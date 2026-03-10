

BORO

BOROが、3月11日に3年ぶりのオリジナルアルバム『NO LIMIT!』をリリースする。

全曲書き下ろしの新曲10曲、そしてボーナストラック2曲で構成。ボーナストラックとして、1983年1月1日にリリースされ、スマッシュヒットとなった「ネグレスコ・ホテル」（大塚製薬「シンビーノ」CMソング）を新たに録音、更に、先行配信シングル「RIVER」の２曲を収録。

幾度となく病魔と闘い、その困難を克服してきたBOROが、自身の音楽創作活動に対する情熱に「限界無し！」という、強いメッセージを込めて制作した通算25枚目となるオリジナルアルバム。

BOROコメント

作品情報

BORO LIVE公演日程

BOROプロフィール

デビューしてからこれまで、リリースしたアルバムは新曲で勝負して来ました。病気を克服しては、全曲書き下ろしのアルバムをリリースしていくことを重ねて、ついに25枚目のオリジナルアルバム！創作意欲はNO LIMITなので、自分の音楽の旅がどこまでいくのか楽しみです！アーティスト：BOROタイトル：NO LIMIT!発売日：2026年3月11日（水）CD：全国主要CDショップ・オンラインショップで販売配信：主要音楽ダウンロードサービスにて同時配信予定[アルバム収録曲]01. BOSTON BAG02.過去を変えた男03. Joke & Joke04. Lonely Cat05.心の警報機06.子猫のうわさ07.真夏の逆転ホームラン08.ジョーカーは誰の手に09. RIVER - Acoustic Version10. MY STORY11. RIVER*12.ネグレスコ・ホテル**Bonus Track3月14日（土）神戸モズライトカフェ兵庫県神戸市中央区東川崎町1-5-7開場：17時 / 開演：18時＜先行配信シングル＞ネグレスコ・ホテル2026年1月14日（水）リリースRIVER2026年1月14日（水）リリース

兵庫県伊丹市出身。

BOROとは、オンボロ自転車に乗って街中を走り回っていた彼に、友人達がつけたニックネーム。

1979年内田裕也氏のプロデュースによる「都会千夜一夜」でデビューし、同年「大阪で生まれた女」が大ヒット。以来、本作を含む25 枚のアルバム、10枚のベストアルバム、24曲のシングル（配信含）を発表。沢田研二、松田優作、雪村いづみ、梓みちよ、島田紳助、近藤真彦、森進一、八代亜紀等多くのアーティストに楽曲を提供し、音楽プロデューサーとしても活躍している。

筋ジストロフィーの少女・綾佳ちゃんと出会い、1993 年「AYAKA 基金」を設立。32周年を迎えるこの活動では、歴代の厚生労働大臣や安倍元総理大臣に計13 回にわたり募金を寄託し、難病支援、研究推進を訴え続けている。

2003年自叙伝「プロペラのない飛行機」を出版。

2005年から約10 年の闘病生活を経て遂に健康を取り戻し、2015年9月には大阪の名曲ばかりを集めたトリビュートアルバム『 大阪で生まれた歌』 をリリースし大きな話題となった。アグレッシブな活動を開始したBOROは、2017年8月、京都大学iPS 細胞研究基金の支援歌「しあわせのおくりもの」を発表。同年11月には、アコースティックギターによるスタジオ一発録音のアルバム『SHOUT! 』 を発売し、2019年にはデビュー40 周年記念オリジナルアルバム『 RISING! 』を発売、2021年には、幾度となく襲い掛かってくる病魔と闘い、そして、それらを克服してきた不屈の魂を表現したオリジナルアルバム『OVERCOME』を発売し、2023 年には、世界平和を祈る強いメッセージを込めたオリジナルアルバム『MILESTONE』を発売した。