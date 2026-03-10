【特別インタビュー】

吉井理人（前ロッテ監督／60歳）

昨年10月にロッテの監督を退任した吉井理人氏（60）。2019年に一軍投手コーチとして12年ぶりにロッテに復帰し、ピッチングコーディネーターを経て、23年に監督に就任。チーム強化に邁進した3年間の監督生活を今、初めて振り返る（全3回／第3回）。

打者で期待が大きいのは2年目の西川史礁（22）と8年目の藤原恭大（25）ですね。

西川は積極的にバットを振れるうえ、能力が高い。インコースに強いんですけど、あえて詰まらせて右方向に打てる。前でとらえて飛ばすこともできますが、それをやるとプロの投手のボールになる変化球を振ってしまう。だから少し引き付けて打つように。そういうバッティングした方が率は上がるし、ゆくゆく得になるからと、新監督のサブローが教えたんです。

体が柔らかいので、インコースでも上体をグーンとねじれる。プロでもあまりいません。いいバッターはそれができるので、これから良くなっていくと思う。

藤原は昨年、規定打席に達しました。もともと当てるのがうまい打者です。ただ、長打狙いで反動をつけようと、足を大きく上げて、なおかつ打つときに体をうまくねじれない不具合があった。けれども、追い込まれたらノーステップで打つようになった。あれで打ち方を少し覚えた感じ。追い込まれるまでも、もう少し、ステップを小さくすれば、体のブレが少なくなるので、ヒットゾーンに飛ぶ率は高くなると思う。本人は体のパワーがないと思ってるのか、足を上げて勢いをつけて打ちたがる。でも、いまの投手はクイックにしたり変化球を投げたり、タイミングをずらしにくるので、足を大きく上げていたら打てないと思う。

当時の村田コーチに相談したら、キャンプ中にすぐやってくれた。それから良くなった。あれは続けて欲しい。足を上げてステップするときに、体も一緒に前にいっていたのが、足を上げても待てるようになってきたので何かつかんだはずなんです。野球のことをしっかり考え、どうしたらいいか、自分で分かるようになってきたので、まだまだこれから伸びると思う。

大谷もメジャー行く前は足を上げてたけど、行ってからやめた。イチローもしかりです。日本人の体格でも、足を上げなくても飛ばせると思う。

捕手の寺地隆成（20）は期待できます。2年目なのにあれだけバットを振れるし、野球をめちゃくちゃ考えてます。ベンチで試合を見てるときも配球を一生懸命考えている。

あの若さでピッチャーともちゃんと話ができる。ミットで受けたボールを右手に持ち替えるのが稚拙なので盗塁を許してしまうものの、練習次第で直るし、盗塁されてもなんてことはない。彼もこのままいけばいい選手になると思う。

山本大斗（23）は足を大きく上げてタイミングを取る打者。うまくタイミングが合えば遠くに飛ばせる。いまの野球はタイミングを取らせてもらえないので、そこをどう克服するかがカギです。当たったら遠くに飛ぶので。二軍クラスだとOPS（出塁率＋長打率）が1.000近い実力になってきてる。一軍でもそうなる可能性は十分あるので、ずっと使っていた。二軍の帝王になるか、一軍のスーパースターになるか、今後次第ですね。

ロッテは投手も野手も力のある若手が多いだけに、外から期待して見ています。 （談）=おわり

