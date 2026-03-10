可愛いがとまらなぁぁぁい！（幸）【Francfranc】テンションあがる♡「日用雑貨」

【Francfranc（フランフラン）】には、日常の何気ないシーンを華やかに彩る雑貨が豊富に揃っています。今回は、日々の暮らしにときめきを添えてくれる、デザイン性と機能性を兼ね備えた優秀な日用雑貨をご紹介します。

生活感を抑えてお部屋を格上げするティッシュカバー

市販のティッシュボックスに被せるだけで、インテリアの一部としてなじむ上品なデザインの「プリーレ ティッシュカバー アイボリー」。落ち着いたアイボリーの色味が、空間に洗練された印象を与えます。愛用している@risa_.pianoさんによると「カポッと上から被せるだけで簡単」とのことで、手軽にお部屋の雰囲気を整えたい人にフィットしそうなアイテムです。

バッグの中を華やかに彩るツイード調素材のポーチ

春コーデに合わせたくなる、クラシカルなツイード調生地を贅沢に使用した「ツイード ポーチ S ピンク」。リップや目薬など、日常的に使う小物をスマートに収納できそうです。@risa_.pianoさんによると「バッグの中身まで可愛くしたいなら絶対チェックしてほしいアイテム」とのことで、持ち物の細部までこだわりたい人の気分を高めてくれるかも。

キッチンを明るく整えるスタイリッシュなボトル

片手で開閉できる使い勝手の良さと、キッチンに並べておきたくなるような愛らしいカラーが魅力の「オイル & ビネガーボトル S ピンク」。スリムな形状は場所を取らず、調理スペースを効率よく使いながらオシャレを演出します。SALEで購入した@risa_.pianoさんも「可愛い × お得の組み合わせは反則」と評価しており、実用性と見た目の良さを両立したい人に重宝されそうです。

身だしなみが楽しくなる！？「チャーム付き ミラー & ブラシ ライトブルー」

一見すると可愛らしいハートのバッグチャームですが、内側にはミラーとヘアブラシが収納されている便利な多機能アイテムです。バッグの持ち手に取り付けるだけで、外出先でもスマートに身だしなみを整えることができます。@risa_.pianoさんいわく「かばんにつけた瞬間、存在感がすごい」とのことで、自分用にはもちろん友人への贈り物としても喜ばれそうです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@risa_.piano様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里