったり。

いいところ：バッテリーもちよし、カラバリとデザインよし、ANCがいい 残念なところ：音がHeadphone (1)より劣る、カラバリ黄色の発売が遅い、通話品質がいまいち