タレントの関根勤が４月スタートのＴＢＳ系連続ドラマ「時すでにおスシ！？」（永作博美主演、火曜・後１０時）に出演することが９日、分かった。同局系ドラマに出演するのは「蔵間・愛と涙の２５００日『永遠の千秋楽』」以来、３０年ぶり。

夫を亡くし、「誰かのために」と１人で子育てしてきたみなと（永作）が５０歳になり、３か月ですし職人になれる「鮨アカデミー」に入り、世代や個性のバラバラな仲間たちと出会い、「自分のために」生きる一歩を踏み出していくストーリー。「鮨アカデミー」の学長・横田宗満を演じる関根は「熱い気持ちの持ち主で自分に似ている」と共感。「今回のドラマは悪い人が誰も登場しないので安心して楽しめると思う。登場人物たちがそれぞれ成長を遂げていくので、皆さん応援しながら見てください」と呼びかけた。

昨年１０月期に大ヒットした同局系ドラマ「じゃあ、あんたが作ってみろよ」（竹内涼真主演）に出演した女優・杏花、２４年に同局系の連続ドラマ「ライオンの隠れ家」で初レギュラー出演を果たしたお笑いコンビ「男性ブランコ」平井まさあきの出演も分かった。

◆出演者のコメント全文

関根勤 今回のドラマは悪い人が誰も登場しないので安心して楽しめると思います。私の役は、鮨アカデミーの学長ですが、熱い気持ちの持ち主で自分に似ていると思います。

登場人物たちがそれぞれの成長を遂げていくので、皆さん応援しながら見てください。

杏花 台本を読んだとき、物語の中にあふれる時間のあたたかさと、人がもう一度歩き出す瞬間の尊さに心をつかまれました。

私が演じる愛華は、「好き」という気持ちも簡単に手放さない芯の強い子で、不器用ながらも選んだ道を信じて前に進む彼女に自分自身と重なる部分を多く感じています。

春の夜、見てくださる皆さんが少しでも肩の力を抜いて、自分のペースで進んでいいんだと思える時間を届けられたらうれしいです。ぜひ放送を楽しみにしていてください！

平井まさあき 今、『時スシ』（勝手に略すみません）の６話分の台本をいただき、いただいたその日のうちに、夢中で全て読み尽くしていまいました。第２の人生を歩まんとするみなとさんに感情移入したり、大江戸さんの不器用に笑い、様々な個性的な仲間たちが物語を形作っていく様がとても”素敵スシ”です。

僕が演じさせていただくのは魚好きな、スーパーの鮮魚担当の沼田大です。みなとさんのおしゃべり仲間です。いい響き、おしゃべり仲間。皆さんが落ち着ける心のオアシスとなれるよう尽力します。僕自身も今後の『時スシ』の行方が気になって仕方ありません。早くこの「気になって仕方ありません」状態を視聴者の方々と共有したいです。ぜひ、『時スシ』を一緒に見ましょう！