めずらしい毛色の猫がこちらをじっと見つめていて…？美しすぎる凛としたたたずまいは29万5千回を超えて表示され、2万3千件のいいねが寄せられることとなりました。

【写真：珍しい『チョコレートのような毛色の猫』→胸元には……素敵な光景に心奪われる】

チョコレート色の美しい毛並み

X（旧Twitter）アカウント『@harusyun21』に投稿されたのは、めずらしい毛色の猫がじっとこっちを見つめている画像です。写っているのは元保護猫の「はる」ちゃん。深いチョコレート色の毛並みと、胸元にあるふわりとした白いワンポイントが人目を引きます。この日飼い主さんがふと見てみると、はるちゃんが澄ました表情でおすわりをしながら飼い主さんに熱い視線を送っていたのだそうです。

どこか気品を感じてしまうのは、体全体が高級チョコレートのような色味をしているからなのでしょうか。胸元の白い毛はあふれ出すクリームのようにも見え、とても愛らしい限り。はるちゃんの姿を見た飼い主さんは、ついチョコレート菓子を連想してしまわれたとのことでした。

同居猫との穏やかな日々

ほかの投稿では、同居猫の「しゅん」ちゃん（黒猫、保護猫）と仲良く過ごす姿も披露してくれているはるちゃん。しゅんちゃんの脇腹を枕にしながらお昼寝したり、今度は逆にしゅんちゃんに “肉球枕”をしてあげながらお昼寝したり、2匹は仲良く暮らしているのだそう。

自由でマイペースに日々を楽しむはるちゃんとしゅんちゃんの姿は、これからもたくさんの人々に元気と癒しを届け続けてくれることでしょう。

Xアカウント『@harusyun21』では、この他にも猫たちのおもしろくてかわいい姿をたくさん見ることができます。

記事冒頭でご紹介したお座りするチョコレートスイーツのような投稿には、「見事なチョコレートキャットいいですね！」「チョコレート色の猫ってめずらしい」「クリームがはみ出しているのがまたなんともw」「なんかおいしそうw」など、たくさんのコメントが寄せられています。

写真・動画提供：Xアカウント「@harusyun21」さま

執筆：藤井花音

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。