2021年2月のクーデターから5年、そして2025年3月末に起きた大地震から間もなく1年となるミャンマー。2025年12月から2026年1月にかけて総選挙が行われたが、政治や経済の不安定な状態が続く。



そのミャンマーで医療支援活動を行っているのが日本の認定NPO法人ジャパンハート。現在の最高顧問で小児外科医の吉岡秀人氏が1995年に医療活動を開始したのが始まりだ。現在は北部・ザガインと、最大都市・ヤンゴンに医療の拠点を置き、外来診療と必要があれば手術を行う。また、北東部・シャン州にも、数カ月に1回程度外来診療を行う拠点がある。さらに各地域の公立病院に移動診療の形で入り、医療の届きにくい地域などに赴く。診療はすべて無償だ。

2025年4月15日 巡回診療の様子 (左：河野朋子さん） 画像提供：認定NPO法人ジャパンハート

現地の医療マネジメントを担っているのが加古川市出身の河野朋子さん。約20年前に看護師としてミャンマーへ渡った。「元々国際医療をやりたかったが、自分の経験や技量を生かせる活動を行っていたのがジャパンハートだけで、当時は活動拠点がミャンマーだけだった」。1〜2年で日本に戻るつもりが20年。「予想外」だったと話す。地震から1年を迎えるのを前に、当時の様子や現在の状況などについて話を聞いた。



「ミャンマーは元々地震がほとんどない国。私がいた20年間でも震度2〜3ぐらいの地震が、年に1回あるかないかだった。私も現地の人もこんな大きな地震でこれほどの被害を受けるとは思っていなかった」と振り返る。

2025年4月4日 ザガインでの巡回診療の様子 黒の服を着ているのが河野朋子さん 画像提供：認定NPO法人ジャパンハート

2025年3月の地震の震源地は北部ザガイン。まさにジャパンハートが活動している地域だった。地震発生時、病院では手術が行われていたが、患者や医療スタッフは全員無事に避難。医療スタッフはすぐに屋外で被災した外傷患者の処置にあたった。河野さんはその時、ヤンゴンにいた。「ザガインの方で大きな地震があったというだけで他の情報が入ってこない。SNSを見ると、まさに私達が知っている場所が被害を受けていた。ザガインに通じる橋が落ちていたり、(中部の)マンダレーの街並みがつぶれていて、ジャパンハートとして何とかしないといけないと思い、被災地に行けるかどうかはわからないけど、とにかく次の日に車で向かった。一番暑い時期、40度を超えるような時期だったので、まず水。飲み水がなくなることは予想できたので、水を買いこんで。重いし一度に運ぶのも難しいけど、車に積めるだけ積み込んで出発した」と振り返る。被災地に近づくにつれ、道路状況が悪くなり、高速道路も通行止めに。対向車と「ここは通れる」「ここからは高速道路が使える」など情報交換をしながらザガインに入ったという。

2025年4月3日 マンダレーの様子 画像提供：認定NPO法人ジャパンハート

2025年4月3日 マンダレーの様子 画像提供：認定NPO法人ジャパンハート

水以外にも、薬が足りない、食べ物が足りないという声が現場から届くとそれを届ける。救急病院に医療物資がなくて治療ができないという声があればそこへ届ける。けが人は多くないが、病院が壊れて、体調不良者が外で暮らしているという情報が入ると、ジャパンハートのチームが病院を出て地域を巡回して診療する。「その時々でニーズが変わり、それに応じて過ごした。準備をしている間にニーズが変わることもあった。地震から1カ月ほどはほぼ被災地にいて時々ヤンゴンに戻るという怒涛の日々だった」と振り返る。

2025年4月4日 ワッチェでの食料配布の様子 画像提供：認定NPO法人ジャパンハート

2025年4月4日 ワッチェでの食料配布の様子 画像提供：認定NPO法人ジャパンハート

ジャパンハートが活動していたザガインの病院も被害を受けたが、地震から約2カ月後、6月初旬に一部再開した。地震から4カ月後の8月には、ジャパンハートが活動を行う範囲は改修が終わり、設備としては元に戻った。地震前と同じように診療を続けている。

