″神スタイル″でファンを魅了…！韓国ゴルフ界セクシークイーン｢私も日本でプレーしてみたいです！｣

美しき飛ばし屋は日本通

「日本のレベルは本当に高くて魅力的です。私もファンの一人です！」

３月５日、今シーズンの女子プロゴルフ国内ツアーが幕を開ける。11月末まで続く長く華麗な戦いを前に、″大の日本通″という韓国の人気プロが海の向こうからエールを送ってくれた。

その名はユ・ヒョンジュ（31）。Ｋ−ＰＯＰアイドルだと言われても違和感ないルックスに加えて、172cmの高身長。トップモデル顔負けの引き締まった″神スタイル″で平均飛距離250ヤードをカッ飛ばすプレースタイルがウケて、インスタグラムのフォロワーは40万人超を誇る。

実は彼女、’18年に日本ツアーの出場権を争うＱＴ（予選会）に挑戦し、さらに’19年には推薦出場で『ヤマハレディース』を戦った経験を持つ。日本でもファンが多いことを伝えると、白い歯を見せた。

「日本のコースはキレイなのですごく好きです。コース中に障害となる大きな木があったり、グリーンが砲台でしかも小さいものが多く、韓国に比べると難しい印象です。だから日本の選手は技術が磨かれるのかもしれません。

印象的だったのは『ヤマハ』の時に初日から一緒に回った原英莉花プロ（27）！背が高くてドライバーの距離も出るし、何より可愛くて素敵だと思いました」

日本では「ペンシム」にも驚かされたという。ギャラリーやファンから選手への情熱や反応のことだ。

「試合後、大勢のギャラリーがキチンと並んで待っていたんです。プレー中もすごく静かで、皆さん、ゴルフを観ることに集中していて。韓国のファンはお揃いのＴシャツやグッズ、団扇（うちわ）を作ってアイドルのファンのように賑やかに応援する方たちが多いんです。だから日本のファンの礼儀正しさには驚かされました」

日本食が好きすぎる！

今でも日本でプレーすることに憧れているというユ・ヒョンジュ。「出られるならぜひ出場したい！ 運営の方、連絡お待ちしてま〜〜す！」とアピールも欠かさなかった。

国内ツアーでラウンドしたのは一度きりだが、プライベートではすでに20回以上、来日しているという。好んで食べるのがすき焼きだ。

「とくに好きなのは東京・銀座にある『瀬里奈』。初めて食べた時は美味しすぎてビックリしました！ 他にもラーメン、寿司、焼き肉……。コンビニのサンドウイッチやデザートまで美味しすぎるので、日本に行くといつも太って帰ってくる気がします（笑）。あとは表参道や銀座を歩くのも楽しい。私はヴィンテージが好きなので、日本のショップを探検して、良いアイテムを手に入れるのも楽しい」

日本のゴルフファンの間では″セクシークイーン″として親しまれているユ・ヒョンジュ。「どんな評判であれ、関心を持ってくれるのはプロとしてうれしい」と言うが、その表情には地道な努力を積み重ねてきた自負が滲（にじ）んでいた。

「シーズンオフはゴルフの練習に加えて週２〜３回、ウエイトトレーニングをします。もともと身体が細くて……、小学生のころにゴルフを始めたんですが、当時は父に毎日腕立て伏せをさせられていました。最初は５回しかできなかったのが、300回は余裕でできるようになって（笑）。今もトレーニングに取り入れています」

最後に自身の今シーズンの目標について聞くと「具体的な目標を決めるとなぜか上手くいかないので……（笑）」と濁しつつ、こう語った。

「今はただ楽しくゴルフをしたい。それが一番です。その点、日本は本当にい良い思い出しかない。また日本でプレーしたいですね！」

その勇姿を、国内ツアーで拝めることを願わずにはいられない。

『FRIDAY』2026年3月13・20日合併号より

取材・文：金明碰（キム・ミョンウ）