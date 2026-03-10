『略奪奪婚』第10話 “千春”内田理央、憤りを感じ“司”伊藤健太郎に対してある行動に出る
内田理央が主演を務め、伊藤健太郎と中村ゆりかが共演するドラマチューズ！『略奪奪婚』（テレビ東京系）の第10話が3日深夜24時36分より放送される。
【写真】千春（内田理央）に詰め寄るえみる（中村ゆりか）
本作は、山田芽衣による同名コミックを実写ドラマ化した略奪＆復讐劇。長年の交際を経て結婚したものの子宝に恵まれず、落ち込んでいた妻の前に現れたのは、夫の子供を身ごもった若い女性だった…。嫉妬、承認欲求、自己肯定、勝ち負け…。そんな問題だらけでコンプレックスを抱えた登場人物たちが、血を流しながら見せる“幸せ探し”を描き出す。
■第10話あらすじ
千春（内田）は司（伊藤）の浮気相手・梅田（川島鈴遥）から司が無精子症だと告げられる。一方の司は、妻・えみる（中村）と梅田の間に挟まり身動きがとれなくなっていた。司を奪い合うえみると梅田。そんな中、梅田が発した「司が愛しているのは元妻の千春だけ」という言葉に憤慨したえみるは、千春に対して酷い嫌がらせをする。
司とえみるにあらためて憤りを感じた千春は、司に対しある行動に出る。
ドラマチューズ！『略奪奪婚』第10話はテレビ東京ほかにて火曜深夜24時36分放送
