マジシャンのIbukiが、11日放送予定のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月～金、後1・00）に出演する。



【写真】世界一になった瞬間のIbuk！世界的な雑誌でも表紙に

昨年7月マジックの世界大会“FISM”で日本人として初めてグランプリに輝き、弱冠25歳にして世界の頂点に立ったIbuki。実は会社員との二足のわらじを履く異色のマジシャンだという。今日は黒柳に会うため休暇を取っての出演！



両親は子どもの頃から「やりたいことをやりなさい」と常に尊重し、応援し続けてくれている。スタジオで披露された世界一のマジックに黒柳はまさかの絶句！



「マジシャン」を志したきっかけや、日々の生活で感じる「職業病」、Ibukiを支えるチームメートの存在など世界一までの歩みを明かした。世界が絶賛したマジックも余すことなく披露。“世界一のマジック”と黒柳のリアクションは必見！Ibukiも自身のインスタグラムで「徹子さんとのトークはもちろん、マジックがお好きな徹子さんのリクエストで、予定よりもたっぷり披露しました」と明かしている。



（よろず～ニュース編集部）