2025年4月3日 ザガインの様子 画像提供：認定NPO法人ジャパンハート

そして2026年1月現在、被災した地域、マンダレーやザガインなどは、がれきの撤去が終わり、空き地が多くなった。河野さんは「市場がつぶれた所は、もともとあった建物の前の路上に市場ができていて、人々はそこで買い物をしている。学校は仮設校舎をみんなで使いまわしている。空き地を見なければ、地震前と同じような日常が戻ってきていると感じる。もちろん仮住まいの人や困っている人はいると思う。でも街を見たら活気が戻っているように見える」と話す。

2025年4月3日 ザガインの様子 画像提供：認定NPO法人ジャパンハート

2025年4月3日 ザガインの様子 画像提供：認定NPO法人ジャパンハート

ミャンマーでは、医療者の数が少なく、そのほとんどが都市部の大病院に集中している。地方や農村部には医師が常駐していない所も多く、看護師やコミュニティヘルスワーカーなどが医療の担い手となっている。河野さんは「ザガインでは、地震に関係なく医療を求める人が多い。公立病院はあるが機能しておらず、治安もよくないので、医療を受けたくても難しいという状況。国の情勢や変化によって医療へのアクセスが制限されている」と話す。そのような環境で医療支援を行っている。

2025年4月10日 巡回診療時に撮影した被災者のキャンプ (ジャパンハートスタッフ撮影）画像提供：認定NPO法人ジャパンハート

現地スタッフにとっても状況は厳しい。河野さんは「治安の悪い中、安全を確保しながら働いてもらう、医療にアクセスできる人達を増やせるような工夫をすることも考えないといけない。常に治安の状況を見ながらスタッフと相談しながら考える。(医療支援を)やめてしまうとその後患者は来なくなる。できるだけやめないことが重要」と話す。

左：河野朋子さん 画像提供：認定NPO法人ジャパンハート

時に患者は、通信状況がよくない中、治安もよくない中、何日もかけて病院に来ることがある。「だから、私達(日本人)も、現場に入るのは危ないと思っても、例えば3日間の活動予定が1日になってもやめずに活動する。病院に来られない人には、待っていても仕方ないので、地域の寺子屋や高齢者施設などこちらから出ていく」と河野さん。また地方の病院の設備では対応できないこともある。「大きな手術、例えばこどものがんの手術はなかなかできない。その場合はヤンゴンやマンダレーといった大都市のこども病院に重症の患者を集め、日本から専門医に来てもらい手術をする。自分たちの拠点で待っているだけではなく、日本の医療チームにできることはないか、常にさがしています」。

できることはないか、常にさがす。その姿勢の背景には河野さんの学生時代の経験がある。河野さんは大学1年生の時に、加古川で阪神・淡路大震災を経験した。「大学は休校になり、先生方は資格もあるので避難所で活動されていた。看護師を目指すものとして何かしたいという思いはあったが、どこへ行って何をすればいいのかわからなかった。当時は災害ボランティア(という制度)もない頃で、避難所になった中学校へ行き、支援物資の仕分けをしていた。でも何もできなかったという無力感のようなものが残った。その経験が生きたというより、あんな無力感を味わいたくない。ミャンマーでは軍政がどのように出てくるのかわからない、被災地で活動できるかもわからないけど、まずは行ってできることを探してやってみる。ここに繋がっていると思います」。

河野朋子さん 画像提供：認定NPO法人ジャパンハート

今後の活動について、河野さんは次のように話す。「まずはザガインの拠点病院での活動を続けていきたい。また全国に医療が受けられない人が多くいるというのはわかっているので、地方のこども病院など専門病院に日本人の医療者と共に入り、活動を続けていく。命に直結するような人達をひとりでも多く救っていけるように、ひとりでも多くの人に医療を届けられるように、いい形を探しながら挑戦してやっていきたい」と前を向く。

画像提供：認定NPO法人ジャパンハート

そして「ミャンマーのことを、まずは日本の人達に知っていただきたい。日本にいるミャンマー人も多いので知る機会は多いと思う。ミャンマーにはいろいろな国が関わっているが、ミャンマーの人は日本の支援に対する信頼感、安心感がすごい。日本の人が思う以上に日本のことを知っている。今このような状況で日本の支援は現地の人に届きやすく、受け入れてもらいやすい。それを含めてミャンマーのことをもっと知っていただきたい」。そう語る河野さん。ミャンマーへの思いにあふれていた。